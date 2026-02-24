Colombia

Padre e hijo fueron lanzados al piso durante atraco en un semáforo de Santa Marta: el hecho quedó en video

El asalto ocurrió en la calle 22 cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a la víctima bajo amenaza con arma de fuego. Hasta el momento no se han reportado capturas ni un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades

En las imágenes se observa el momento en que dos hombres en motocicleta interceptan a la víctima en plena vía y, bajo amenaza con arma de fuego, la despojan de sus pertenencias antes de huir del lugar. - crédito @willyagudeloc/X (Blu Radio)

Un padre y su hijo menor de edad fueron víctimas de un atraco a mano armada mientras esperaban el cambio del semáforo en Santa Marta. El caso quedó registrado en video y ha sido ampliamente difundido en redes sociales, donde ciudadanos han reiterado sus preocupaciones por la seguridad en la ciudad.

El hecho se presentó en la calle 22 con avenida de Los Estudiantes, a la altura del sector conocido como el Rumbódromo, un corredor de alto flujo vehicular en la capital del Magdalena. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni han confirmado capturas relacionadas con el caso.

De acuerdo con las imágenes grabadas por un conductor que se encontraba detenido detrás de la víctima, el hombre estaba estacionado en su motocicleta junto a su hijo menor cuando fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en motocicleta.

En el video se observa que el parrillero, quien vestía gorra blanca, chaqueta azul y pantalón tipo jean, descendió rápidamente del vehículo, mientras su cómplice permanecía con el motor encendido. Acto seguido, el hombre se acercó a la víctima y, bajo amenaza con arma de fuego, lo obligó a descender de la motocicleta.

Durante el forcejeo, el padre fue lanzado al suelo junto a su hijo y al vehículo, en medio de la vía y ante la mirada de otros conductores que también aguardaban el cambio del semáforo. La persona que grababa el video ocultó su teléfono celular durante algunos instantes, aparentemente por temor a ser advertida por los asaltantes.

El asalto ocurrió en la
El asalto ocurrió en la calle 22 con avenida de Los Estudiantes, en el sector del Rumbódromo - crédito captura de video

El menor presenció la intimidación armada

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que el niño presenció directamente la intimidación con arma de fuego y la agresión contra su padre. En las imágenes se aprecia cómo el menor permanece junto a su progenitor en el suelo mientras el delincuente exige la entrega de pertenencias.

Tras obtener los objetos de valor, los responsables huyeron rápidamente en la motocicleta en la que se desplazaban. Posteriormente, el padre se levantó y tomó al menor en brazos, verificando que no presentara lesiones visibles.

Aunque no se han reportado heridas físicas, el hecho generó reacciones entre ciudadanos que reiteran la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en este sector de la ciudad.

Motocicleta sin placas visibles

Otro aspecto que se observa en el video es que la motocicleta utilizada por los presuntos delincuentes no tendría placas visibles, lo que podría dificultar las labores de identificación y seguimiento por parte de las autoridades.

La modalidad utilizada, ósea la de interceptar a motociclistas detenidos en semáforos, ha sido señalada en otras ocasiones por conductores como una práctica recurrente en zonas de alto tráfico.

Hasta el momento, no se ha informado sobre operativos o resultados derivados de este caso en particular.

Dos hombres en motocicleta interceptaron
Dos hombres en motocicleta interceptaron al conductor y lo intimidaron con arma de fuego ante la mirada de otros conductores. - Alcaldía de Bogotá

Reacciones y llamados a las autoridades

El video comenzó a circular pocas horas después del hecho, generando múltiples comentarios en plataformas digitales. Algunos usuarios manifestaron su preocupación por la seguridad en Santa Marta y cuestionaron la respuesta institucional frente a este tipo de delitos.

“Indigna ver cómo la policía los captura y la ley los deja libres en tiempo récord. Salen riéndose, amparados como ‘gestores de paz’. Cómo duele esta realidad, Colombia”, se lee en uno de los comentarios que acompaña la publicación del video.

El caso se suma a otros reportes recientes de hurto en la ciudad, especialmente bajo la modalidad de atraco a motociclistas.

Conductores que transitaban por Santa
Conductores que transitaban por Santa Marta fueron testigos del robo ocurrido en plena luz del día. crédito Parques Nacionales

Investigación en curso

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer si existen avances en la identificación de los responsables. Las imágenes podrían convertirse en un elemento clave para el análisis de las autoridades competentes.

El registro audiovisual continúa circulando en redes sociales y mantiene el debate sobre la seguridad en Santa Marta, particularmente en sectores de alta circulación vehicular donde los conductores permanecen detenidos durante varios segundos en los semáforos.

Entretanto, el padre y su hijo lograron retirarse del lugar tras el asalto, en medio de la conmoción generada por el hecho.

