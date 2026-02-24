Colombia

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘no dejó títere con cabeza’: “Llegó la verdadera reina”

La finalista de la temporada anterior hizo una entrada arrolladora y afirmó que su objetivo era “despertar” a los famosos, ya que consideraba que no estaban jugando ni leyendo el ‘reality’


Con su característico estilo directo, Melissa Gate regresó a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia dio la bienvenida a una de las personalidades más controversiales del reality, Melissa Gate. La exfinalista de la temporada pasada irrumpió en la casa con la intención de “hechizar” a los participantes y, como ella misma dijo, despertar a aquellos que, a su juicio, no estaban jugando como deberían.

“¡Llegó la verdadera reina de esta casa!”, afirmó con determinación al cruzar la puerta, y demostrar que su regreso no sería una entrada silenciosa. Melissa, conocida por su estilo directo y provocador, no tardó en lanzar sus primeras pullas, especialmente a Karola, amiga de Emiro, pero no de ella: “Recuerda que los amigos están afuera, no aquí adentro. ¿Listo?"

Además, en una de sus pullas más destacadas, Melissa se refirió al ambiente que encontró dentro de la casa, calificando de “falsa” la imagen que algunos de los participantes trataban de proyectar.


Melissa Gate se enfrentó a Karola, durante su entrada a 'La casa de los famosos' - crédito cortesía RCN

Pero no solo fue verbalmente contundente, también llevó consigo un curioso obsequio. Durante su entrada, Melissa Gate entregó a Valentino Lázaro un desparasitante, algo que ella explicó como un envío conjunto con La Toxy y Emiro.

“Te trajimos un desparasitante, querido, para que en vez de estarte metiendo en la vida de nosotros, te metas el desparasitante, porque ¿adivina qué? Te han visto como con una rasquiña en la nalga muy rara. Acuérdate de hay cámaras y micrófonos para que no estés todo el tiempo, que eso se ve terrible en cámaras, querido", dijo Melissa directamente a Valentino, durante la actividad ‘congelados’.

Por si quedaba alguna duda sobre su intención de agitar el juego, Melissa no tardó en marcar su territorio. Aunque el líder de la semana era Campanita, que disfrutaba de los beneficios de su puesto, la recién llegada dejó en claro que el cuarto del líder sería suyo.


Valentino Lázaro quedó sorprendido con la llegada de Melissa Gate a 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

Esta será la misión de Melissa Gate en el ‘reality’

Su entrada fue todo un espectáculo, pues después de ese primer encuentro cargado de declaraciones, Melissa tomó frente a las cámaras y, con un aire de reina, dijo: “¡Despierten, primores! Es hora de jugar. Comienza un nuevo día y el mundo de La casa de los famosos está en paz, pero no les durará”.

Entre miradas nerviosas de los demás participantes (teniendo en cuenta que no tuvieron ninguna reacción por la actividad de congelados), su mensaje fue claro: ella no solo regresó a la casa, sino que lo hizo con la intención de imponer su presencia y transformar el curso del reality.

Melissa, con su estilo irreverente, reafirmó lo que ya había dejado ver durante su primera participación: su objetivo es desestabilizar a los demás y dejar claro que no hay lugar para la mediocridad: “Vamos a ver (...) qué hay por acá, jefe. Los famosos, ellos juran, ellos juran que lo están haciendo bien, ellos juran que tienen el rating, que tienen las redes. Imagínense, me tuvieron que volver a traer”.


Melissa Gate aunque no 'La casa de los famosos' en su segunda temporada, vovlióa la tercera como la 'verdadera reina' - crédito cortesía Canal RCN

La llegada de la “reina de la casa” al reality causó un verdadero terremoto entre los participantes, ya que no solo irrumpió con su presencia, sino que se trajo consigo una misión clara: hechizar a varios de los famosos dentro del programa. Con esta estrategia, Melissa Gate busca sacudir el desánimo que comenzó a apoderarse de la temporada, al despertar a aquellos que, según ella, no estaban aportando lo suficiente al juego.

Tal como ella lo expresó, entró para hacerles ver que la dinámica necesitaba un giro, pues sentía que la temporada estaba “apagada”. Todo esto ocurre mientras los concursantes son observados constantemente, 24/7, lo que añade una capa de presión y vulnerabilidad a cada uno de ellos, intensificando aún más el ambiente.

