Colombia

Se inundó la avenida Boyacá: fuertes lluvias en Bogotá causan problemas de movilidad

Los usuarios y conductores experimentaron complicaciones en desplazamientos debido al encharcamiento en puntos clave, según los reportes oficiales de movilidad

Las fuertes lluvias del martes
Las fuertes lluvias del martes 24 de febrero causaron afectación vial en diferentes sectores de Bogotá, generando congestión vehicular y complicaciones para los conductores - crédito Idiger

Las intensas lluvias del martes 24 de febrero han complicado la movilidad en varios puntos de Bogotá, causando encharcamientos y demoras en rutas de transporte público.

Los reportes oficiales advierten sobre afectaciones especialmente en cruces estratégicos del sur de la ciudad, donde el tráfico se vio afectado.

La Secretaría de Movilidad en Bogotá identificó puntos críticos como la Autopista Sur y la avenida Boyacá, donde el agua acumulada ha obstaculizado el paso vehicular. Estas condiciones han impactado el funcionamiento normal de rutas TransMiZonales de TransMilenio, el sistema masivo de transporte en la ciudad.

Según el sistema de alerta de Bogotá, las lluvias comenzaron poco antes del mediodía y se extendieron por las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito. Las autoridades monitorean constantemente estos sectores para identificar posibles riesgos adicionales.

El sistema de alerta identificó lluvias en localidades como Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito durante la mañana del martes 24 de febrero - crédito @BogotaTransito/X

La Secretaría de Movilidad informó en sus canales oficiales a las 12:11 p. m. sobre las condiciones peligrosas en la avenida Boyacá. En su comunicado, la entidad recomendó: “debido a las fuertes lluvias se presenta inundación en la avenida Boyacá con calle 66 Sur. ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!”

Posteriormente, la Secretaría actualizó la situación a la 1:15 p. m., informando sobre nuevos focos de dificultad: “se presenta encharcamiento en la autopista Sur con carrera 62, en sentido Oriente - Occidente. Por la novedad se registra tránsito lento”, destacaron.

Las autoridades insisten en la importancia de planear los recorridos y tomar rutas alternas en caso de ser necesario, mientras persistan las lluvias y el riesgo de nuevos encharcamientos en otros puntos de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores circular con precaución debido al riesgo de accidentes por el encharcamiento de calles - crédito @BogotaTransito/X

La tarde y noche en Bogotá estarán dominadas por un clima inestable, con lluvias y nubosidad que afectarán especialmente a varias localidades del norte y occidente de la ciudad. El Ideam-Idiger advirtieron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, sumando precaución al panorama meteorológico.

Las proyecciones del Ideam-Idiger destacan que las precipitaciones más intensas se concentrarán en sectores como Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa. En estos puntos, “no se descarta actividad eléctrica atmosférica”, advirtió la autoridad, sugiriendo la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvias fuertes.

Las temperaturas, según el informe, serán moderadas a lo largo del día, sin pronóstico de extremos térmicos. La dinámica de los sistemas atmosféricos que afectan la región Andina podría propiciar cambios rápidos en las condiciones, por lo que se recomienda estar atentos a actualizaciones oficiales.

Nuevo fenómeno climático eleva el riesgo de emergencias en Colombia: de qué trata y cuándo empieza

Un informe del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres encendió las alarmas ante el impacto que podría generar un nuevo frente frío en el mar Caribe colombiano. Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días incluyen lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado entre el domingo 22 y el jueves 26 de febrero.

Las autoridades advierten riesgo de
Las autoridades advierten riesgo de deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones en zonas ribereñas y de alta pendiente por el incremento de precipitaciones - crédito Ideam

La alerta afecta directamente a comunidades insulares y a regiones continentales que históricamente han sufrido por fenómenos similares. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) precisó que este incremento en las precipitaciones no solo golpeará la zona costera, sino que también tendrá repercusiones en la región Andina y Pacífica.

Desde el Ideam se subrayó la urgencia de prestar especial atención a territorios como el Golfo de Urabá y a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira (centro y sur), Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

El pronóstico indica que estos serán algunos de los lugares con mayor exposición a los riesgos asociados al fenómeno.

El documento oficial enfatiza que “las condiciones meteorológicas incrementan la posibilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente”.

