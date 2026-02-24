Filial de ISA en Chile recibió millonaria multa por hallar responsabilidad en el apagón masivo de 2025: qué responden en Colombia

La Superintendencia de Electricidad y Combustible sancionó a ISA Interchile con una multa de USD14,4 millones tras el gran apagón de Chile en 2025 - Luis Jaime Acosta

Una millonaria multa de USD14,4 millones fue impuesta a ISA Interchile, filial de la colombiana ISA, tras atribuirle la responsabilidad principal en el histórico apagón de Chile registrado el 25 de febrero de 2025, que dejó sin suministro eléctrico a 19 millones de personas durante cerca de ocho horas, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Entre las consecuencias inmediatas de la decisión de la SEC figuran también sanciones para otras dos compañías: Transelec, con una multa de USD6,4 millones por “inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema Scada”, y Alfa Transmisora de Energía, que deberá pagar USD4 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adicionalmente, cada uno de los cinco consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional fue multado con USD24.000, un monto que deberán cubrir con su propio patrimonio, debido al “incumplimiento de su deber de vigilancia”.

La investigación de la SEC determinó que la falla se originó en la sede principal de ISA Interchile y que se intervino en sus instalaciones sin la coordinación obligatoria con el coordinador Eléctrico Nacional.

Un directivo de ISA en Colombia, consultado por El Tiempo, afirmó que aunque la compañía ya está al tanto de la resolución, aún no han recibido notificación oficial, por lo que está pendiente determinar si la sanción quedará en firme o si existen recursos para impugnarla.

Desde el grupo empresarial se confirmó la existencia de una investigación técnica interna en curso y un informe elaborado por la autoridad chilena.

La investigación de la SEC determinó que la falla eléctrica tuvo origen en la sede principal de ISA Interchile - crédito ISA Interchile S.A.

“Ya se sabe que salió la resolución, pero no se ha establecido aún si está en firme o si se pueden presentar recursos. Hay una investigación interna técnica desde que ocurrió el evento y hay un informe de la autoridad chilena”, respondió la fuente citada a El Tiempo.

En declaraciones al diario chileno El Mercurio, ISA sostuvo que analizará la resolución de la autoridad, reiterando además su compromiso para colaborar con las entidades regulatorias “en virtud de su compromiso permanente para el desarrollo energético del país”.

En el momento del apagón, ISA Interchile había atribuido el origen del corte a un imprevisto aún no identificado en sus líneas de transmisión entre Vallenar y Coquimbo, lo que provocó la activación indeseada de los sistemas de protección.

Interchile, filial de Ecopetrol, gestiona más de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Chile, incluyendo la estratégica línea Cardones-Polpaico - crédito Matías Basualdo/AP

La empresa Interchile, filial del grupo colombiano Ecopetrol, se enfrenta a un proceso sancionatorio en Chile por su posible responsabilidad en el apagón del 25 de febrero de 2025, luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador Eléctrico Nacional detectaran maniobras irregulares en sus operaciones y una persistente falta de cumplimiento de instrucciones regulatorias.

Esta situación ocurre en un contexto en el que la compañía opera más de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión en Chile, incluida la línea Cardones-Polpaico, considerada la más importante en la historia energética del país.

En agosto de 2025, la SEC formuló cargos contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas del sector, entre ellas Interchile, por su eventual responsabilidad en el mega apagón que afectó al territorio chileno.

En particular, Interchile enfrenta dos cargos: el primero, por “no mantener sus instalaciones en buen estado y con condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento”; el segundo, por “reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del Coordinador”.

El Coordinador Eléctrico Nacional había advertido en un oficio enviado a la SEC que Interchile filial de la empresa colombiana ISA había realizado una maniobra no informada y sin permiso, lo que habría incidido directamente en el corte de suministro.

Esta secuencia de eventos derivó en la apertura de un proceso de fiscalización que detectó fallas funcionales y de comunicación por parte de la empresa.

Interchile S.A. se constituyó en Chile en 2012 y pertenece al grupo Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia. De acuerdo a su reporte de gestión de 2024, gestiona las líneas 2×500 kV Cardones-Polpaico y 2×220 kV Encuentro-Lagunas, “lo que la hace estar presente en gran parte del territorio nacional, desde la Región de Tarapacá hasta la Región Metropolitana”.

El holding ISA, matriz de Interchile, opera en varios países de Sudamérica y Centroamérica, consolidando una fuerte presencia dentro del sector eléctrico regional - crédito Jon Nazca/Reuters

Además, la línea Cardones-Polpaico destaca como “la línea de transmisión más importante de la historia de Chile”. En total, la compañía opera cerca de 1.000 kilómetros de infraestructura eléctrica.

El holding ISA, del cual forma parte Interchile, desarrolla actividades similares en países como Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica, consolidando una fuerte presencia regional en el sector eléctrico.

El actual proceso sancionatorio no está vinculado al proceso de concesión ni a la definición original del trazado eléctrico, sino a incumplimientos posteriores por parte de Interchile en materias de gestión, corrección y resguardo de la seguridad de sus instalaciones.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile explicaron al medio chileno El Líbero que la concesión para la construcción de la línea fue otorgada en 2018, tras cumplir todos los requisitos legales.

Durante la fase de autorización, se notificó a los propietarios afectados, y la Contraloría General de la República intervino para validar la legalidad del procedimiento.