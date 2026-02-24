Colombia

EPM cerrará un carril de la avenida Regional en Bello por casi un año para modernizar el sistema de acueducto

El municipio del norte del Valle de Aburrá experimenta el despliegue de nuevos tanques, redes y sistemas de almacenamiento, con el propósito de atender el crecimiento urbano y asegurar una mayor cobertura del servicio hídrico

La construcción de 21,19 kilómetros de redes primarias y 2,96 kilómetros de secundarias fortalece el abastecimiento hídrico en Bello, Antioquia - crédito EMP

Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanza con un ambicioso plan de expansión y modernización del sistema de acueducto de Bello, municipio del norte del Valle de Aburrá, como respuesta al crecimiento urbano y la demanda de servicios públicos de calidad.

La estrategia comprende proyectos que buscan robustecer la red principal de transporte y almacenamiento de agua potable, así como ampliar la cobertura y mejorar la continuidad del suministro. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la construcción e instalación de 21,19 kilómetros de nuevas redes primarias, denominadas también conducciones, y 2,96 kilómetros de redes secundarias orientadas a la distribución directa del recurso a los inmuebles.

Además, el proyecto contempla la edificación de tres tanques de almacenamiento de agua potable: dos de ellos ya están en operación, con capacidades de 5.000 metros cúbicos y 1.400 metros cúbicos respectivamente, mientras que el tercero, con 2.500 metros cúbicos de capacidad, se encuentra actualmente en ejecución.

EPM invierte más de 180.000 millones de pesos entre 2025 y 2026 en la ampliación y mejora del sistema de servicios públicos de Bello - crédito EMP

Uno de los tramos clave de las nuevas conducciones cruzará el río Aburrá–Medellín mediante una cercha metálica elevada, para lo cual se requieren estructuras de concreto de apoyo en ambas márgenes del río. La estructura de la margen izquierda se ubicará entre el cauce del río y la avenida Regional, lo que permitirá garantizar la estabilidad y funcionalidad del paso.

Como consecuencia directa de estas obras, será necesario el cierre del carril derecho de la calzada oriental de la avenida Regional, en sentido sur-norte, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina. El cierre inicia el miércoles 25 de febrero de 2026 y tendrá una duración aproximada de un año, en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Durante este lapso, la comunidad contará con señalización específica y personal operativo para orientar la movilidad. EPM recomienda planear los desplazamientos con antelación, ya que se realizarán esfuerzos técnicos para reducir el uso del carril, especialmente en horas pico.

La infraestructura en ejecución incrementará considerablemente la capacidad de almacenamiento y transporte de agua potable, beneficiando a las zonas de expansión urbana y reduciendo la probabilidad de daños, fugas e interrupciones programadas por mantenimiento.

Obras en el acueducto de Bello requieren el cierre parcial de la avenida Regional durante un año a partir de febrero de 2026 - crédito EMP

El plan de inversiones también incluye la modernización del sistema de alcantarillado, con la renovación de 26,12 kilómetros de redes primarias y 0,73 kilómetros de redes secundarias. El objetivo es recoger eficientemente las aguas residuales del sistema público y conducirlas hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Claras ubicada en el municipio, reforzando así la sostenibilidad ambiental y la salud pública.

Durante 2025, la inversión de EPM en Bello superó los $102.000 millones y para 2026 se estima una inyección adicional de $78.000 millones. Esto posiciona a Bello como la segunda localidad con mayor inversión en infraestructura de servicios públicos de Antioquia, después de Medellín.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, EPM informó sobre la programación de interrupciones temporales en varias localidades antioqueñas, necesarias para labores de mantenimiento en subestaciones y redes de subtransmisión. Las fechas, horarios y áreas afectadas son las siguientes:

  • Martes 24 de febrero
    • De 8:00 a. m. a 2:30 p. m.: Amalfi (Centro, Vallecitos, Cantarana, El Asilo, Salida Guayabito, Alto De La Virgen, Gerardo Montoya, El Chispero, Alto De Los Henaos, Los Mangos, La Víbora, El Guaico, Santa Teresa).
    • De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.: Buriticá (Santa Teresa, Costas, Chunchunco, El León, Llano Chiquito).
La nueva infraestructura incluye tres tanques de almacenamiento de agua potable, aumentando la capacidad de distribución en la zona norte del Valle de Aburrá - crédito EMP

  • Miércoles 25 de febrero
    • De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.: Anorí (Las Lomitas, La Plancha, Santo Domingo, La Primavera, La Guayana, Santiago, El Carmín, Santa Inés)
    • De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.: Frontino (El Llano, El Pozo, Curadientes, Cuevas, Guaguas, Chuscal De Murri, Chuscal Tuguridocito, Julio Chiquito, Murri-La Blanquita, San Miguel, Chontaduro, Carauta, Carautica, El Salado, La Clara).
  • Jueves 26 de febrero

  • Viernes 27 de febrero

