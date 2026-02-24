El Ejército Nacional abrió convocatoria para incorporar 15.000 jóvenes en 2026 con bonificación mensual de $1.750.905

El proceso de inscripción exige nacionalidad colombiana, edad entre 18 y 24 años y registro en el portal www.libretamilitar.mil.co - crédito Ejército Nacional Colombia

El Ejército Nacional de Colombia abrió la convocatoria para la incorporación de nuevos soldados hasta el 25 de febrero, dirigida a jóvenes colombianos de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24.

El proceso, liderado por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas, se ajusta a los lineamientos legales actuales y busca fortalecer la misión institucional, así como brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a la juventud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hombres y mujeres pueden aspirar a la prestación del servicio militar, con 13.320 cupos masculinos y 1.680 femeninos disponibles en esta fase - crédito Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional

En esta fase de incorporación se han dispuesto 13.320 cupos para hombres y 1.680 para mujeres, consolidando la apuesta por una mayor inclusión y diversidad en la institución. Quienes resulten aptos en el proceso recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, que para 2026 corresponde a $1.750.905.

Además, al licenciarse, el soldado recibe un smlmv adicional para dotación civil y una bonificación final de 1,5 smlsv, equivalente a $2.626.357. Este conjunto de incentivos constituye un respaldo económico significativo tanto durante el servicio como al concluirlo.

La prestación del servicio militar implica la participación en actividades que trascienden la instrucción tradicional. Los jóvenes incorporados podrán integrarse en labores de conservación ambiental y desarrollo sostenible, seguridad vial, atención humanitaria y gestión administrativa, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la misión institucional y al bienestar colectivo.

Los soldados incorporados recibirán una bonificación mensual de $1.750.905, equivalente a un salario mínimo legal vigente para 2026 - crédito Colprensa - Mauricio Alvarado

Los beneficios para quienes se incorporan incluyen:

Bonificación mensual de $1.750.905. Bonificación de dotación civil al licenciamiento por $1.750.905. Bonificación final de $2.626.357 al término del servicio. Acceso a servicios de salud prioritaria o general y atención de necesidades básicas. Estadía y alimentación con estándares de calidad garantizados. Bancarización y manejo de productos financieros básicos, facilitando la construcción de historial crediticio. Permiso anual con auxilio de transporte de $1.423.500.8 Reconocimiento económico adicional del 5% del smlmv mensual para dragoneantes destacados. Descuentos en almacenes, restaurantes y tiendas mediante alianzas comerciales institucionales. Transporte al lugar de destinación, sostenimiento durante el desplazamiento y regreso al domicilio al finalizar el servicio. Permisos y devolución proporcional de la partida de alimentación. Acceso a programas de formación laboral y técnica a través del Sena y entidades aliadas Acceso a líneas de crédito especial con el Icetex. Descuento y estudio institucional para matrícula cero en carreras militares y policiales. Tiempo de servicio contabilizado para semanas de cotización en fondos de pensión públicos y privados. Sumatoria del tiempo de servicio para cesantías y prima de antigüedad en la Fuerza Pública. Obtención de la tarjeta de reservista de primera clase (física y digital) con constancia electrónica. Priorización en programas y políticas de empleo y enganche laboral. Prioridad en cursos de capacitación en el marco de las políticas del Servicio Público de Empleo. Capacitación para la adaptación al regreso a casa durante el último mes de servicio. Posibilidad de extender voluntariamente el servicio militar hasta por 12 meses adicionales con todos los beneficios.

La convocatoria busca no solo reforzar la estructura operativa del Ejército, también ofrecer a los jóvenes herramientas para fortalecer su proyecto de vida, favoreciendo su inserción laboral y académica futura. El tiempo de servicio militar es computado para prestaciones sociales, cotizaciones y antigüedad, sumando beneficios para quienes decidan emprender carreras en la Fuerza Pública o transitar al sector civil.

El servicio militar en Colombia ofrece beneficios como bonificaciones, acceso a salud, alimentación y estadía con estándares de calidad garantizados - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Para quienes estén interesados en participar, el proceso de inscripción requiere ser colombiano, inscribirse en el portal www.libretamilitar.mil.co, registrar un correo electrónico, completar los formularios de datos personales, familiares y académicos, y seguir las instrucciones que proporciona el sistema. Los aspirantes serán citados por el Distrito Militar correspondiente para continuar el proceso, siempre que la inscripción no presente novedades.

La información ampliada sobre la incorporación está disponible en las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares del país, así como en la página oficial www.reclutamiento.mil.co y el call center 601 426 14 20.