Capturan a ‘Tirito’ y ‘Douglas’ por ataque a turista en el Cerro de La Popa en Cartagena: alcalde celebra operativo

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por lesiones personales

Las autoridades señalaron que la identificación se logró gracias al análisis de videos de seguridad y a información aportada por la comunidad - crédito @dumek_turbay/X

La Policía Metropolitana de Cartagena informó la captura de alias ‘Tirito’ y alias ‘Douglas’, señalados como los presuntos responsables de agredir a una turista extranjera durante un intento de hurto en la vía al Cerro de La Popa, uno de los principales corredores turísticos de la ciudad. El hecho, ocurrido a plena luz del día, generó rechazo ciudadano y motivó la reacción inmediata de las autoridades locales.

La detención de ‘Tirito’ se realizó en el barrio Bicentenario, tras un operativo de seguimiento en el que participaron unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena. El procedimiento se apoyó en videos de cámaras de seguridad y en información proporcionada por la comunidad, lo que permitió identificar y localizar rápidamente al sospechoso.

Según la versión oficial, el implicado habría participado de manera directa en la agresión física a la víctima, quien fue interceptada por los agresores cuando transitaba por el corredor turístico.

‘Douglas’, presunto cómplice en el mismo caso, ya había sido capturado horas antes. Ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, instancia encargada de adelantar el proceso judicial por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales.

Reacción de la Alcaldía y medidas adoptadas

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció a través de sus redes sociales tras las capturas, destacando el trabajo conjunto entre la fuerza pública y las dependencias distritales. “Dije que hoy caían y cayeron. Douglas y Tirito, los delincuentes que atacaron a una turista mujer en las faldas de La Popa, ya están capturados y serán conducidos a la Fiscalía. Gran trabajo de nuestra Policía y de la Secretaría del Interior. Esperemos que el operador judicial haga lo propio. ¡Mírenlos bien! Cayeron las ratas”, publicó el mandatario local.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que la promesa de capturar a los responsables se cumplió en el mismo día y destacó el trabajo articulado de la Policía y la Secretaría del Interior. - crédito @dumek_turbay/X

La administración distrital había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a quienes proporcionaran información que facilitara la captura de los responsables, incentivo que fue clave para concretar el operativo. Las imágenes del ataque, divulgadas en redes sociales, causaron indignación y contribuyeron a la identificación de los agresores.

Contexto del ataque y colaboración ciudadana

De acuerdo con los reportes oficiales, los dos hombres utilizaban una motocicleta para movilizarse por la zona. Aprovecharon un momento de descuido de la turista para abordarla y, tras un forcejeo, lograron agredirla al intentar despojarla de sus pertenencias. La colaboración ciudadana resultó fundamental en la fase de identificación, al aportar datos relevantes para la investigación.

Alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’ se movilizaban en motocicleta y habrían interceptado a la víctima a plena luz del día. - crédito @dumek_turbay/X

La Secretaría del Interior y la Secretaría Distrital de Seguridad trabajaron de manera articulada con la Policía Metropolitana de Cartagena para activar los protocolos de búsqueda y verificación, lo que permitió que las capturas se realizaran en menos de 24 horas tras los hechos. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación jurídica.

Refuerzo de la seguridad en zonas turísticas

A raíz de este caso, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció un refuerzo de los patrullajes en los accesos al Cerro de La Popa y en otros puntos turísticos de la ciudad. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo de Dumek Turbay, reiteró que la violencia contra las mujeres y los actos que afecten la tranquilidad pública no serán tolerados, e informó que continuarán fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

La policía anunció el refuerzo de patrullajes en zonas turísticas de la ciudad.- crédito Alcaldía de Cartagena

La promesa pública del alcalde de capturar a los responsables se cumplió el mismo día, tras una operación coordinada entre las autoridades distritales y la fuerza pública.

El proceso de judicialización de ‘Tirito’ y ‘Douglas’ avanzará en la Fiscalía General de la Nación, que determinará los cargos y la situación legal de ambos capturados, mientras la administración local mantiene la vigilancia en los puntos turísticos de Cartagena.

