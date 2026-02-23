Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

La creadora de contenido aclaró que no le importan los comentarios sobre el nuevo proyecto en otro reality - crédito @sayayines_team/IG

Yina Calderón era una de las participantes más esperadas por el público, de acuerdo con las diferentes publicaciones que han circulado en redes sociales expresando su apoyo al no haber formado parte del grupo de habitantes de La casa de los famosos de Telemundo.

Sin embargo, todo parece indicar, de acuerdo con las versiones de la empresaria, que no todos están conformes con su paso a panelista y viendo los toros desde la barrera. Así lo expuso en su más reciente aparición en una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

En medio del diálogo con sus seguidores y exponiendo que su nuevo trabajo le implicaba llegar tarde a casa, nuevos retos como el ser presentadora con las herramientas necesarias, aseguró que las opiniones de los demás la tienen sin cuidado.

“Bebé, eso a mí ya no me importa, la verdad. O sea, yo ando acá en México, llegando de trabajar, concentrada en la casa de acá, dándola toda como panelista, porque no es fácil, bebés, tener un apuntador acá, otro mirándote al frente, viendo el capítulo y el director acá, o sea. Entonces, yo ufff gracias por la publicidad gratis”, dijo entre risas la colombiana.

Fiel a su sentido del humor negro y cargado de ironía, mencionó que este tipo de comentarios lo único que consiguen es que tenga publicidad por su nuevo trabajo y sin necesidad de pagarla: “De verdad, no tengo que pagarla y me hace publicidad, así que te lo agradezco, querida, te lo agradezco”.

Estas declaraciones rápidamente generaron opiniones entre sus seguidores, que salieron en defensa de la hoy panelista y otros, simplemente dijeron que estaba atenta a los comentarios de personajes como Melissa Gate.

Entre los mensajes más destacados están: “Pero si no vive pendiente de lo que dicen de ella, por qué tiene que responder”; “Yina rompiéndola en México y las envidiosas criticándola, sean felices”; “creo que esta respuesta va para Melissa Gate, pero también la felicitó por su logro”, entre otros.

Así fue el anuncio de Yina como “villana” de esta temporada

La inesperada transformación de Yina Calderón en el reality La casa de los famosos 6 ha generado un intenso debate entre seguidores y críticos del programa. Aunque su llegada a Ciudad de México alimentó rumores sobre su ingreso como concursante, finalmente la DJ y empresaria colombiana fue presentada como panelista y “villana” oficial del ciclo, marcando un cambio radical de rol frente a la audiencia.

El contrato de Calderón con Telemundo le garantiza presencia durante los cuatro meses de la temporada, pero no como participante, sino desde el panel de comentaristas.

En sus palabras, “Tengo contrato con Telemundo por los 4 meses que dura la temporada, muy bien paga”, subrayó ante la prensa mexicana. La ausencia de su imagen en la campaña publicitaria y las especulaciones sobre supuestas conspiraciones internas reforzaron la idea de que figuras como Kunno, Lupita Jones y Laura Zapata habrían presionado para evitar su ingreso a la competencia.

Durante la primera emisión, Calderón sorprendió al presentarse ante la audiencia como “la verdadera villana de esta temporada”. Enfatizó: “No, no voy a entrar, pero desde aquí estaré observándolos minuciosamente a cada uno de ellos, porque les voy a hacer la vida imposible desde afuera, tendrán pesadillas conmigo.” Así, la ex participante se posicionó como una figura central del panel, lista para ejercer presión y vigilancia sobre los habitantes de la casa.

La empresaria se expresó con gratitud por la nueva oportunidad y destacó el valor de crecer profesionalmente fuera del formato competitivo: “Me hubiese gustado competir, pero me puso la vida como panelista, lo acepto, se lo acepto a Dios, no reprocho y estoy agradecida con Telemundo”.