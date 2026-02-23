Colombia

Turista extranjera fue golpeada y robada a plena luz del día en Cartagena: el asalto quedó captado en video y el alcalde ofreció millonaria recompensa

Las imágenes del hecho muestran cómo la afectada fue interceptada y agredida sin que los presentes intervinieran, lo que llevó a funcionarios municipales a reforzar la presencia de policías en el sector

La víctima fue interceptada, golpeada
La víctima fue interceptada, golpeada y arrastrada por uno de los delincuentes mientras intentaba proteger sus pertenencias - crédito Captura video @ColombiaOscura/X

El asalto violento a una turista extranjera en la vía de acceso al Cerro de La Popa, en Cartagena, generó consternación en la comunidad.

El episodio, ocurrido a plena luz del día el domingo 22 de febrero, quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo la víctima fue golpeada y arrastrada por uno de los atacantes mientras intentaba resistirse al robo de su bolso.

Las imágenes muestran cómo, pese a la presencia de testigos, ninguno intervino para auxiliar a la mujer. El video fue captado por un ocupante de un vehículo que presenció la escena, contribuyendo así a la rápida circulación del caso por internet.

El ataque fue perpetrado por dos individuos que, tras forcejear y arrastrar a la turista sobre el pavimento, huyeron en una motocicleta negra tipo Bóxer de placa XZT-06H.

Los asaltantes huyeron del lugar en una motocicleta negra tipo Bóxer con placa XZT-06H tras cometer el delito - crédito @ColombiaOscura/X

Según información oficial, ambos residen en las faldas de La Popa. El agresor vestía una camiseta sin mangas blanca y bermuda, mientras que su cómplice llevaba una gorra roja y bermuda de jean.

La reacción del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario condenó el ataque y enfatizó la importancia de garantizar la seguridad tanto de residentes como de visitantes.

“NO hay ni pueden haber territorios vedados para cartageneros ni para turistas. ¡Estamos detrás de este par de bandidos! Ustedes también ayúdennos a encontrarlos. $10 millones de recompensa a quien nos dé información que conduzca a su captura”, escribió Turbay Paz.

En su cuenta de X, el mandatario identificó públicamente a los presuntos responsables bajo los alias de Tirito y Douglas, reiterando el ofrecimiento de 10 millones de pesos de recompensa por información que permita su localización.

Alcalde Dumek Turbay ofreció recompensa
Alcalde Dumek Turbay ofreció recompensa por el paradero de los delincuentes que hurtaron a una extranjera -crédito @dumek_turbay/X

Incluso durante un acto público en la Institución Educativa Jorge Artel, Turbay hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades: “El raponazo que se intentó hacer con esta persona es el mismo raponazo que se hace en Bogotá, que se hace en Medellín, que se hace en Cali, no ha cambiado nada. Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones de pesos. Los tenemos totalmente identificados: alias el Tirito y alias Douglas, del barrio Loma Fresca (faldas de La Popa) y está la Policía atenta a lograr sus capturas”.

El mandatario destacó que la Policía Metropolitana de Cartagena se encuentra en máxima alerta para dar con los responsables y reforzar la seguridad en la zona.

Presunto delincuente es capturado tras robar una cadena de oro en Cartagena

En un operativo de la Policía Nacional de Colombia permitió la captura de un hombre señalado de despojar a un ciudadano de una cadena de oro, valorada en más de seis millones de pesos, en el norte de Cartagena. La víctima pudo recuperar su pertenencia gracias a la rápida reacción de los uniformados.

La intervención policial ocurrió en el sector de las Tenazas, donde las patrullas de vigilancia interceptaron un vehículo tras una persecución. Allí detuvieron a un individuo identificado como El Felo, de 32 años, quien fue señalado directamente por el afectado como autor del robo.

El sujeto mediante intimidación despojó
El sujeto mediante intimidación despojó su víctima de su pertenencia, avaluada en más de 6 millones de pesos - crédito Policía Cartagaena

Las autoridades investigan si el detenido estaría vinculado a otros hechos similares en la zona. El elemento robado fue devuelto a su propietario, quien agradeció el accionar policial.

El capturado y los objetos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, ‘El Felo’ deberá enfrentar audiencias preliminares mientras se define su situación judicial por el delito de hurto.

La Policía Nacional, bajo la dirección del brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, mantiene su ofensiva contra el hurto en la ciudad. En lo que va del año, se han capturado 84 personas por este delito en Cartagena.

El comandante de la Policía Metropolitana enfatizó el compromiso institucional al declarar: “Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

