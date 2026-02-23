Pese a la emergencia invernal en Montería, una joven festejó su fiesta de 15 años en albergue

La magia de los 15 años se hace presente en este albergue de Montería, donde una quinceañera es sorprendida con una fiesta completa, incluyendo un hermoso vestido, pastel y la alegre música de un grupo de mariachis - crédito La Jornada Noticias / Facebook

En Montería, la emergencia por las lluvias ha dejado a más de 53 mil personas sin hogar, obligando a muchas familias a refugiarse en el Coliseo Miguel Happy Lora.

En este escenario, la comunidad del albergue decidió organizar una fiesta de 15 años para Michelle, una adolescente afectada por las inundaciones y las pérdidas materiales.

El evento, improvisado entre colchonetas y pertenencias rescatadas, reunió a vecinos, empresarios locales y voluntarios, quienes aportaron recursos y ánimo para transformar una noche difícil en un momento de alegría compartida.

La celebración, aunque sencilla, incluyó música y muestras de afecto y un enorme vestido de color rosa, el lugar también tuvo decoración con globos y pastel de mismo color acompañados de una banda de mariachis.

La iniciativa demostró la capacidad de la comunidad para sobreponerse a la adversidad y priorizar la solidaridad. El festejo de Michelle no solo le permitió sentirse acompañada, sino que también representó un símbolo de esperanza para los demás damnificados. La unión y el compromiso colectivo lograron que, a pesar de la emergencia, los sueños y la dignidad de los monterianos siguieran en pie.

La celebración contó con decoración y música en vivo - crédito La Jornada Noticias / Facebook

La experiencia en el coliseo evidenció que, incluso en las circunstancias más complicadas, es posible rescatar instantes de felicidad y reafirmar el valor del apoyo mutuo.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de desahogo y esperanza frente a la crisis que atraviesa Montería. Bajo el video de celebración, varios usuarios dejaron mensajes que reflejan tanto fe como gratitud: “Ni si lo hubiera planeado los planes de Dios son perfectos” y “Hay que lindas personas Dios bendiga estos corazones hermosos que hacen feliz a personas en medio de todos estás cosas mil bendiciones”. Otros optaron por el humor y la espontaneidad, dejando frases como “Arajoooo había plata” y la curiosa petición “Número de los mariachis”.

Mientras tanto, el balance oficial entregado por la Alcaldía de Montería expone la magnitud de las afectaciones por las inundaciones. El censo de damnificados alcanzó 43.511 personas y 14.752 familias, según los datos recogidos en el Registro Unifamiliar de Emergencias (Rufe). La emergencia, que afecta tanto a la zona urbana como a la rural, sigue generando consecuencias profundas en la región.

El coliseo Happy Lora recibió a 600 damnificados por las inundaciones - crédito Alcaldía de Montería / Facebook

La administración municipal detalló que la tragedia ya cobró su primera víctima: el médico veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, quien fue arrastrado por la corriente el 14 de febrero en una zona rural. Tras cinco días de búsqueda, las autoridades hallaron su cuerpo, marcando un momento doloroso para la comunidad.

En el ámbito rural, más del 60% de la zona se ha visto impactada. Son 18 corregimientos y 47 veredas los que reportan daños, con 45.803 hectáreas agrícolas y 75.827 animales afectados, incluidos aves de corral, porcinos, ovinos y caprinos.

También se notificaron pérdidas en piscicultura (especies como bocachico, cachama y tilapia), afectación de 43 vías rurales y de un cabildo indígena. En cuanto a viviendas, 11.634 no son habitables y 995 quedaron destruidas. El censo prioriza a adultos, personas mayores y niños para atención diferencial.

Pese a que las calles ya no están inundadas, la emergencia persiste - crédito Ungrd

La emergencia también golpeó el área urbana. Uno de cada cinco monterianos presenta algún tipo de afectación; esto representa cerca de 100.000 personas. Hay 31 barrios en seis comunas con daños, además de 106 sedes educativas y seis centros de salud afectados, tres por daños directos y tres sin acceso. La infraestructura vial también sufrió: tres puentes vehiculares y la vía Montería–Arboletes están comprometidos.

El alcalde Hugo Kerguelén calificó los hechos como un “hecho sin precedente” y solicitó al Gobierno Nacional facultades especiales ante la magnitud de la crisis, mientras la alerta roja se mantiene activa en la región.