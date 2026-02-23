Ministro de Hacienda aclaró la polémica por los más de $13.000 millones que costará el foro Celac-África: “Es una prioridad estatégica”

Germán Ávila, titular de la cartera, expresó los motivos por los cuales la inversión hecha en este encuentro internacional, programado para el 20 y 21 de marzo en Bogotá, se verán retribuidos en el país - crédito Presidencia

El gasto de más de $13.000 millones asignado por el Gobierno de Gustavo Petro para la organización del foro Celac-África, prevista para el 20 y 21 de marzo de 2026, encendió la polémica sobre las que serían las prioridades de la actual administración, que emitió un decreto de emergencia económica a finales de 2025, ante lo que sería la falta de liquidez del Estado, y el alcance real de la estrategia birregional; precedida de la cuestionada Cumbre Celac-UE.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el lunes 23 de febrero la destinación de estos cuantiosos recursos para la realización del evento e indicó que la relación “sur-sur” representa una apuesta clave para la política internacional del país y una oportunidad para reposicionar a Colombia, que cuenta con la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como motor de integración regional.

En medio de las críticas, Ávila indicó que la agenda de la cumbre avanzará sobre ejes económicos y financieros definidos. “En términos generales, dinamizar el vínculo entre África y América Latina se ha convertido en una prioridad estratégica en temas como desarrollo social, arquitectura de una banca flexible, nuevos capitales para impulsar negocios en mercados emergentes y creación de cadenas de valor regionales, diversificación de exportaciones”, expresó.

Ávila, que hizo énfasis en la necesidad de apuntar hacia el fortalecimiento empresarial y un mayor análisis de modelos de cofinanciamiento, también remarcó la urgencia de incorporar temáticas de inclusión. “Es indispensable lograr una cooperación en términos de inclusión financiera e impulsar proyectos de microfinanzas, banca para pymes, alianzas de economías solidarias y ejecución de programas para población no atendida en términos bancarios y crediticios”, dijo.

La cifra exacta de la adjudicación, que corresponde a $13.211 millones de pesos para la logística del evento en la capital de la República, formó parte de un contrato directo entre el Departamento Administrativo de la Presidencia y la empresa estatal de correos 4-72. En este marco, Ávila defendió que se trata de recursos destinados al “cumplimiento de compromisos internacionales y el fortalecimiento de la agenda estratégica birregional de Colombia”.

Los objetivos de la Cumbre Celac-África, según el Ministro de Hacienda y los ejes de cooperación

Ávila precisó que la cumbre “permitirá intercambiar con la banca muchos temas y compartirlos posteriormente en esta relación de cooperación con África”, y agregó que el encuentro no será solo simbólico, sino que busca resultados concretos. “Creemos que es importante generar alianzas de cooperación comercial para facilitar las exportaciones y aumentar el comercio birregional, definiendo rutas operativas y una adecuada infraestructura”, resaltó el funcionario.

Entre los acuerdos propuestos, Ávila detalló la importancia de la integración operativa. “Se hace necesario construir puentes entre bancas de los dos continentes y definir de manera conjunta acuerdos e iniciativas de integración. Pueden ser alianzas estratégicas bilaterales para el intercambio de corresponsalía y apertura de canales de pago, acuerdos de financiación de comercio, líneas de crédito para facilitar el intercambio comercial y generar cadenas de valor regionales”.

También fijó como prioridad la articulación de estrategias para enfrentar problemas comunes, al amplificar el potencial de la “triple transición” mediante plataformas de inversión en energías renovables y proyectos ambientales. “Se proponen estrategias como la triple transición, que se desarrolla a través de las plataformas país en cada continente para la inversión en energías renovables y el diseño de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático”, indicó.

Y agregó que un objetivo primordial del encuentro es identificar necesidades de inversión para la resiliencia climática, las transiciones energéticas y la protección de la naturaleza. “Así como abordar temas que preocupan a todos los países en desarrollo: la deuda, las vulnerabilidades fiscales y la acción climática”, señaló el ministro, que agregó, en relación al desafío de la deuda externa, la necesidad de un enfoque estructural del problema, pues “no es un problema aislado”.

El gasto coincidió con la emergencia por inundaciones en varias regiones, especialmente en Córdoba, lo que generó objeciones a la prioridad del gasto público. A esto se sumó la controversia sobre el alcance y efectividad del foro, teniendo en cuenta antecedentes inmediatos, como la reciente IV Cumbre Celac-UE en Santa Marta, que tuvo marcadas ausencias de líderes europeos y fue calificada por la oposición como un fracaso de la política internacional de Petro.