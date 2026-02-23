Menor de edad mató a su primo tras una fuerte discusión por un cargador

La situación inició con una pelea verbal que rápidamente escaló - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un conflicto en una vivienda terminó en tragedia en el barrio La Esmeralda, en Barranquilla. De acuerdo con las versiones preliminares, la pelea se desató por la devolución de un cargador de máquina de afeitar, lo que culminó en un acto de violencia fatal durante la tarde del domingo 22 de febrero de 2026.

Información que circula en los medios locales indica que un joven de 17 años fue señalado por las autoridades como el presunto responsable de disparar y causar la muerte de Carlos Junior Arrieta Rossi, su primo de 18 años, en una casa familiar que se encuentra ubicada en el popular sector de la ciudad.

Asimismo, se dio a conocer que el hecho ocurrió cerca de las 4:15 p. m. específicamente en la carrera 15 con calle 68C, dirección hasta la que se desplazaron los agentes de la Policía para atender el desesperado llamado de la ciudadanía, según informó el medio Emisora Atlántico.

El joven atacó a su familiar con un arma de fuego ante la mirada de asombro de los presentes

Lo sucedido generó preocupación entre la comunidad, tanto por la relación de parentesco entre víctima y victimario como por los antecedentes judiciales de ambos jóvenes, pues la investigación determinó que tenían anotaciones previas.

Las autoridades precisaron que Arrieta Rossi registraba una anotación en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio por el delito de receptación, es decir, la tenencia de objetos de procedencia ilícita. Por su parte, el adolescente de 17 años también enfrenta una anotación previa por porte ilegal de arma de fuego, lo que se suma al ataque que cobró la vida de su familiar.

Discusión por un cargador terminó en fatalidad

La secuencia de los hechos indica que Carlos Junior Arrieta Rossi estaba en la vivienda cuando llegó su primo reclamando la devolución de un cargador que presuntamente le había prestado, debido a que la víctima trabajaba como barbero y residía junto a su familia en el lugar donde se produjo el ataque.

Las discusiones verbales derivaron rápidamente en una pelea física. Durante la riña, el adolescente sacó un arma de fuego y disparó al pecho de Arrieta Rossi, de acuerdo con lo detallado por la Policía a la Emisora Atlántico.

Testigos y familiares trasladaron de inmediato al herido hasta el centro asistencial Camino Bosques de María, donde el personal médico verificó su fallecimiento poco después de su ingreso. Tras la confirmación, el cuerpo fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos de rigor.

Los peritos judiciales se encargaron de hacer la respectiva inspección del cuerpo

El suceso desató que se llevara a cabo un despliegue policial en la zona suroccidental de Barranquilla, pues las autoridades cerraron las inmediaciones de la vivienda para realizar la inspección técnica del lugar y recolectar pruebas materiales, mientras los agentes iniciaron el proceso de reconstrucción de los hechos.

Asimismo, se informó que se adelantó la revisión de las cámaras de seguridad y se tomó la declaración a vecinos y testigos directos del ataque para esclarecer la dinámica exacta de la confrontación, con el fin de determinar si hubo planificación o se trató de una reacción impulsiva.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el presunto agresor fue aprehendido tras huir del lugar después de disparar en contra de su familiar.

Entre tanto, vecinos y allegados revelaron que la tranquilidad del barrio La Esmeralda se vio alterada por este nuevo episodio de violencia intrafamiliar, lo que demostró que estos conflictos cotidianos entre familiares pueden terminar en tragedia, así que las autoridades hicieron un nuevo llamado a la calma en situaciones de estrés.

Las autoridades trabajan por garantizar la sana convivencia en el sector

El caso permanece bajo indagación y dejó a toda la familia Arrieta Rossi de luto, mientras que la comunidad de La Esmeralda exige respuestas y acciones concretas para evitar que disputas de este tipo terminen nuevamente en una fatalidad.

Además, se abrió todo un debate sobre la dinámica interna del grupo familiar y las condiciones de vulnerabilidad en las que vivían los jóvenes, pues son factores que se consideran determinantes en su actuar delictivo.