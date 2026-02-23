Colombia

María Fernanda Cabal lanzó duro sablazo a Francia Márquez por sus viajes a África: “Le hago resumen de sus tres años de ‘trabajo’”

La senadora cuestionó a la vicepresidenta por el elevado gasto en sus viajes oficiales, especialmente a este continente, y exigió explicaciones públicas sobre los beneficios concretos para el país

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal aprovechó el alcance de sus redes sociales para enfilar críticas a la vicepresidenta Francia Márquez - crédito crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Joel González/Presidencia

La polémica por lo que sería el impacto económico de los viajes internacionales de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, dio pie para nuevos señalamientos contra la funcionaria, como los que lanzó en la tarde del lunes 23 de febrero de 2026 la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal. La congresista de oposición criticó el alto costo y los resultados de los desplazamientos oficiales de la fórmula del jefe de Estado, Gustavo Petro.

Cabal, en su perfil en X, indicó que Márquez llevó a cabo un total 31 viajes internacionales en tres años, con un gasto de $2.540.297.296,82 en combustible y USD 46.000 en viáticos. “¿Cuáles son los cientos de millones de dólares en negocios?”, agregó la congresista del partido Centro Democrático, que remarcó cómo Márquez estuvo 132 días fuera del país, en medio de lo que, según ella, una coyuntura económica compleja para el país, que ameritaría austeridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta publicación en la
Con esta publicación en la red social X, la senadora María Fernanda Cabal enfatizó en sus señalamientos contra la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @MariaFdaCabal/X

El viaje que más repercusión tuvo fue la gira oficial por África en mayo de 2023, en el que la utilización de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) implicó un gasto de $1.700 millones en combustible. A esto se suma la presencia de una comitiva de más de 60 personas, entre funcionarios, artistas y empresarios, y el gasto adicional en viáticos y logística por cerca de $500 millones, lo que encendió la controversia sobre este delicado asunto.

La defensa de Francia Márquez a las críticas por sus constantes viajes a África

Los señalamientos contra Márquez aumentaron en los días previos al foro de alto nivel Celac-África, que se celebrará en Bogotá el 20 y el 21 de marzo y reunirá por primera vez a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana. Frente a esta controversia, la vicepresidenta sostuvo que cada viaje al continente africano forma parte de una estrategia del Gobierno para posicionar a Colombia frente a mercados alternos al americano.

Francia Márquez respondió a las críticas sobre el costo de sus viajes a África, al señalar que sus desplazamientos son parte de una estrategia para abrir nuevas oportunidades comerciales - crédito @infopresidencia/X

Durante una rueda de prensa, la segunda al mando en el órgano Ejecutivo defendió la agenda africana. “Cada vez que hemos ido, hemos llevado empresarios y empresarias, pequeños y medianos. Colombina fue una de esas empresas que llevó el Gobierno, y el delegado de Colombina me decía: ‘Señora vicepresidenta, la verdad es que no es lo mismo estar aquí solo, abriéndose puertas al mercado africano, que estar en compañía del Gobierno nacional’”, recordó Márquez.

En ese sentido, la mujer, que estuvo acompañada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la canciller Rosa Villavicencio, añadió que el respaldo institucional abrió oportunidades para sectores como la ciencia, la tecnología y la innovación. Destacó el programa Ella exporta a África, que ya respalda a más de 100 empresas colombianas, en su mayoría lideradas por mujeres, y que en 2024 recibió un reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio.

La vicepresidenta Francia Márquez destacó
La vicepresidenta Francia Márquez destacó en su intervención la importancia del foro Celac-África, del que Bogotá será sede - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Y frente a los cuestionamientos por el uso de fondos públicos, la vicepresidenta fue contundente. “Me han cobrado la gasolina, pero yo le digo a Colombia que estamos abriendo puertas y oportunidades para la juventud, para los pueblos, para la academia, para la ciencia, para la tecnología, para la innovación”, dijo la funcionaria, que reiteró cómo 145 empresas colombianas ya exportan a este continente, según la funcionaria, gracias a las gestiones hechas.

Temas Relacionados

Francia MárquezSenado ColombiaMaría Fernanda CabalGobierno PetroCentro DemocráticoElecciones presidenciales 2026Vicepresidenta MárquezCongreso ColombiaGustavo PetroCelac-ÁfricaColombia-Noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

Tras una jornada llena de goles y resultados sorpresivos, la diferencia entre los primeros puestos se redujo y la lucha por la cima de la Liga BetPlay se intensificó

Tabla de posiciones Liga BetPlay:

EPM cerrará un carril de la avenida Regional en Bello por casi un año para modernizar el sistema de acueducto

El municipio del norte del Valle de Aburrá experimenta el despliegue de nuevos tanques, redes y sistemas de almacenamiento, con el propósito de atender el crecimiento urbano y asegurar una mayor cobertura del servicio hídrico

EPM cerrará un carril de

Adulta mayor murió tras caer del décimo piso del conjunto residencial en el que vivía

Los residentes del sector relataron haber escuchado un estruendo antes de localizar a la víctima

Adulta mayor murió tras caer

Bancolombia sigue con fallas: la entidad anunció que sus canales digitales y físicos estarán fuera de servicio por completo

La entidad evaluará el impacto de la situación de cada cliente con cuidado. “Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde”, informó

Bancolombia sigue con fallas: la

Petro respondió al procurador, en medio de la polémica por sus denuncias de fraude: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, el presidente insiste en un supuesto amañamiento de los comicios, en medio de la confrontación con el titular del Ministerio Público, Gregorio Eljach

Petro respondió al procurador, en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Vías de Arauca bajo amenaza:

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Tabla de posiciones Liga BetPlay:

Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple

VIDEO| Neyser Villarreal conmovió con sus lágrimas y Tite le respondió: “Es un chico de oro”