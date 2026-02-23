María Fernanda Cabal lanzó duro sablazo a Francia Márquez por sus viajes a África: “Le hago resumen de sus tres años de ‘trabajo’”

La senadora María Fernanda Cabal aprovechó el alcance de sus redes sociales para enfilar críticas a la vicepresidenta Francia Márquez - crédito crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Joel González/Presidencia

La polémica por lo que sería el impacto económico de los viajes internacionales de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, dio pie para nuevos señalamientos contra la funcionaria, como los que lanzó en la tarde del lunes 23 de febrero de 2026 la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal. La congresista de oposición criticó el alto costo y los resultados de los desplazamientos oficiales de la fórmula del jefe de Estado, Gustavo Petro.

Cabal, en su perfil en X, indicó que Márquez llevó a cabo un total 31 viajes internacionales en tres años, con un gasto de $2.540.297.296,82 en combustible y USD 46.000 en viáticos. “¿Cuáles son los cientos de millones de dólares en negocios?”, agregó la congresista del partido Centro Democrático, que remarcó cómo Márquez estuvo 132 días fuera del país, en medio de lo que, según ella, una coyuntura económica compleja para el país, que ameritaría austeridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta publicación en la red social X, la senadora María Fernanda Cabal enfatizó en sus señalamientos contra la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @MariaFdaCabal/X

El viaje que más repercusión tuvo fue la gira oficial por África en mayo de 2023, en el que la utilización de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) implicó un gasto de $1.700 millones en combustible. A esto se suma la presencia de una comitiva de más de 60 personas, entre funcionarios, artistas y empresarios, y el gasto adicional en viáticos y logística por cerca de $500 millones, lo que encendió la controversia sobre este delicado asunto.

La defensa de Francia Márquez a las críticas por sus constantes viajes a África

Los señalamientos contra Márquez aumentaron en los días previos al foro de alto nivel Celac-África, que se celebrará en Bogotá el 20 y el 21 de marzo y reunirá por primera vez a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana. Frente a esta controversia, la vicepresidenta sostuvo que cada viaje al continente africano forma parte de una estrategia del Gobierno para posicionar a Colombia frente a mercados alternos al americano.

Francia Márquez respondió a las críticas sobre el costo de sus viajes a África, al señalar que sus desplazamientos son parte de una estrategia para abrir nuevas oportunidades comerciales - crédito @infopresidencia/X

Durante una rueda de prensa, la segunda al mando en el órgano Ejecutivo defendió la agenda africana. “Cada vez que hemos ido, hemos llevado empresarios y empresarias, pequeños y medianos. Colombina fue una de esas empresas que llevó el Gobierno, y el delegado de Colombina me decía: ‘Señora vicepresidenta, la verdad es que no es lo mismo estar aquí solo, abriéndose puertas al mercado africano, que estar en compañía del Gobierno nacional’”, recordó Márquez.

En ese sentido, la mujer, que estuvo acompañada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la canciller Rosa Villavicencio, añadió que el respaldo institucional abrió oportunidades para sectores como la ciencia, la tecnología y la innovación. Destacó el programa Ella exporta a África, que ya respalda a más de 100 empresas colombianas, en su mayoría lideradas por mujeres, y que en 2024 recibió un reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio.

La vicepresidenta Francia Márquez destacó en su intervención la importancia del foro Celac-África, del que Bogotá será sede - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Y frente a los cuestionamientos por el uso de fondos públicos, la vicepresidenta fue contundente. “Me han cobrado la gasolina, pero yo le digo a Colombia que estamos abriendo puertas y oportunidades para la juventud, para los pueblos, para la academia, para la ciencia, para la tecnología, para la innovación”, dijo la funcionaria, que reiteró cómo 145 empresas colombianas ya exportan a este continente, según la funcionaria, gracias a las gestiones hechas.