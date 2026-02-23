Colombia

La “Madame” de Cartagena recordó sus polémicas fiestas para empresarios y celebridades: “La niñas llegaban felices”

La mujer niega acusaciones de explotación sexual a menores de edad tras haber pasado cinco años en prisión y asegura que las madres de las involucradas sabían detalles del negocio

Guardar
Liliana Campos se encargaba de organizar fiestas para clientes distinguidos como empresarios, deportistas y artistas - crédito Más allá del silencio / Instagram

Liliana Campos, conocida como la “Madame” de Cartagena, visitó el pódcast Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda, para hablar de su vida y su papel central en la organización de eventos de lujo y despedidas de soltero para personajes de alto nivel en Colombia.

Tras cumplir una condena de 5 años en prisión bajo cargos de trata de personas y concierto para delinquir, Campos relató cómo gestionó una red que llegó a involucrar a más de 3.000 mujeres y que operó durante años atendiendo a una clientela que incluía empresarios, deportistas y celebridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Campos aclaró que las nuevas integrantes llegaban buscando oportunidades económicas, mientras otras se retiraban tras cumplir sus objetivos, lo que le permitió tener caras nuevas todo el tiempo.

Una de las fiestas más populares fue en la que la asistente de un empresario estadounidense le solicitó reunir a un grupo de 20 mujeres, entre 19 a 25 años, en un yate. En esa ocasión, a cada participante se le pagó entre $2.500.000 y $2.500.000.

Además, algunas recibieron propinas adicionales, comida, cocteles y regalos. Incluso, el extranjero pidió que cuatro de ellas pasaran más tiempo con él: “Las chicas vinieron superfelices. Me dijeron que todo un señor, las llevó de shopping, les dio dinero, las trató muy, muy bien”, relató la entrevistada al pódcast Más allá del silencio.

La mujer relató detalles de
La mujer relató detalles de su negocio, defendiéndose de aquellos que la califican por incluir menores en sus fiestas - crédito Colprensa y Más allá del silencio / Instagram

El crecimiento de la “Madame” en el negocio

Liliana Campos detalló que comenzó con la gestión de alquileres de casas y embarcaciones de lujo en Cartagena tras regresar en 2005 de Estados Unidos, donde vendió su propiedad y, tras una mala inversión, buscó alternativas laborales. Inicialmente, se limitó a obtener una comisión del 10% sobre cada alquiler nocturno de casas o embarcaciones, pero luego, las solicitudes de los clientes la llevaron a incorporar la oferta de compañía femenina.

Con la expansión del negocio, la logística incluyó el alquiler de viviendas para alojar a las mujeres, la creación de álbumes fotográficos de casas y yates para enviar a los clientes, y la adaptación de los espacios para el bienestar de las residentes que estaban monitoreados por cámaras de seguridad, instaladas a raíz de la solicitud de las propias mujeres.

La frecuencia y el tamaño de los eventos aumentaron con los años, llegando a organizar hasta 13 grupos simultáneos durante ciertos fines de semana. La gestión se estructuraba en equipos donde las propias mujeres asumían roles de liderazgo, especialmente en eventos multitudinarios como los que se celebraban en las islas de Cholón.

Campos describió su modelo de operación en cuanto a los pagos realizados: “El precio nunca lo coloqué yo. Yo no puedo ponerle precio al cuerpo a una muchacha, yo no puedo ponerle el precio al trabajo de ellas. Cabe indicar que siempre se pagaba con moneda extranjera, sea euros, o sea dólares, libras esterlinas. Siempre se les respetó su tarifa, sin importar si el dólar subía o el dólar bajaba”.

Campos insistió en que nunca “reclutó” mujeres

La “Madame” afirmó que las jóvenes llegaban a través de recomendaciones y redes informales, atraídas por mejores condiciones económicas que las ofrecidas en otros entornos.

Además explicó que en meses de baja demanda los ingresos de las mujeres que participaban podían alcanzar $12 millones, en temporadas regulares se situaban alrededor de $24 millones, y en meses de alta actividad les era posible ganar hasta $50 o $60 millones.

La entrevistada sostuvo enfáticamente que muchas de las asistentes a sus eventos no prestaban servicios sexuales, sino que eran contratadas para brindar compañía, animar fiestas y acompañar en actividades sociales y de ocio.

El sistema interno contemplaba el pago de una cuota semanal, mientras que la relación financiera con las mujeres se regía por la autonomía y el respeto a lo pactado. Liliana Campos enfatizó que no existieron nunca reclamaciones económicas.

Además, aseguró que nunca promocionó sus servicios: “Jamás tuve páginas ni usé redes. Todo era recomendación”, y que era rigurosa en los códigos de conducta para mantener estándares elevados de comportamiento y presentación: “El vestuario era la regla número uno. No aceptaba vulgaridad”, pues consideraba que la vestimenta debía ser discreta y elegante.

Muchas de estas fiestas eran
Muchas de estas fiestas eran para famosos, por lo que tenían códigos estrictos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Proceso judicial contra la “Madame”

La entrevistada se refirió a las acusaciones judiciales y el proceso que la llevó a prisión. Reiteró que los cargos que se mantuvieron al final fueron por trata de personas e inducción a la prostitución con mayores de edad, y que nunca se pudo probar la participación de menores en los hechos.

Además señaló que todas las mujeres debían presentar una cédula, cuyas autenticidades eran verificadas por un funcionario de la Sijín y destacó que todas la buscaban con agradecimiento: “Cuando me capturaron (29 de julio de 2018), ellas fueron en manada, pero fue a llorar… Me escribían, me mandaban comida, flores”.

La entrevistada también desmintió versiones sobre explotación de menores y vínculos con mafias de nacionalidad extranjera: “Yo nunca tuve socio, soy egoísta con mi trabajo”.

La mujer aseguró haber sufrido
La mujer aseguró haber sufrido bastante en prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los sufrimientos de la “Madame” en prisión

Sobre la experiencia carcelaria, Liliana Campos describió un clima hostil influido por la envidia y los conflictos internos: “Mujer operada, mujer bonita y mujer con plata en una cárcel en Colombia, sufre”. Sin embargo, afirmó que el periodo sirvió como un cierre definitivo de esa etapa de su vida: “No volvería a ser madame. Jamás. Entendí que caí bajo y que mi familia no se merecía pasar por estas cosas”.

Temas Relacionados

MadameMadame de CartagenaLiliana CamposMás allá del silencioPódcastFiestas sexualesColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Bosé vuelve a Medellín con el “Importante Tour 2026”: así será el reencuentro con su público en La Macarena

El legendario artista español regresará a los escenarios de Medellín el próximo 14 de marzo, prometiendo una noche inolvidable llena de clásicos y sorpresas en el centro de eventos La Macarena

Miguel Bosé vuelve a Medellín

Los bancos hicieron propuestas al Gobierno para no ser obligados a invertir donde Gustavo Petro diga: habría nuevos créditos

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dijo que “la inversión forzosa toma 18 meses para su implementación y para pagar un primer crédito”

Los bancos hicieron propuestas al

Un avión liviano con ocho ocupantes se salió de la pista en el aeropuerto de Nuquí: esto se sabe

La situación, que involucró a un vuelo con destino a Quibdó, provocó la activación de protocolos de seguridad y motivó a las autoridades a analizar las causas del percance mientras la comunidad local permanece a la expectativa

Un avión liviano con ocho

Menor de edad mató a su primo tras una fuerte discusión por un cargador

La comunidad demostró su preocupación ante la violencia, que continúa incrementado al interior de los hogares

Menor de edad mató a

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

El arquero guajiro ha dejado buenas sensaciones en el arranque del torneo argentino, sumando minutos clave, atajadas determinantes y la confianza de su técnico

Álvaro Montero es protagonista en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Álvaro Montero es protagonista en

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple

VIDEO| Neyser Villarreal conmovió con sus lágrimas y Tite le respondió: “Es un chico de oro”

El parte médico de Santa Fe: las bajas sensibles para enfrentar a Atlético Nacional en El Campín

Carlos Antonio Vélez pidió a Néstor Lorenzo aclarar si prometió a Falcao García un cupo con Colombia para el Mundial FIFA 2026