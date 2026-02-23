Colombia

Esta es la información financiera que debe recibir cada año para organizar su bolsillo: incluye pensión y créditos hipotecarios

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a brindar información clara y completa a sus usuarios sobre los productos y servicios financieros que poseen

Antes del 31 de marzo,
Antes del 31 de marzo, cada entidad financiera debe remitir a sus usuarios el reporte anual de costos totales correspondiente al año anterior

Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) están obligadas a entregar a los usuarios información clara y accesible sobre sus productos y servicios, con el objetivo de facilitar decisiones informadas, como por ejemplo, la planeación de sus inversiones y la elección de opciones que se ajusten a sus necesidades financieras.

Entre los datos que deben suministrar las entidades están los costos anuales de los productos financieros de los usuarios. Según la SFC, antes del 31 de marzo, cada entidad debe remitir a las personas que tenga vinculadas el reporte anual de costos totales correspondiente al año anterior, donde se consolida la información sobre todos los productos y servicios que el cliente mantuvo, incluyendo valores pagados por servicios, retenciones tributarias y montos derivados de operaciones y productos.

En ese sentido, deben otorgar reportes completos y claros sobre pensiones, créditos hipotecarios, operaciones de leasing habitacional y negocios fiduciarios. Pues, es necesario que los clientes conozcan el estado de esos productos y los costos de sus obligaciones. Este reporte, que puede recibirse por medios físicos o electrónicos según la elección del usuario, permite comparar alternativas entre entidades y optimizar las finanzas.

Los ciudadanos deben recibir información
Los ciudadanos deben recibir información sobre sus créditos hipotecarios para tomar decisiones informadas

Asimismo, a través del sitio web, oficinas u otros puntos de atención de las entidades financieras, se debe brindar información actualizada sobre tasas de interés, tarifas aplicables, horarios de atención y detalles sobre todos los productos y servicios adquiridos.

En caso de que un cliente se desvincule de su entidad financiera antes del 31 de diciembre, la misma puede optar por entregar el reporte de costos totales con corte a la fecha de finalización del vínculo o remitirlo dentro del primer trimestre del siguiente año. El usuario tiene derecho a elegir el canal a través del cual prefiere recibir este reporte.

Por otro lado, las entidades financieras deben cumplir con otro plazo para la remisión de datos clave para sus clientes, relacionada con la renegociación anual de los créditos hipotecarios. Según la SFC, los ciudadanos ya debieron haber recibido una proyección del comportamiento de su préstamo para 2026; el plazo que tenían las entidades para proporcionar esos datos terminó el 31 de enero.

Los ciudadanos pueden solicitar a
Los ciudadanos pueden solicitar a su entidad financiera un ajuste en el plan de amortización del crédito hipotecario

Esa proyección, que se envía cada año a los usuarios, debe contener los siguientes datos:

  • Los abonos a capital y al saldo de la deuda (UVR y pesos).
  • Valores por seguros e intereses.
  • Proyección del comportamiento del crédito para 2026.

Con esta información, los ciudadanos pueden solicitar a su entidad financiera un ajuste en el plan de amortización del préstamo que vivienda que adquirieron. El plazo para hacer esto vence el 28 de febrero.

De igual manera, en los canales oficiales de las entidades financieras debe estar disponible un reporte sobre el crédito hipotecario de los usuarios, detallando:

  • El estado actual del crédito.
  • La posibilidad de ajustar el plan de amortización a la capacidad real de pago.
  • La viabilidad de reducir la tasa de interés.
  • La opción de ampliar el plazo previsto inicialmente.
Colpensiones envía anualmente información laboral
Colpensiones envía anualmente información laboral de sus afiliados para que conozcan el estado de su cotización

Sobre el extracto pensional, la SFC aclara que las personas afiliadas a Colpensiones reciben su información laboral anualmente, mientras que quienes cotizan en un fondo de pensiones privado reciben un extracto trimestral.

"Esta información te permite conocer el estado de tus aportes y planificar tu futuro pensional. Como cotizante a una AFP tienes la posibilidad de hacer seguimiento a tu historia laboral y verificar los aportes hechos a tu cuenta. La Administradora a la cual estás afiliado te enviará tu extracto de forma trimestral", detalla la SFC en su sitio web oficial.

Los ciudadanos que tienen negocios fiduciarios también deben estar pendientes a la información que remiten anualmente las entidades sobre el pago de viviendas mediante leasing. Los datos sobre el contrato se envían en enero, lo cual permite a los usuarios realizar su declaración de renta.

