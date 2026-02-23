En medio de crisis, el Gobierno Petro recibirá una millonaria transferencia del Banco de la República: de cuánto será

El Banco de la República se encarga de gestionar la política monetaria, cambiaria y crediticia, y mantener una inflación baja y estable - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El aumento inesperado de 100 puntos básicos (pb) en la tasa de política monetaria del Banco de la República, que pasó de 9,25% a 10,25%, respondió a la aceleración en las expectativas de inflación, impulsadas en gran parte por el alza de más del 23% en el salario mínimo. Así lo explicó el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, al resaltar la dificultad de alcanzar la meta de inflación de aquí a 2027 y detalló los resultados financieros récord de la entidad.

“Ya en diciembre existía la inquietud sobre la posibilidad de vernos enfrentados a subir la tasa porque las expectativas de inflación venían aumentando”, afirmó el funcionario a Portafolio. Detalló que en ese momento la inflación básica sin alimentos ni regulados subió de 4,6% a 6,7% entre diciembre y enero, ante la sorpresa por el incremento del salario mínimo.

Advirtió que la meta de inflación, prevista en principio para el segundo semestre de 2027, hoy “no lo vemos viable, en este momento”. Indicó que “las expectativas de inflación tuvieron un salto hacia arriba importante que no es algo que se manifieste exclusivamente en el resultado de un mes, sino que seguramente se va a ver a lo largo de 2026 y 2027”.

Villar estima que “la inflación podría terminar mucho más alta de lo que pensábamos para 2026, alrededor de 6,3%, y en 2027 ya iría bajando nuevamente en la dirección de la meta, pero difícilmente terminaría ese año estrictamente en la meta”. Añadió que solo con “una política monetaria fuerte y si las expectativas se ajustan de una manera más acorde con la meta”, podría alcanzarse en 2027 el rango admisible, es decir, por debajo del 4%.

En cuanto a las utilidades récord del banco central, destacó que “durante los últimos años venimos batiendo récords de utilidades y para 2025 éstas fueron de casi $13,9 billones, más de lo que estábamos proyectando y sustancialmente superiores a las obtenidas en 2024, que en su momento fueron un récord histórico”. Explicó que la mayor parte de estos recursos “son transferidas al Gobierno” y solo se reservan montos menores, como lo exige la ley, para “inversión en el sector cultural, que realmente no afectan de manera sustancial ese número”.

La magnitud de los recursos transferibles, dijo, superó las expectativas iniciales que ya estaban, que era superior a $10 billones. Señaló que la cifra de utilidades se acerca al monto proyectado en la ley de financiamiento que no fue aprobada en el Congreso de la República ($16 billones).

Sobre el exceso de demanda y las presiones inflacionarias, hizo énfasis en el desequilibrio entre consumo y producción. “Ese crecimiento mayor de la demanda con respecto a la producción es algo que venimos observando desde mediados de 2024. Fue muy pronunciado en 2025, en particular, los tres primeros trimestres”, apuntó al medio. Considera esencial corregir ese exceso para contrarrestar presiones sobre los precios, aun más en el contexto de decisiones como el ajuste del salario mínimo.

Al analizar el incremento de la deuda pública, Leonardo Villar remarcó que “el principal determinante del incremento de la deuda es el monto del déficit fiscal”. Subrayó que, aunque el Gobierno ha sido activo gestionando su portafolio, aprovechando la recompra de títulos de largo plazo devaluados y recurriendo a financiamiento de menor plazo, “los flujos del nuevo endeudamiento han continuado porque el gobierno requiere financiar el déficit fiscal”.

Advirtió que el nivel de déficit fiscal ha permanecido alto, lo que llevó a que la deuda pública continuara aumentando pese a estos ajustes y a la apreciación del peso, superando los porcentajes considerados prudenciales respecto al PIB.

Sobre las tasas de los TES en 2025, aclaró que estas subieron más de 200 puntos básicos en los últimos meses, lo que reflejó tanto el aumento de expectativas de inflación como un deterioro en la percepción de riesgo fiscal.

“La razón de ese comportamiento al alza en las tasas de los TES cuando el Banco de la República no había aumentado su tasa de política surge básicamente de que en los últimos meses de 2025 ya venía aumentando la expectativa de inflación y se estaba presentando además un notable deterioro en la percepción de riesgo sobre las finanzas públicas que hacía que los inversionistas exigieran tasas de interés más altas para comprar los títulos TES”, remarcó.

Villar fue enfático sobre los efectos del déficit fiscal. Dijo que tiene impactos a veces positivos en el corto plazo porque implica mayor gasto, puede estimular la demanda y ayudar a un mayor dinamismo de los negocios. Pero eso se hace con deuda, que se va acumulando y que debe ser pagada más adelante.

Añadió que, si deteriora la credibilidad fiscal, “eso conlleva un aumento en las tasas de interés de los títulos de deuda pública que hace que los pagos de intereses se vuelvan cada vez más grandes, hasta el punto en que se hace absolutamente imperativo un ajuste fiscal que típicamente es muy doloroso para la sociedad”.

El gerente evitó comentar acerca de si los miembros de la Junta del Banco de la República designados por el Gobierno siguen instrucciones del presidente o del ministro de Hacienda al votar sobre las tasas.