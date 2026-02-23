El Centro Democrático reveló cuál es el ‘talón de Aquiles’ de Roy Barreras en la política: “Engaña por toda parte”

Roy Barreras enfrenta una nueva ola de críticas tras ser señalado por el Centro Democrático por su supuesta implicación en escándalos de corrupción en el sector salud - crédito @CeDemocrático - @RoyBarreras/X

El candidato presidencial Roy Barreras se enfrenta a una nueva oleada de críticas, esta vez provenientes del partido de derecha Centro Democrático. El colectivo no dudó en señalar al exsenador como una figura vinculada a escándalos de corrupción en el sector salud, un tema que marcó de manera oscura su carrera política desde hace años.

Por medio de un mensaje difundido en la red social X, el Centro Democrático lanzó fuertes acusaciones en su contra, al exigir que el país conozca los supuestos vínculos de Barreras con instituciones de salud.

“Es imperativo que el país conozca los vínculos de Roy Barreras con el desfalco de Saludcoop, Cafesalud y Caprecom. Barreras habría intrigado en la Dirección de Estupefacientes durante el gobierno Uribe para favorecer a sus electores, ocultándole la verdad al entonces presidente e induciéndolo a declarar a su favor ante el Consejo de Estado. ¡Engaña por toda parte!”, señaló el partido en su publicación.

La bandera de Roy Barreras es la creación de un “Frente Amplio” para abordar las reformas sociales necesarias sin caer en radicalismos. Sin embargo, su pasado político, vinculado tanto al uribismo como al petrismo, es objeto de intensas críticas, especialmente en lo relacionado con su presunta vinculación a entidades de salud en crisis.

Estas son las polémicas que enfrenta Roy Barreras por su presunto vínculo con algunas EPS

Las acusaciones no son nuevas, ya que desde hace más de una década, Barreras es señalado por su relación con varias entidades del sector salud que estuvieron en el centro de escándalos por corrupción. El más destacado de ellos es su supuesto papel en el manejo de Caprecom, una Entidad Promotora de Salud (EPS) pública que, según los denunciantes, sufrió intervenciones políticas por parte de Barreras.

En 2012, sindicatos de la entidad lo acusaron de influir en el nombramiento de directivos y en la gestión interna, lo que, según ellos, afectó la calidad del servicio.

Además de Caprecom, Barreras también fue vinculado con entidades privadas como Saludcoop y Cafesalud durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, defendió el modelo de aseguramiento privado, lo que fue interpretado por muchos como una forma de proteger a estas grandes entidades, que en su momento fueron protagonistas de escándalos financieros.

Las denuncias apuntan a que el actual candidato presidencial habría favorecido a estas empresas a cambio de apoyo político. Aunque algunas de las investigaciones contra Barreras fueron archivadas por falta de pruebas contundentes, la sombra de estos señalamientos persiste.

Los detractores del excongresista no solo cuestionan su gestión en el sector salud, sino que lo acusan de ser un hombre que, a pesar de presentarse como un moderado, mantiene una relación estrecha con poderes económicos y políticos que no siempre han favorecido el bienestar público.

A pesar de las críticas, Barreras mantiene su postura. En su campaña, defendió un modelo mixto de salud que combine lo público y lo privado, una propuesta que le valió tanto elogios como rechazos. En particular, insiste en que el sistema de salud en Colombia debe ser fortalecido sin recurrir a modelos radicales como el planteado por el Gobierno de Gustavo Petro, algo que provoca debates sobre sus verdaderas intenciones.

Algunos lo interpretan como una defensa de las EPS que aún sobreviven, como Medimás (actualmente se encuentra en liquidación), y que enfrentan serias dificultades financieras.

A pesar de la supuesta actitud “camaleónica” con la que algunos sectores políticos se refieren a Barreras, lo cierto es que el Centro Democrático no dudó en sacar a la luz las polémicas que rodean su figura, especialmente en medio de su campaña presidencial.

Toda esta política contra se complica aún más debido a su postura ambigua y poco precisa respecto al sistema de salud, al considerar que Barreras está vinculado a la política durante diversos gobiernos y conoce de cerca la manera en que se mueven estos temas.