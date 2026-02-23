Defensoría del Pueblo investiga presunto caso de acoso laboral contra contratista y activa comisión de verificación

La institución habilitó canales de denuncia seguros para quienes consideren vulnerados sus derechos en el entorno laboral. - Colprensa/José Ruiz

La Defensoría del Pueblo informó a través de un comunicado que inició acciones formales para esclarecer una denuncia sobre acoso laboral presentada por una contratista vinculada a su entidad. Según la entidad, el caso fue conocido recientemente y generó la activación inmediata de rutas de protección y de acompañamiento a la presunta víctima. La institución subrayó su interés en garantizar que la persona involucrada reciba apoyo integral y que sus derechos permanezcan protegidos durante el proceso.

En el documento dirigido a la opinión pública, la Defensoría manifestó: “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a los hechos recientemente conocidos relacionados con una contratista de la entidad. Manifestamos nuestra solidaridad y respeto hacia ella y su entorno cercano en este momento difícil. Reconocemos la gravedad de la situación y la sensibilidad humana que merece”.

Comisión nacional se traslada a la sede regional

Como parte de las acciones inmediatas, la Defensoría del Pueblo dispuso el envío de una comisión nacional a la sede regional donde se reportaron los hechos. La finalidad de esta visita es recopilar información de primera mano, activar rutas de atención y protección y asegurar un abordaje integral desde un enfoque de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la protección de los derechos laborales y la atención integral a las personas afectadas. - crédito Defensoría del Pueblo

La entidad también comunicó que se han habilitado canales institucionales seguros para que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos pueda exponer su caso con confidencialidad. Esta medida busca crear un entorno donde las denuncias puedan realizarse sin temor a represalias y bajo reserva, en línea con los principios de protección a la víctima.

Declaraciones oficiales y canales de acompañamiento

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo enfatizó la importancia de acompañar a la contratista afectada y su entorno, reiterando el compromiso de la institución con la protección de los derechos laborales. “Trabajaremos por el esclarecimiento de los hechos, colaboraremos con las autoridades competentes y, con base en los resultados de las actuaciones en curso, se adoptarán las medidas a que haya lugar”, señala el comunicado.

Además, la entidad reiteró la disposición de sus canales institucionales para el acompañamiento y atención de otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares, fortaleciendo así los mecanismos de prevención y respuesta ante el acoso laboral.

Autoridades de la entidad visitaron la sede regional para asegurar el acceso a rutas de protección y acompañamiento. - crédito Defensoría

Antecedentes

La denuncia sobre acoso laboral involucra a una contratista que, según fuentes institucionales, habría reportado situaciones de hostigamiento dentro de su entorno laboral en una de las sedes regionales. El caso motivó la rápida intervención de la Defensoría del Pueblo, que activó protocolos internos para la verificación y documentación de los hechos.

El comunicado institucional, difundido tanto en medios oficiales como en redes sociales, expresó: “Desde que se conoció el caso, en el que se señalan presuntas situaciones de acoso laboral, hemos desplegado acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional”.

Compromiso con entornos laborales seguros

La Defensoría del Pueblo reafirmó públicamente su compromiso con la creación y el mantenimiento de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso. “Reafirmamos nuestro compromiso con entornos laborales seguros, respetuosos y humanos”, indicó la entidad en su mensaje, en el que también llamó a la prudencia y a la responsabilidad social para el tratamiento de este tipo de situaciones.

La institución resaltó la importancia de abordar los casos de acoso laboral con la debida sensibilidad, dada la afectación potencial en la salud y la vida de las personas involucradas. Por ello, la Defensoría exhortó a la sociedad y a los medios de comunicación a tratar el tema con respeto y a evitar juicios anticipados que puedan interferir en el proceso de investigación o afectar a la presunta víctima.

Medidas y próximos pasos

El proceso de verificación y acompañamiento institucional continúa bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo, que mantiene coordinación con autoridades competentes para asegurar un procedimiento transparente y ajustado a derecho. La institución reiteró que, una vez concluidas las investigaciones, adoptará las decisiones y medidas correspondientes, priorizando siempre la protección de los derechos fundamentales.

La Defensoría invitó a quienes se sientan víctimas de situaciones de acoso laboral a acercarse a sus canales de atención, recordando que la confidencialidad y la seguridad de los denunciantes están garantizadas.