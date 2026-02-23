Colombia

Carolina Corcho se ‘rajó’ sobre las funciones del Congreso de la República y se pronunció sobre su error: “Respondí de manera genérica”

La líder de cabeza al Senado por el Pacto Histórico cometió varios fallos al explicar los cargos que el Legislativo elige, lo que desató una fuerte ola de críticas de opositores y ciudadanos

Carolina Corcho explicó en su cuenta de X los cargos que el Congreso de la República tiene la facultad de elegir, tras no saber cuando fue consultada - crédito Lina Gasca/Colprensa

Carolina Corcho, exministra de Salud y actual cabeza de lista para el Senado por el Pacto Histórico, se vio envuelta en una controversia luego de su participación en el “Debate por la gente” de RCN, donde cometió varios errores al explicar las funciones del Congreso de la República.

Las críticas no se hicieron esperar, y desde su cuenta en la red social X, la candidata se vio en la necesidad de aclarar y corregir lo dicho, detallando las funciones específicas que tiene el Congreso en la elección de altos cargos del Estado.

Cuando Corcho fue cuestionada antes del debate, la situación se tornó rápidamente en un tema polémico, ya que, cuando le solicitaron que detallara qué cargos clave dentro del Estado elige el Congreso, sus respuestas resultaron incorrectas.

Carolina Corcho cometió errores significativos al responder sobre las facultades del Congreso - crédito Colprensa/Pacto Histórico

Corcho cometió varios errores al asegurar que “el Senado de la República elige el Contralor General de la República”, lo cual es incorrecto, ya que este cargo es elegido por el Congreso en pleno. De igual manera, afirmó que “el Congreso en pleno elige los magistrados de la Corte Constitucional”, cuando en realidad, es solo el Senado quien tiene esta facultad.

Aunque mencionó correctamente que “el Senado elige al Procurador General de la Nación”, el resto de sus respuestas fueron incorrectas.

Estos deslices fueron rápidamente señalados por diversos sectores, incluidos opositores políticos como Miguel Polo Polo, actual representante a la Cámara, que publicó en sus redes sociales una serie de críticas hacia la candidata del Pacto Histórico.

Carolina Corcho se "corchó" al responder por las facultades del Congreso de la República en la elección de cargos del Estado - crédito Colprensa

Polo Polo expresó en su cuenta de X: “Si esto responde la cabeza de lista, no me quiero imaginar qué dirá la cola de la lista del Pacto Histórico. Y así como esta mujer no sabe dónde está parada, no sabe cómo funciona el Congreso, que es a lo que está aspirando; asimismo, también Petro la colocó en la cabeza del Ministerio de Salud y esta mujer, sin entender cómo funcionaba el sistema de salud, lo terminó destruyendo".

Ante la lluvia de críticas, Carolina Corcho decidió aclarar públicamente los errores cometidos en el programa, al emplear sus redes sociales para ofrecer una explicación detallada y una corrección sobre las funciones del Congreso.

En un extenso mensaje publicado en X, la exministra expresó: “PEDAGOGÍA CIUDADANA: FUNCIONES DEL CONGRESO. Sobre la pregunta que me hicieron ayer en RCN, que respondí de manera genérica, aquí está la precisión de los cargos que elige el Congreso de la República (...) En esta corporación, además de otras, está en juego la continuidad del cambio en Colombia (sic)“.

En el mensaje, Corcho detalló de manera precisa las funciones que corresponden al Congreso y sus dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. A continuación, la candidata compartió las siguientes aclaraciones sobre las elecciones que realiza el Congreso:

  1. Elecciones directas del Congreso:
    1. Senado: elige al/la Procurador(a) general de una terna integrada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado (Art. 276).
    2. Senado: elige a los/las magistrados(as) de la Corte Constitucional de ternas que presentan el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado (Art. 239).
    3. Cámara: elige al/la Defensor(a) del Pueblo de una terna elaborada por el Presidente (Art. 281).
    4. Congreso en pleno: elige a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) (Art. 264, mod.).
    5. Congreso en pleno: elige al/la Contralor(a) General por mayoría absoluta, hoy mediante convocatoria pública y lista de elegibles (Art. 267 mod. por Acto Leg. 04/2019).
  2. Funciones de autorización:
    1. El Senado autoriza ascensos de la cúpula militar y decide sobre el tránsito de tropas extranjeras, entre otras competencias de control político.
Carolina Corcho se vio obligada a aclarar públicamente los errores cometidos al explicar el funcionamiento del Congreso - crédito @carolinacorcho/X

En su mensaje, Corcho destacó la importancia de estas decisiones, al asegurar que no se trataba simplemente de funciones protocolares, sino de decisiones fundamentales para el control de los recursos públicos, el ejercicio del control disciplinario, la protección de los derechos humanos y la interpretación de la Constitución.

