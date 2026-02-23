Cambios en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá podrían traer problemas para la programación de vuelos y la exportación de flores

El Aeropuerto El Dorado es la principal terminal aérea de Colombia y un punto clave para la movilización de Suramérica - crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) manifestó su inquietud por el anuncio de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) sobre la posible revisión del sistema de asignación de turnos de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado. En una comunicación formal dirigida al director de la entidad, Luis Alfonso Martínez, el gremio solicitó que cualquier modificación se adelante bajo un “estudio técnico integral de capacidad y un monitoreo riguroso”, con el objetivo de evitar impactos negativos en la planeación de largo plazo de las aerolíneas cargueras.

Según una carta de la asociación, el sector floricultor colombiano moviliza cerca del 80% de la carga aérea internacional del país, lo que la ubica como uno de los principales usuarios del aeropuerto durante las temporadas de alta exportación. El presidente del gremio, Augusto Solano, advirtió que cambios sin sustento técnico podrían derivar en “congestión operativa”, incumplimientos con mercados internacionales y un aumento de los costos logísticos.

Dentro del documento se resalta que la falta de predictibilidad en la asignación de slots impactaría la competitividad nacional y pondría en riesgo la continuidad de las exportaciones. En el mismo se enfatizó que “cualquier modificación regulatoria que introduzca incertidumbre operativa y reduzca la predictibilidad en la asignación de slots impacta de manera directa y negativa la competitividad del aeropuerto y del país”.

Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo, con exportaciones que superaron las 334,000 toneladas en 2024 y ventas valoradas en más de USD2.200 millones entre enero y noviembre de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Dentro de las posibles consecuencias, señaló:

Reducción del volumen de exportaciones

Contracción de mercados internacionales.

Transferencia de operaciones a otros aeropuertos.

Pérdida de conectividad logística.

Alza en los costos de la cadena de transporte aéreo.

Asocolflores insistió en que las decisiones regulatorias deben considerar las particularidades de los vuelos de carga y pasajeros, sobre todo, en un aeropuerto con alta concentración de exportaciones y picos estacionales claramente identificados.

Habilitación de espacios de participación

Solicitó la habilitación de espacios de participación para los usuarios del sistema aeroportuario y la adopción de medidas regulatorias sustentadas en información técnica confiable, análisis de impactos logísticos y económicos, así como en criterios de eficiencia y seguridad.

Reiteró que cualquier cambio en el sistema de asignación de slots (franja horaria) en el Aeropuerto Internacional El Dorado debe estar respaldado por un “estudio técnico integral de capacidad y por un monitoreo continuo del uso efectivo de los slots”. Alertó que cualquier modificación que altere la previsibilidad en la asignación de slots o introduzca variaciones sin sustento técnico podría afectar la coordinación logística entre aerolíneas, operadores de carga y demás actores del comercio exterior.

Necesidades operativas

De igual manera, resaltó la necesidad de considerar de manera equilibrada las necesidades operativas tanto de los vuelos de carga como de los de pasajeros. Antes de expedir una nueva normativa, solicitó la habilitación de mesas técnicas formales con la participación de actores públicos y privados para revisar los resultados de los monitoreos realizados sobre la operación actual.

Estos espacios permitirían validar supuestos metodológicos y dimensionar los posibles impactos logísticos, económicos y operativos.

La producción de flores en Colombia se concentra principalmente en la región andina, siendo Cundinamarca (incluyendo la Sabana de Bogotá) y Antioquia los departamentos líderes, responsables de más del 90% de la producción nacional - crédito Asocolflores/EuropaPress

Asocolflores recordó que en 2022 la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) presentó a la Aeronáutica Civil un estudio de capacidad del aeropuerto con 23 recomendaciones técnicas. Según el gremio, varias de esas sugerencias siguen pendientes de implementación y deberían incorporarse como insumo en cualquier proceso de ajuste regulatorio.

Posibles consecuencias

En el documento dirigido a las autoridades, el sector exportador señaló que modificaciones en los horarios de operación podrían ocasionar:

Congestión en los procesos.

Dificultades en la programación de vuelos.

Eventuales incumplimientos contractuales en mercados internacionales.

Posibles incrementos en los costos logísticos.

Efectos en la coordinación entre terminales, aerolíneas y usuarios.

Asimismo, puntualizó que las decisiones regulatorias deben preservar la continuidad y eficiencia de las operaciones en una terminal que concentra una porción importante de la carga exportadora del país en determinadas épocas del año. También resaltó que los esquemas actuales de asignación de slots son considerados “transparentes y sustentados en criterios técnicos”, lo que permite a las aerolíneas planificar sus operaciones a mediano y largo plazo.