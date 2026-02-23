Colombia

Autoridades incautaron más de una tonelada de marihuana en Bahía Solano atribuida al Clan del Golfo

En una acción conjunta, el Ejército y la Armada recuperaron 46 bultos de droga en una zona clave para el tráfico internacional, mientras el Gobierno insiste en mantener la ofensiva contra economías ilegales en en el Chocó

Guardar
El Ejército Nacional y la
El Ejército Nacional y la Armada incautan más de 1,1 toneladas de marihuana del Clan del Golfo en Bahía Solano - crédito @PedroSanchezCol / X

Más de 1,1 toneladas de marihuana fueron incautadas en una acción conjunta del Ejército Nacional y la Armada de Colombia en la zona rural de Bahía Solano, en el departamento de Chocó.

El hallazgo se produjo en el sector de Cupica, donde las tropas localizaron 46 bultos y una maleta cargados con estupefacientes, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X. De acuerdo con la información oficial, el cargamento pertenecería al Clan del Golfo y estaba destinado a ser movilizado por rutas del Pacífico, tradicionalmente empleadas para el envío de drogas al exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro Sánchez calificó el resultado de la operación como un “contundente golpe contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano”. El funcionario subrayó que cada kilo de droga incautado representa menos dinero para el crimen organizado, menos violencia para las comunidades y más control institucional del territorio.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que las operaciones continuarán para debilitar las economías ilícitas en la región y recalcó la importancia de la coordinación entre las Fuerzas Militares para obtener estos resultados.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, califica la incautación en Chocó como un golpe contundente al narcotráfico - crédito @PedroSanchezCol / X

Contexto estratégico y antecedentes recientes

Las autoridades señalaron que el Pacífico chocoano constituye una zona estratégica para el narcotráfico, debido a su ubicación geográfica y la presencia de grupos armados ilegales.

En las últimas semanas, las operaciones militares se intensificaron en la costa que limita con Panamá. Hace dos semanas, fue capturado alias el Panameño, identificado como integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo y señalado como presunto responsable del cargamento incautado.

El Gobierno reiteró que mantendrá las operaciones conjuntas en la región, con el objetivo de afectar las finanzas de las organizaciones criminales y fortalecer la presencia estatal.

Coordinación institucional y respuesta oficial

La operación en Bahía Solano fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas por el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, que lograron identificar la zona de almacenamiento y anticipar el movimiento de la carga.

Las autoridades intensifican la respuesta
Las autoridades intensifican la respuesta militar en la frontera con Panamá para bloquear el tráfico de drogas - crédito Europa Press

Según los reportes oficiales difundidos por las autoridades militares, el hallazgo forma parte de una estrategia sostenida del Estado para cerrar el paso a las rutas de tráfico de drogas que utilizan la salida al océano Pacífico.

Tanto las Fuerzas Militares como el Gobierno insisten en que se mantendrán los esfuerzos para limitar el accionar de los grupos ilegales y garantizar la seguridad en el departamento del Chocó.

El ministro Sánchez concluyó: “No hay escondite para el narcotráfico: la inteligencia y la coordinación con determinación siguen dando buenos resultados. Continuaremos afectando de manera contundente y estratégica todas las economías ilícitas que amenacen la seguridad y la tranquilidad del pueblo colombiano”.

Incautación millonaria en el Amazonas

En otro frente, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil resultó en la incautación de 426 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi cuatro toneladas de marihuana tipo skunk en la región fronteriza del Amazonas, según informó la Fuerza Naval de la Amazonía el 18 de febrero de 2026.

Las autoridades interceptaron dos lanchas blindadas en el río Solimões, cerca de Manaos, Brasil, equipadas con motores de alta capacidad y utilizadas para el transporte ilegal de drogas y armas.

Las fuerzas de Colombia y
Las fuerzas de Colombia y Brasil incautaron 426 kilos de cocaína y casi cuatro toneladas de marihuana tipo skunk en una operación en el Amazonas - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad naval colombiana, la acción conjunta permitió no solo la incautación de estupefacientes, también el decomiso de diez armas largas, más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres y equipos de comunicación satelital, radios y teléfonos celulares.

La operación representa una afectación de 22 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona, con base en cifras oficiales de la Armada de Colombia. El decomiso evita la circulación de más de un millón de dosis de cocaína y alrededor de 700.000 dosis de marihuana en el mercado internacional.

Temas Relacionados

Clan del GolfoBahía SolanoEjército NacionalArmada de ColombiaNarcotráficoIncautación de MarihuanaColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la información financiera que debe recibir cada año para organizar su bolsillo: incluye pensión y créditos hipotecarios

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a brindar información clara y completa a sus usuarios sobre los productos y servicios financieros que poseen

Esta es la información financiera

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de la disidencia de Calarcá con el Gobierno Petro, fue capturado en Guavire

La detención de Óscar Ojeda fue realizada por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden internacional emitida por Interpol

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de

Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila por polémica de cargamento de petróleo colombiano que iría a Cuba: “¿Cómplice de qué?”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República trató de desviar los señalamientos de la periodista y aspirante al primer cargo de la nación, pues negó que hubieran existido irregularidades y aprovechó para cuestionar el embargo estadounidense y defender la cooperación energética con la isla

Gustavo Petro respondió a Vicky

Salario mínimo de 2026: dieron la lista de personas que perdieron la posibilidad de pensionarse por el aumento del Gobierno Petro

Si la remuneración sube de manera tan abrupta y al mismo tiempo el mercado reacciona, el capital proyectado cambia, confirmó el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra

Salario mínimo de 2026: dieron

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay

Harold Tejada finalizó cuarto en el UAE Tour 2026: así les fue a los otros colombianos

Gustavo Puerta: protagonismo en España con Real Racing y la oportunidad de ir al Mundial FIFA 2026

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA