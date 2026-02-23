Colombia

A Colombia llegará el polvo del Sahara en medio de la alerta por nuevo frente frío: estos serían los efectos de ambos fenómenos

La interacción entre ambos fenómenos podría alterar los patrones habituales del clima y modificar la composición atmosférica en varias regiones, incrementando riesgos para personas con enfermedades respiratorias y generando cambios en la visibilidad y las precipitaciones

Guardar
Las imágenes satelitales y los
Las imágenes satelitales y los análisis de la Nasa y la Noaa confirman la trayectoria del polvo sahariano hacia el territorio colombiano - crédito Alcaldía de Bogotá

Todo indica que el país deberá enfrentarse a dos fenómenos atmosféricos en forma simultánea, lo que podría complicar gravemente las condiciones climáticas en el territorio nacional.

Según información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante los próximos días, Colombia enfrentará la llegada de un frente frío en el Caribe, que podría sumarse con el polvo de Sahara, fenómenos que podrían modificar la calidad del aire y el comportamiento climático, especialmente en el norte y oriente del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes satelitales y los modelos atmosféricos revisados confirmarían que los vientos alisios están transportando partículas minerales desde África hacia el territorio colombiano. Este proceso, aunque anual, varía en intensidad y depende de las condiciones meteorológicas globales.

El avance de la nube de polvo sahariano preocupa a especialistas y autoridades ambientales. Los análisis de la Nasa y la Noaa han registrado la trayectoria de estos aerosoles, que pueden incrementar la concentración de material particulado en la atmósfera.

Las imágenes satelitales y los
Las imágenes satelitales y los análisis de la Nasa y la Noaa confirman la trayectoria del polvo sahariano hacia el territorio colombiano - crédito X

“Pronóstico de llegada del polvo del Desierto del Sahara entre hoy y el miércoles. Es una nube de partículas minerales que viaja desde África, afecta la calidad del aire, pero también aporta nutrientes que fertilizan bosques y ecosistemas (sic)”, señaló el experto Diego Restrepo, de la Universidad de los Andes.

Según expertos, la exposición a niveles elevados de estas partículas puede provocar irritación ocular, congestión nasal, tos persistente y crisis respiratorias.

Las personas con asma, enfermedades pulmonares crónicas, niños y adultos mayores constituyen los grupos de mayor riesgo. Además, durante episodios de alta concentración, la visibilidad puede reducirse y las alergias respiratorias tender a agravarse.

El Caribe y la Orinoquía: regiones más vulnerables

El Ideam señala que el Caribe y la Orinoquía suelen ser las regiones más expuestas al polvo del Sahara, aunque la influencia puede extenderse al centro del país según los patrones de viento.

“Las lluvias más importantes se han registrado en zonas puntuales de los departamentos de sur de Cesar y Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Antioquia, Choco, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Valle del cauca, Nariño, Amazonas, Caquetá y Vaupés”, señaló el Ideam en su informe técnico del 23 de febrero.

El fenómeno también puede coincidir con un frente frío, generando condiciones atmosféricas inestables: cambios en la intensidad de los vientos, aumento del oleaje y variaciones en las precipitaciones.

El meteorólogo Max Henríquez Daza ha confirmado la llegada del frente frío al Caribe y a sectores continentales, destacando la importancia del monitoreo constante.

La presencia simultánea de polvo
La presencia simultánea de polvo sahariano y frente frío puede producir vientos intensos, aumento del oleaje y cambios en las precipitaciones - crédito X

“Ahí viene el frente. Los pronósticos indican que va a llegar hasta el Caribe central y podría causar el mar picado o mar de leva un par de días. La Zona de Confluencia Intertropical va a subir hasta la región caribe, tambien hasta mediados de esta semana, causando lluvias (sic)”, señaló el metereólogo.

Cambios en el clima y rol ambiental del polvo africano

Desde el punto de vista climático, el polvo sahariano puede modificar la formación de nubes y afectar la distribución de las lluvias, lo que implica reducciones temporales de la precipitación en ciertas áreas. Sin embargo, este fenómeno cumple también una función ambiental relevante.

Las investigaciones internacionales resaltan que el polvo transporta nutrientes como hierro y fósforo, que fertilizan ecosistemas tropicales y contribuyen a la fertilidad de suelos incluso en la Amazonía.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines del Ideam y las entidades ambientales regionales. La magnitud del impacto dependerá tanto de la concentración del polvo como de las condiciones meteorológicas locales.

Aunque se trata de un fenómeno recurrente, los especialistas insisten en la necesidad de un monitoreo continuo de la calidad del aire y en la adopción de medidas preventivas para proteger la salud en las poblaciones más vulnerables.

Temas Relacionados

Polvo de SaharaClima ColombiaEstado del climaMax HenríquezLluvias ColombiaFrente frío ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: “Muchos fiscales fracasan”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del caso de corrupción, durante su gobierno, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de su cuenta oficial de X

Petro afirmó que la investigación

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

La nación oceánica se prepara para enfrentar a Egipto, Bélgica e Irán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que será su tercera participación en la cita orbital

Estos serán los rivales de

Así actuaba alias Rolex, el capo colombiano que era buscado por autoridades de Perú y EE. UU.: fue capturado en Cali, Valle

Las investigaciones revelaron la implicación de Rubén Darío Jaramillo Pinto en la coordinación logística de envíos internacionales de sustancias prohibidas, quien enfrenta solicitudes de extradición por distintos cargos relacionados con delitos de narcotráfico

Así actuaba alias Rolex, el

Huelga de hambre de presos políticos en Venezuela: más de 80 colombianos se unen para exigir su liberación

El reclamo de excarcelación y asistencia humanitaria sigue aumentando tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, mientras actores internacionales observan el desarrollo de la situación en los principales penales del país

Huelga de hambre de presos

Resultados Chontico Día: último sorteo del lunes 23 de febrero

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Estos serán los rivales de

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

A Radamel Falcao García también lo identificaron como un therian: “A la altura de Cristiano y Messi”

FIFA confirmó el calendario de partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 antes del Mundial: Venezuela será uno de sus rivales

James Rodríguez fue catalogado como “el mejor fichaje en la historia del Minnesota United” por exjugador estadounidense

El autódromo de Tocancipá está al nivel de las mejores pistas del mundo, aseguró responsable del escenario deportivo: la remodelación costó miles de millones