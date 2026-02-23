A Colombia llegará el polvo del Sahara en medio de la alerta por nuevo frente frío: estos serían los efectos de ambos fenómenos

Las imágenes satelitales y los análisis de la Nasa y la Noaa confirman la trayectoria del polvo sahariano hacia el territorio colombiano - crédito Alcaldía de Bogotá

Todo indica que el país deberá enfrentarse a dos fenómenos atmosféricos en forma simultánea, lo que podría complicar gravemente las condiciones climáticas en el territorio nacional.

Según información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante los próximos días, Colombia enfrentará la llegada de un frente frío en el Caribe, que podría sumarse con el polvo de Sahara, fenómenos que podrían modificar la calidad del aire y el comportamiento climático, especialmente en el norte y oriente del país.

Las imágenes satelitales y los modelos atmosféricos revisados confirmarían que los vientos alisios están transportando partículas minerales desde África hacia el territorio colombiano. Este proceso, aunque anual, varía en intensidad y depende de las condiciones meteorológicas globales.

El avance de la nube de polvo sahariano preocupa a especialistas y autoridades ambientales. Los análisis de la Nasa y la Noaa han registrado la trayectoria de estos aerosoles, que pueden incrementar la concentración de material particulado en la atmósfera.

“Pronóstico de llegada del polvo del Desierto del Sahara entre hoy y el miércoles. Es una nube de partículas minerales que viaja desde África, afecta la calidad del aire, pero también aporta nutrientes que fertilizan bosques y ecosistemas (sic)”, señaló el experto Diego Restrepo, de la Universidad de los Andes.

Según expertos, la exposición a niveles elevados de estas partículas puede provocar irritación ocular, congestión nasal, tos persistente y crisis respiratorias.

Las personas con asma, enfermedades pulmonares crónicas, niños y adultos mayores constituyen los grupos de mayor riesgo. Además, durante episodios de alta concentración, la visibilidad puede reducirse y las alergias respiratorias tender a agravarse.

El Caribe y la Orinoquía: regiones más vulnerables

El Ideam señala que el Caribe y la Orinoquía suelen ser las regiones más expuestas al polvo del Sahara, aunque la influencia puede extenderse al centro del país según los patrones de viento.

“Las lluvias más importantes se han registrado en zonas puntuales de los departamentos de sur de Cesar y Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Antioquia, Choco, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Valle del cauca, Nariño, Amazonas, Caquetá y Vaupés”, señaló el Ideam en su informe técnico del 23 de febrero.

El fenómeno también puede coincidir con un frente frío, generando condiciones atmosféricas inestables: cambios en la intensidad de los vientos, aumento del oleaje y variaciones en las precipitaciones.

El meteorólogo Max Henríquez Daza ha confirmado la llegada del frente frío al Caribe y a sectores continentales, destacando la importancia del monitoreo constante.

La presencia simultánea de polvo sahariano y frente frío puede producir vientos intensos, aumento del oleaje y cambios en las precipitaciones - crédito X

“Ahí viene el frente. Los pronósticos indican que va a llegar hasta el Caribe central y podría causar el mar picado o mar de leva un par de días. La Zona de Confluencia Intertropical va a subir hasta la región caribe, tambien hasta mediados de esta semana, causando lluvias (sic)”, señaló el metereólogo.

Cambios en el clima y rol ambiental del polvo africano

Desde el punto de vista climático, el polvo sahariano puede modificar la formación de nubes y afectar la distribución de las lluvias, lo que implica reducciones temporales de la precipitación en ciertas áreas. Sin embargo, este fenómeno cumple también una función ambiental relevante.

Las investigaciones internacionales resaltan que el polvo transporta nutrientes como hierro y fósforo, que fertilizan ecosistemas tropicales y contribuyen a la fertilidad de suelos incluso en la Amazonía.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines del Ideam y las entidades ambientales regionales. La magnitud del impacto dependerá tanto de la concentración del polvo como de las condiciones meteorológicas locales.

Aunque se trata de un fenómeno recurrente, los especialistas insisten en la necesidad de un monitoreo continuo de la calidad del aire y en la adopción de medidas preventivas para proteger la salud en las poblaciones más vulnerables.