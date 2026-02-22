Policía frustró posible atentado terrorista en Cali: 3 mujeres fueron capturadas con 60 kilos de pentolita traídos de Ecuador

Las autoridades interceptaron un vehículo de servicio público donde hallaron más de 60 kilogramos de pentolita y detuvieron a tres mujeres, acción que evitó la entrega del material a grupos armados ilegales en la región - crédito Policía de Cali

La Policía Metropolitana de Cali frustró un atentado terrorista al decomisar más de 60 kilogramos de pentolita en la Terminal de Transportes de la ciudad y capturar a tres mujeres que transportaban el explosivo desde Ecuador.

Con base en los reportes oficiales, la operación evitó que el material llegara a manos de estructuras criminales activas en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, incluidas disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El hallazgo se produjo el domingo 22 de febrero de 2026, cuando agentes interceptaron un vehículo de servicio público proveniente de Ipiales (Nariño) en el que detectaron 150 barras de pentolita ocultas entre el equipaje.

Las autoridades informaron que las detenidas pretendían entregar el material a organizaciones responsables de distintos ataques contra la fuerza pública y la infraestructura en la región. De acuerdo con la Policía, el cargamento tenía como destino la ejecución de varios atentados en Cali.

Tres mujeres fueron capturadas cuando transportaban 150 barras de pentolita desde Ecuador hacia Cali en un bus público - crédito Policía de Cali

La investigación abierta busca esclarecer la identidad de los destinatarios finales de los explosivos y desarticular la red implicada en el traslado transfronterizo del material. La Policía Nacional indicó que la coordinación de inteligencia permitió identificar a tiempo el riesgo y bloquear el avance de la operación.

Las tres mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía, que avanza en la judicialización y rastreo de los responsables de la logística y financiamiento del transporte.

Reacción institucional y exigencias de esclarecimiento

La Personería dde Cali emitió un comunicado en la red social X en el que valoró la respuesta de la Policía y alertó sobre la gravedad de la amenaza neutralizada.

“Desde la Personería Distrital de Santiago de Cali destacamos el actuar oportuno de la Policía Nacional de Colombia al frustrar un atentado terrorista tras el hallazgo de más de 60 kilogramos de pentolita en la Terminal de Transportes de Cali. Esta acción evitó una posible tragedia que habría puesto en grave riesgo la vida e integridad de cientos de ciudadanos, así como la infraestructura pública de nuestra ciudad”, expresó la entidad.

La Personería de Cali destacó la acción de la Policía y advirtió sobre la gravedad de la amenaza neutralizada en la ciudad - crédito @personeriacali / X

El mensaje incluyó un llamado a fortalecer los controles y la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, así como a agilizar la identificación y judicialización de los responsables.

“Rechazamos de manera categórica cualquier acción violenta que atente contra la seguridad, la convivencia y los derechos fundamentales de la población. Hechos como este constituyen una amenaza directa al derecho a la vida, a la tranquilidad y a la libre movilidad de los caleños, por lo que exigimos el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y su judicialización conforme a la ley”, añadió la Personería.

Repunte de amenazas y operativos recientes en Cali

Este caso se suma a una serie de atentados frustrados que tienen en alerta a las autoridades locales durante 2026. El 3 de febrero de 2026, la Policía interceptó otro vehículo que transportaba explosivos por la avenida Ciudad de Cali, con los que se pretendía atacar una estación del norte de la capital vallecaucana.

Las investigaciones vinculan estos episodios con la Estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc con operaciones en el suroccidente colombiano.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, se refirió al operativo durante una declaración pública: “Quiero agradecer y felicitar a la Policía Nacional porque esta mañana frustraron un nuevo ataque terrorista en nuestra ciudad. Fueron capturados dos individuos afiliados a la organización criminal Jaime Martínez, que querían poner una bomba con pentolita en una estación de policía de nuestra ciudad”.

La investigación de la Policía busca establecer la identidad de los destinatarios finales del cargamento explosivo y desarticular la red criminal- crédito Policía de Cali

Éder resaltó la importancia de la inversión pública en inteligencia y el papel del bloque de búsqueda para anticipar amenazas contra la población civil y la fuerza pública.

Por su parte, el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, detalló que la interceptación del vehículo sospechoso permitió incautar dos artefactos explosivos improvisados.

“Gracias a toda la estrategia que estamos implementando aquí en la ciudad de Cali, logramos la interceptación de un vehículo en el cual se movilizaban dos sujetos, que al parecer pertenecen al frente Jaime Martínez, en el cual se encontraron dos artefactos explosivos improvisados. Gracias a esta captura, a esta interceptación, se logró frustrar un atentado terrorista en dos lugares de la ciudad de Cali”, explicó Arias en rueda de prensa.