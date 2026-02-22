Feria Nacional de Ganadería 2026 se realizará en Córboba, pese a la fuerte crisis por invierno: “Lo importante es mover la economía”

Más de 200.000 personas resultaron damnificadas en Córdoba tras una de las temporadas de lluvias más graves, con inundaciones y desbordamientos - crédito Ungrd

El departamento de Córdoba, fuertemente afectada tras una de las peores temporadas de lluvias registradas en la región, vuelve a ser centro de atención después de que se confirmara la realización de la Feria Nacional de la Ganadería 2026, pese a la crítica situación ambiental.

Y es que más de 200.000 personas han resultado damnificadas por inundaciones y desbordamientos de ríos, mientras los organismos de socorro mantienen activas las labores de evacuación y asistencia.

La administración departamental, encabezada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, defiende la realización del certamen como una medida vital para evitar el colapso económico y preservar el empleo.

“El evento sigue en pie”, insistió Zuleta, aludiendo a la necesidad de sostener la economía local ante la vulnerabilidad social que atraviesa el departamento.

La Feria Nacional de la Ganadería 2026 se realizará en Montería pese a la emergencia ambiental, reafirmando su importancia para la economía local - crédito Ramón Espinosa/AP

Las lluvias persistentes han provocado graves daños en viviendas y cultivos, con familias que han perdido enseres y, en algunos casos, sus hogares. Equipos de Defensa Civil y otras entidades avanzan en censos y entregas de ayudas, mientras se evalúan los daños en infraestructura y se planifican las fases de recuperación.

El impacto en el sector agrícola es notable, pues las inundaciones han obstaculizado actividades productivas fundamentales para la economía cordobesa. La situación humanitaria se agrava en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos y alimentos se ha visto comprometido.

Frente a este escenario, la Gobernación de Córdoba sostiene que cancelar la feria supondría un duro golpe financiero. De acuerdo con cifras oficiales, el evento genera más de 20.000 empleos directos e indirectos en diez días y moviliza recursos por encima de 100.000 millones de pesos.

El certamen reúne a productores, empresarios y visitantes de todo el país, impulsando sectores como el comercio, la hotelería, el turismo y el transporte. La edición de 2026, prevista del 5 al 15 de junio en la ciudad de Montería, se adelantó una semana para evitar choques logísticos con el calendario electoral.

El evento ganadero, programado del 5 al 15 de junio de 2026, generará más de 20.000 empleos directos e indirectos durante diez días - crédito EFE

La programación incluye exposiciones bovinas, ruedas de negocios, muestras comerciales y actividades culturales y académicas, consolidando su reputación como uno de los principales encuentros agropecuarios del Caribe colombiano.

Entretanto, sectores ciudadanos han cuestionado la decisión oficial, argumentando que la atención a la emergencia debería ser la única prioridad. La administración departamental respondió que los presupuestos destinados a la feria y a la asistencia humanitaria son independientes, y que la organización del evento no afectará los recursos para los damnificados.

Además, se anunciaron protocolos especiales de seguridad y prevención en colaboración con organismos de socorro, para asegurar que la feria no interfiera con las labores de emergencia.

“Lo importante es mover la economía y generar empleo. Hay miles de familias que dependen de esta actividad”, expresó Zuleta Bechara en declaraciones públicas.

Reactivación económica y disputa de prioridades

La Gobernación de Córdoba defiende la feria como motor económico que moviliza recursos por encima de 100.000 millones de pesos - crédito Alejandro Prieto/EFE

La apuesta de la Gobernación radica en convertir la feria en un vehículo para la reactivación económica regional. El movimiento comercial generado durante el certamen permitiría a comerciantes, trabajadores informales, hoteleros y transportadores recuperar parte de las pérdidas sufridas por la crisis invernal, según indicó la Gobernación de Córdoba.

Para el sector ganadero, la feria no solo representaría una tradición sino una oportunidad de negocio indispensable en tiempos de adversidad. La administración defiende que “mantener el certamen es una estrategia para sostener ingresos y dinamizar la economía” ante la coyuntura actual.

Sin embargo, el dilema persiste: mientras parte de la ciudadanía exige centrar toda la atención en la emergencia, otros consideran que la feria puede ser una herramienta para proteger el empleo y acelerar la recuperación.

Entretanto, la emergencia continúa en el departamento y hasta esa región se han desplazado organismos nacionales con miles de toneladas de alimentos y ayudas humanitarias, mientras se organiza una estrategia para reconstruir los 28 municipios afectados por la ola invernal.