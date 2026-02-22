Enrique Gómez se pronunció tras ataque a periodista en Villavicencio: “Es el reflejo del terror que quiere sembrar Cepeda”

Enrique Gómez acusó a la Guardia Indígena de agredir a Carlos Ayala en evento de Iván Cepeda - crédito Asofondos

La difusión de un video que muestra la agresión sufrida por el periodista Carlos Ayala Ozarco en la Plaza de Los Libertadores, en Villavicencio (Meta), generó reacciones en redes sociales durante la mañana del sábado 21 de febrero de 2026.

El contenido, divulgado desde la cuenta del propio comunicador, evidenció el momento en que un grupo de hombres identificados como miembros de la minga indígena lo atacó en pleno acto público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la grabación compartida por Ayala minutos antes del mediodía, se observa cómo el periodista, mientras documentaba con su teléfono el evento político convocado por el Pacto Histórico, enfrenta a varios integrantes de la Guardia Indígena.

El encuentro ocurrió en una esquina de la plaza, espacio donde seguidores del candidato presidencial Iván Cepeda se habían congregado tras una convocatoria lanzada en redes sociales por la colectividad.

Carlos Ayala Orzaco realizaba el cubrimiento del acto de campaña política convocado en redes sociales por parte del Pacto Histórico en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en la Plaza de Los Libertadores, en Villavicencio (Meta) - crédito @AyalaCarlOzarco/X

El video de poco más de 30 segundos revela la tensión entre el reportero y los presentes. En cuestión de segundos, varios integrantes de la Guardia arremeten contra Ayala. Algunos asistentes, entre ellos jóvenes con insignias de la Guardia Isimali de Colombia, intervienen para separar a las partes.

El periodista logra ponerse de pie tras la agresión y se retira del sitio con señales visibles de afectación emocional.

Pronunciamiento de Enrique Gómez: “Va a imponer una dictadura en Colombia”

El abogado y líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, se pronunció por medio de su cuenta de X tras la agresión contra el periodista.

En sus declaraciones, el dirigente señaló: “Hoy en Villavicencio, Carlos Ayala, un gran influencer de derecha en las redes, en X, un hombre conocido por muchos como un firme opositor a Gustavo Petro, fue agarrado a palos por la guardia indígena, que cuida y participa de las manifestaciones de Iván Cepeda, con la pretensión de borrarle y robarle sus cámaras y su celular”.

Enrique Gómez denunció agresión a Carlos Ayala en acto político de Iván Cepeda en Villavicencio - crédito @Enrique_GomezM/X

El propio Gómez atribuyó el ataque a que Ayala habría documentado la presencia de “16 buses de las mingas, que con nuestros impuestos le van llenando las plazas a Iván Cepeda”. Además, en el video se acusa a la Guardia de funcionar como “camisas pardas de Iván Cepeda, el grupo paramilitar con el que ya se piensa influir, no solo en las elecciones, sino violando los derechos de la libertad de expresión y atacando a civiles desarmados e intimidando a la fuerza pública en todas las ciudades del país”.

La jornada, convocada por el Pacto Histórico desde redes sociales, tenía como propósito respaldar a Iván Cepeda en su aspiración presidencial.

“Nuestra solidaridad a Carlos Ayala, agradecimiento a la policía por protegerlo, y claro que claro, que eso es lo que va a pasar en el gobierno de Iván Cepeda, ¿por qué nos estamos engañando? Es un estalinista de corte tradicional y que va a imponer una dictadura en Colombia”, dijo Enrique Gómez.

Testigos del incidente confirmaron la intervención de la policía para separar a los involucrados y proteger al comunicador. El propio Ayala se alejó del lugar visiblemente afectado, tras recibir golpes mientras realizaba su trabajo.

Por último, Gómez señaló: “¿Y sabe por qué perseguía tanto a Carlos Ayala? Porque encontró el material publicitario de la esposa de Musa Besaile en las manifestaciones de Iván Cepeda. Es la unión perfecta de todo lo siniestro de Colombia: paramilitarismo guerrillero y corrupción política de la más asquerosa”.

Abelardo de la Espriella se solidarizó con Carlos Ayala tras ser agredido en Villavicencio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El video de la agresión y las declaraciones posteriores fueron replicados ampliamente en plataformas como X y otras redes.

Por consiguiente, el abogado y candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, también expresó por medio de su cuenta oficial de X, apoyo a Carlos Ayala, tras el ataque en Villavicencio. “Nada justifica la agresión ni la intimidación”, afirmó.

El jurista rechazó la violencia: “Colombia no puede normalizar que quienes piensan distinto sean atacados”. Enfatizó: “A Carlos, fuerza y firmeza. A los violentos, que les quede claro: la Patria no se doblega ante la intimidación”.