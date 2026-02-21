Colombia

Periodista denunció agresión de la Guardia Indígena en medio de evento convocado por el Pacto Histórico en apoyo a Iván Cepeda

El concejal Daniel Briceño aseguró que acompañará al comunicador Carlos Ayala Ozarco a denunciar el ataque ante la Fiscalía General de la Nación

Carlos Ayala Orzaco realizaba el cubrimiento del acto de campaña política convocado en redes sociales por parte del Pacto Histórico en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en la Plaza de Los Libertadores, en Villavicencio (Meta) - crédito @AyalaCarlOzarco/X

Un video que se hizo viral en redes sociales la mañana del sábado 21 de febrero de 2026, dejó a la luz el momento exacto en el que el periodista Carlos Ayala Orzaco fue víctima de agresiones por parte de un grupo de hombres pertenecientes a la minga indígena.

Los hechos se presentaron en una de las esquinas de la Plaza de Los Libertadores, en Villavicencio (Meta), punto de encuentro de un acto de campaña convocado por el Pacto Histórico en apoyo a su candidato presidencial: Iván Cepeda.

La cita que se hizo a través de un anuncio que se conoció en redes sociales por parte del Pacto Histórico, el sábado desde las 10:30 a. m., se hizo para respaldar al dirigente político que busca llegar a la Presidencia.

Este fue el volante que circuló en redes sociales de convocatoria a la jornada en apoyo a Iván Cepeda - crédito NOTI Restrepo/Facebook

Sin embargo, y en la primera grabación que dejó el periodista Ayala en su cuenta de X minutos antes de las 12:00 p. m., se observa en los poco más de 30 segundos del primer video, y que captó uno de los acompañantes del comunicador, cómo el afectado (que también hacía registro con su teléfono) se encuentra de frente con varios miembros de la Guardia Indígena.

En ese momento no queda claro qué se dijeron los unos a los otros, pero en cuestión de segundos varios de los integrantes del organismo ancestral se abalanzan sobre Ayala y comienza a golpearlo.

La jornada en la capital del Meta se convocó a través de redes sociales desde las 10:30 a. m. del sábado 21 de febrero de 2026 - crédito @AyalaCarlOzarco/X

Por la inscripción que se observa en algunos de los jóvenes que tratan de separar, varios de los presentes sería miembros de la Guardia Isimali de Colombia.El periodista se levantó en medio del tumulto, y se alejó de la zona visiblemente afectado e indignado por la respuesta con violencia por parte de los presentes, y que llegaron para acompañar el acto político.

La situación no quedó ahí, porque la misma mañana el comunicador expresó en otro video que subió a su perfil en X qué fue lo que ocurrió.

“Comienza la jornada aquí de llenado de la Plaza Central de Villavicencio y, pues, gente de Villavicencio, mucha, por ahora, por ahora no hay. Lo que sí hay es comunidad indígena trasteada, y allá atrás se ve la minga de alquiler, como siempre”, inicia su intervención Ayala, pero como se observó en varios portales regionales, al final la asistencia fue considerable.

Según la hipótesis que planteó el comunicador: “Están variando la estrategia porque, pues se han dado cuenta que no les funciona el asunto, entonces requieren sí o sí llenar buses con comunidad que les sale muy barata, que es totalmente instrumentable (sic), como son las comunidades del Cauca y como son comunidades de cualquier resguardo indígena, que es lo que hacen ahora últimamente”.

- crédito @AyalaCarlOzarco/X

En el discurso del periodista se recalcó: “Hay buena infraestructura, o sea, los más de cuatro billones de pesos que se están malgastando de nuestros impuestos en la campaña de Cepeda, en contratación directa, pues se está viendo”.

Al final, Ayala expresó que es un hecho. Y pues vamos a ir reportando cómo va saliendo la cosa durante el día, aquí en Villavicencio. Buena logística, o sea, se nota la platica de nuestros impuestos está repartida de manera adecuada, pero como les digo y registro, pues lo que se ve hasta el momento es que van a llenar es con lo que ellos llaman guardia indígena, que ahora la trastean para todo lado para llenar".

Todo lo anterior, el comunicador lo mencionó como preámbulo para denunciar que recibido “dos quejas directas, por ahora, dos, tres quejas de gente que no, que no los quiere aquí en la plaza de Villavicencio”, añade el periodista.

Daniel Briceño afirmó que pondrán en conocimiento de las autoridades la agresión al periodista - crédito @AyalaCarlOzarco/X

Por esta agresión, el concejal por Bogotá Daniel Briceño se refirió a lo ocurrido por medio de dos mensajes desde su cuenta en X, en la que expresó su solidaridad con Ayala por lo que le pasó.

“Carlos Ayala fue agredido por miembros de la minga indígena, esto es un delito. Iremos junto a Carlos Ayala a la justicia a pedirles que investiguen. Ojalá que la Fiscalía de bolsillo no mire para otro lado”, escribió el cabildante, que al final agregó: “Toda mi solidaridad con mi amigo Carlos Ayala, esto es inaceptable”.

