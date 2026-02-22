Colombia

Desde la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, cabecilla reorganizó banda de microtráfico en Manizales, Caldas

El señalado logró dar instrucciones a integrantes externos, según reveló una investigación de la Fiscalía

El cabecilla de una banda
El cabecilla de una banda de narcotráfico siguió delinquiendo desde la cárcel de Tuluá - crédito Colprensa

Una investigación liderada por la Fiscalía permitió establecer que Jhon Fredy Zapata Martínez alias Messi, cabecilla que permanece detenido en la cárcel de Tuluá, logró reorganizar y dirigir una banda de microtráfico al servicio del Clan del Golfo en Manizales desde el centro penitenciario.

La captura de Zapata ocurrió en la operación Temis, ejecutada en 2024, que culminó con la detención de otros 23 integrantes de una estructura criminal dedicada a la venta de base de coca, bazuco, marihuana y sustancias sintéticas en los barrios Bajo Cervantes y Bajo Andes de la ciudad.

A pesar de su reclusión, Zapata Martínez habría continuado coordinando actividades delictivas por medio de comunicaciones con exintegrantes de la banda, de acuerdo con la información que obtuvo el medio caldense La Patria.

Según la Fiscalía, una de ellas, identificada como “Camila” y beneficiaria de detención domiciliaria, fue instruida para reclutar nuevas personas, recaudar dinero de las ventas y dosificar la droga.

Alias Messi la identificación criminal
Alias Messi la identificación criminal de John Fredy Zapata, que está recluido en la cárcel de Tuluá - crédito Dijin

Otros miembros, como Luz, María Fernanda, Angie y Diana Lorena, desempeñaban funciones logísticas y de comercialización, así como la administración del dinero producto del microtráfico.

La reconstrucción de estas actividades se basó en información extraída del teléfono celular de Camila, lo que llevó a la Fiscalía a presentar nuevos cargos contra Zapata Martínez.

Antes de la audiencia de acusación, el acusado aceptó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. La pena pactada asciende a seis años de prisión y una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la espera de la decisión del juez el próximo 16 de marzo, informó el medio caldense.

Además, la Fiscalía investiga a Zapata Martínez como presunto determinador de un ataque con arma de fuego ocurrido el 2 de febrero del año pasado en el barrio Bajo Andes. En ese episodio, dos hermanos resultaron heridos y uno de ellos, Anderson Jaramillo Quintero, falleció.

El penal ha sido blanco
El penal ha sido blanco de críticas por las facilidades de los presos para continuar delinquiendo - crédito DE Frente Con Mondragon Opinión/Facebook

Las autoridades también sostienen que el cabecilla habría ordenado el ataque desde la cárcel y que Camila coordinó la acción con el ejecutor. Estos hechos figuran entre las nuevas imputaciones que serán presentadas en la próxima audiencia.

La operación Temis, considerada uno de los golpes investigativos más significativos en Manizales en los últimos años, incluyó el decomiso de armas de fuego, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y equipos de comunicación, lo que permitió desarticular temporalmente la estructura criminal.

Capo francés preso en Bogotá estaría delinquiendo desde La Picota

Un capo del narcotráfico francés dirige operaciones de una red criminal transnacional desde la cárcel La Picota en Bogotá, coordinando envíos entre la capital colombiana y la ciudad de Lyon.

Según una investigación publicada por el diario francés Le Monde, la estructura de la organización involucra el reclutamiento de exmilitares colombianos para realizar homicidios, cobros violentos y ajustes de cuentas en Francia.

La trama, documentada a partir de expedientes judiciales y fuentes policiales, describe cómo la red criminal recluta personal en Colombia y lo traslada a Francia, donde los nuevos miembros reciben logística y armas para operar como mercenarios.

Desde una celda en la
Desde una celda en la cárcel La Picota, en Bogotá, el capo francés habría coordinado operaciones criminales en el sur de Francia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los investigadores franceses, la estructura mantiene su capacidad operativa gracias a la dirección a distancia de su líder, Karim Ben Addi, alias Fiston o El M7, quien impone sus órdenes desde prisión a través de aplicaciones de mensajería cifrada.

Investigadores sostienen que el control que mantiene desde su celda es “una influencia real”, lo que permite a la organización sortear las barreras geográficas y continuar con operaciones de intimidación y asesinatos selectivos en territorio francés.

Desde la cárcel, el líder coordinaba movimientos a través de teléfonos móviles, lo que permitía mantener el control de múltiples frentes en tiempo real. Testigos aseguraron haber escuchado llamadas en altavoz en las que se impartían instrucciones directas desde Colombia, valiéndose de plataformas encriptadas.

