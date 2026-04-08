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Francisco Maturana explotó por las críticas a la selección Colombia: “Todos tienen licencia para decir lo que quieren”

El recordado entrenador del combinado nacional respondió con fuerza a los aficionados que se fueron en contra del equipo por las derrotas en los amistosos de marzo

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Francisco Maturana
Francisco Maturana fue técnico de la selección Colombia en tres ciclos, ganando la Copa América 2001 y clasificando a los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994 - crédito Colprensa

La selección Colombia cayó mal parada después de los amistosos de marzo, pues perdió 2-1 ante Croacia, en Orlando, y después frente al equipo suplente de Francia por 3-1 en Maryland, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron con muchas dudas en su camino al Mundial 2026.

En medio de las críticas, el extécnico Francisco Maturana respaldó a la Tricolor, respondió a aquellos aficionados que lanzaron comentarios fuertes al combinado nacional y pidió prudencia de cara a la participación del equipo en la Copa del Mundo, enfrentando a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

Cabe recordar que en mayo iniciará la última etapa de preparación de la selección Colombia, se reunirá en Medellín con la lista provisional de jugadores y viajará a Bogotá con los 26 convocados al torneo de la FIFA, para disputar el amistoso frente a Costa Rica el 29 de mayo, antes del viaje a Estados Unidos.

“No tengo ni idea de lo que va a pasar”

El exentrenador, que dirigió a la Tricolor en dos mundiales, dejó claro que las derrotas frente a Croacia y Francia no definen el rendimiento del combinado nacional en el certamen de Norteamérica, pues no se sabe cómo llegará el equipo para el 17 de junio, cuando será su debut en la Ciudad de México.

“Yo le puedo mostrar los partidos que pasaron, pero contra Uzbekistán no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y fuera de eso, yo no sé cómo van a jugar los jugadores, porque el jugador es él y sus circunstancias”, fueron las palabras de “Pacho” en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

Francisco 'Pacho' Maturana - crédito Colprensa
Francisco "Pacho" Maturana dejó claro que aún no es claro el nivel de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Colprensa

Maturana explicó que todo dependerá de la situación de los jugadores en junio: “Usted puede ser muy bueno, pero en dos meses cómo va a estar, qué tiene en la cabeza, cómo está su familia, cómo está su cuerpo. Entonces, esa utopía de aquí a los dos meses le da licencia a todo el mundo que diga que lo que va a pasar, pero los entrenadores no tienen ni idea de lo que va a pasar”.

El técnico señaló que Néstor Lorenzo tendrá mucho trabajo para mejorar a sus dirigidos, en medio de los comentarios en su contra y enfocado en llegar con condiciones óptimas a la Copa del Mundo, donde el objetivo es alcanzar, al menos, los cuartos de final para dejar una imagen favorable.

Colombia tiene dos amistosos más antes del Mundial 2026, contra Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images
Colombia tiene dos amistosos más antes del Mundial 2026, contra Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

“Ahora todo el mundo tiene licencia para decir lo que quiere, y a veces sin haber jugado un partido. Y esto es la boda, decía alguien, que ni para allá voy a mirar, ¿cierto? Porque es algo que uno no puede arreglar, entonces no mire. Y haga lo que usted tiene que hacer. Eso es muy importante, hacer lo que uno como entrenador tiene que hacer. Lo demás tiene todo el derecho para hablar", finalizó.

“Me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido James”

David Ospina es otro de los hombres que defendió a la Tricolor, durante una charla con el programa Si era Gol de Red+, empezando por su compañero James Rodríguez: “Me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido, porque siempre ha dejado a nuestro país en alto, al igual que Falcao y Cuadrado. Son jugadores que han hecho las cosas de una manera muy positiva y eso es lo que nos queda siempre a nosotros”.

David Ospina es uno de los hombres con más experiencia en la selección Colombia del técnico Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/REUTERS
David Ospina es uno de los hombres con más experiencia en la selección Colombia del técnico Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/REUTERS

De otro lado, el portero aseguró que siempre se sentirá feliz de representar al combinado nacional, pese a que ahora sea suplente de Camilo Vargas, que se apunta para ser titular en el Mundial 2026: “Es un orgullo. Vestir la camiseta de mi país siempre ha sido motivo de felicidad. Siempre trato de dar lo máximo, de representar a mi país, dejar nuestro país en alto”.

Ospina cerró al destacar el aporte de nuevos jugadores a la selección Colombia: “Ya tuvimos la oportunidad de jugar una final en la Copa América, tuvimos esa oportunidad en esta generación. La expectativa y la mentalidad siempre están en eso: buscar títulos, seguir haciendo las cosas bien. Tenemos una generación joven, con jugadores de experiencia de la mano de un gran cuerpo técnico.”

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