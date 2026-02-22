Cayó ‘Danielito’: era el encargado del microtráfico en el Valle del Cauca y hasta tenía un cultivo de marihuana en su casa

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en el municipio de El Cerrito, en el departamento de Valle del Cauca - crédito Policía Nacional de Colombia

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia anunciaron la captura de Daniel Lasprilla, conocido como alias Danielito, presunto dinamizador del microtráfico en el municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el sujeto fue detenido durante una diligencia de allanamiento y registro en zona urbana del municipio, que deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el lugar, que según la Policía Nacional de Colombia funcionaba como centro de almacenamiento, dosificación y distribución de estupefacientes, se logró también la incautación de 37 libras de marihuana hidropónica —equivalentes a 18.000 dosis—, valoradas en 300 millones de pesos.

El inmueble servía como centro de almacenamiento, dosificación y distribución de estupefacientes en el municipio vallecaucano - crédito Policía Nacional de Colombia

De acuerdo con las investigaciones oficiales, alias Danielito contaba con más de once años de trayectoria criminal, donde no solo era buscado por el tráfico de estupefacientes en la zona, sino que estaba relacionado con homicidios ocurridos en 2025 y 2026.

“Esta persona estaría implicada en los homicidios de 2025, el 1 de diciembre, del señor Cristian Calero Rincón y el 31 de enero de 2026, del homicidio del señor Carlos Augusto Correa (...) Con esta captura se pone tras buen recaudo, gracias a la Fiscalía General de la Nación y a la información ciudadana y a nuestro equipo de policía judicial, esta captura tan importante en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca”, manifestó la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro comandante Departamento de Policía Valle del Cauca.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actos delictivos, por medio de las líneas telefónicas dispuestas para reportes con absoluta reserva.

Declaraciones de la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante Departamento de Policía Valle del Cauca - crédito Policía Nacional de Colombia

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos los vallecaucanos, especialmente de esta zona de nuestro departamento, y los invitamos nuevamente a los ciudadanos a denunciar e informar a las autoridades para poder seguir combatiendo este flagelo en el departamento”, indicó la oficial.

Por el momento, tanto el sujeto, como el material incautado, fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

Incautan más de 300 kilos de marihuana en Caldas

La captura de alias Danielito se suma a otras acciones de la Policía Nacional para contrarrestar el accionar criminal de los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la incautación de un cargamento de 380 kilos de marihuana en la vía Puente Libertad–Fresno, en el departamento de Caldas.

La operación, cuya magnitud quedó reflejada tanto en la cantidad de droga decomisada como en el impacto estimado en ingresos ilegales, fue posible gracias a los controles viales permanentes desplegados en corredores estratégicos por más de 5.000 miembros de la fuerza.

La Policía Nacional incautó 380 kilos de marihuana tipo creepy durante un operativo en la vía Puente Libertad–Fresno, en Manizales - crédito Ditra/Policía Nacional

El hallazgo, efectuado durante una revisión rutinaria, desembocó en la detención de un hombre de 48 años, que conducía el camión en el que se transportaba el cargamento.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados localizaron 332 paquetes de marihuana tipo “creepy”, distribuidos en 14 cajas ocultas en el vehículo. La droga fue interceptada antes de alcanzar su destino, evitando así su distribución en diferentes zonas del país y fortaleciendo las acciones institucionales contra el microtráfico y el crimen organizado.

“Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para combatir el tráfico de estupefacientes en las vías nacionales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso que permita anticiparnos al delito y seguir garantizando la seguridad y convivencia en el territorio”, confirmó el coronel Jair Alonso Parra Archilla, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El cargamento de marihuana, distribuido en 332 paquetes dentro de 14 cajas, fue encontrado en un camión inspeccionado por las autoridades - Ditra/Policía Nacional

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía en Manizales, donde se realizarán los trámites para la judicialización correspondiente. La labor de la Policía Nacional se ha intensificado con la aplicación de controles estrictos tanto en corredores viales estratégicos como en áreas urbanas al interior del país.

Las acciones forman parte de una política sostenida para desarticular redes dedicadas al narcotráfico en todos sus niveles, desde rutas internacionales de envío de drogas como el caso de Putumayo, hasta la distribución local detectada en terminales de transporte.

Durante los procedimientos, el personal desplegado utiliza estrategias modernas de vigilancia y detección, incluidas la inspección asistida por tecnología y unidades caninas especializadas, reforzando la cooperación con la Fiscalía y el Ejército en intervenciones de mayor alcance.