Caso Marcelo Pecci: Corte Suprema negó tutela con la que Margareth Chacón buscaba tumbar su condena

Se mantiene en firme la condena de 35 años de privación de la libertad proferida contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, perpetrado en mayo de 2022, en Barú, Cartagena (Colombia). Según reveló Caracol Radio, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela que presentó Chacón en diciembre de 2025, con el fin de tumbar su condena por el deluito de homicidio agravado.

“Se cuestionó la falta de descubrimiento de pruebas favorables, de ser cierto vienen investigaciones penales y disciplinarias”, indicó en su momento el abogado Sergio Clavijo, que representa los intereses de Chacón Zúñiga en el proceso.

Sin embargo, la Sala de Casación decidió negar la tutela, advirtiendo que la accionante fundamentó sus quejas en argumentos sin sustento legal. “Se basó formulando hipótesis fácticas sin sustento jurídico y señalando errores de derecho a partir de opiniones sin fundamentos legales ni doctrinales, y en todo caso, arguyendo reproches propios del escenario litigioso, inconducentes”, detalló la Corte en el documento al que tuvo acceso Caracol Radio.

En ese sentido, el alto tribunal concluyó que no existió ninguna violación al debido proceso y, por tanto, dejó intacta la condena contra Chacón Zúñiga, que ya había logrado una rebaja: pasó de tener que enfrentar 39 años y 10 meses de prisión, a afrontar 35 años de privación de la libertad. Esto, debido a que el Tribunal Superior de Cartagena la absolvió del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego que inicialmente se le había endilgado.

La falta de descubrimiento de pruebas que alegó la defensa de Chacón

En enero de 2026, el abogado de Chacón Zúñiga aseguró que tanto él como el apoderado de víctimas en el caso del fiscal Marcelo Pecci advirtieron sobre la falta de descubrimiento de pruebas en el caso. Según detalló, el abogado de las víctimas aseguró que no conocieron los nombres de otras personas investigadas por el asesinato del fiscal. Esto “confirma que al igual que mi cliente, quien tampoco recibió el descubrimiento completo del caso”.

“La @FiscaliaCol regentada por el dr Mario Burgos, dejó de descubrir todas las interceptaciones, videos, CDRS, sábanas de llamadas con celdas de ubicación, entrevistas, extracciones a celulares y demás elementos materiales probatorios que pudieran utilizarse para la defensa de mi cliente, esto es una violación clara al debido proceso y derecho de defensa”, señaló el abogado.

De igual manera, indicó que, con base en las quejas de la defensa, la Fiscalía explicó que sí descubrió los elementos materiales probatorios, pero “no dijo cuáles”. En ese sentido, presentó toda la evidencia que recolectó y que, a su juicio, no fue debidamente descubierta por el ente acusador. De hecho, afirmó que supo de la existencia de esos elementos después de que fuera inadmitida una demanda de casación. En ese sentido, anunció que presentaría denuncias penales y quejas disciplinarias.

En otra publicación, compartió parte del material que al parecer no fue descubierto por la Fiscalía. Se trata de un documento que registra la incautación de los celulares de Francisco Luis Correa (testigo clave del caso, que fue asesinado en 2025) los cuales no fueron descubiertos a la defensa.

“Evidencia que el dinero incautado al confeso asesino Francisco Luis Correa (articulador del homicidio asesinado en la cárcel Picota), se le terminó entregando a una fiscal del caso y no a las víctimas, pronto seguiré revelando otras situaciones irregulares...”, detalló.

Por otro lado, el abogado pidió al presidente Gustavo Petro garantizar la protección del Andrés Felipe Pérez, marcotraficante que confesó haber liderado el asesinato de Marcelo Pecci, con el fin de evitar que sea víctima de homicidio mientras permanece en prisión, como pasó con Francisco Correa.

“Presidente @petrogustavo la persona que fue contratada en Colombia para asesinar al fiscal Marcelo Pecci (qepd) dice que ha querido colaborar y que tiene conocimiento que sus ex jefes lo han querido asesinar, también hace graves acusaciones contra un fiscal. Le pido por favor que le proteja la vida dado que se encuentra privado en la misma cárcel donde asesinaron al testigo Francisco Correa, el país necesita verdad (sic)”, indicó.

