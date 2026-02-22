Colombia

Auxiliar de policía fue retada por estudiantes de colegio a bailar champeta: “Hizo respetar la autoridad”

La mujer conquistó a los estudiantes y a los usuarios de redes sociales gracias a su actitud cercana y su sentido del humor durante su labor

En un colegio, un estudiante retó a una auxiliar de policía a un duelo de champeta, sin esperar que ella sacaría sus mejores pasos. ¡Mira la increíble reacción de todos los presentes! - crédito sol_bq01 / TikTok

En redes sociales, se registró el momento en que una auxiliar de policía aceptó el reto de bailar champeta en pleno patio escolar.

El episodio, que se difundió a través de la cuenta de TikTok sol_bq01, cuenta de la patrullera, donde muestra a la funcionaria integrándose en la rueda de baile. Los estudiantes rodean el círculo con sus móviles en alto, listos para captar cada movimiento.

El primer video revela cómo la uniformada, descalza, enfrenta a un joven que ejecuta pasos enérgicos. Pronto, la auxiliar se suma con destreza, lo que desata gritos de sorpresa y aplausos entre los asistentes.

En un segundo clip, la mujer aparece con zapatos, pero deja su cinturón sobre el suelo, un gesto que una estudiante aprovecha para recoger el accesorio y custodiarlo mientras la competencia continúa.

Las reacciones en redes no tardaron en multiplicarse, y muchos usuarios compartieron mensajes en tono de humor y admiración. Entre los comentarios destacados se leen frases como: “Yo en servicio fui tu jajajaja claro que yes”, o la ocurrencia: “Ay señorita justicia llevame, mi libertad no la quiero”. Otros expresaron sorpresa por la destreza de la agente: “Para mí no es rolo baila mucho” y “Eres un espectáculo oficial Dios te bendiga”.

Algunos comentarios aluden a la labor policial de forma jocosa: “(le robaron a una señora el bolso) la poli:”, sugiriendo que la bailarina podría distraerse de sus funciones. Otros sumaron frases como: “Y después le leyó sus derechos”.

Alguien anotó: “Hizo respetar la autoridad”, jugando con la dualidad entre el rol institucional y el momento lúdico. La audiencia también bromeó sobre la energía juvenil: “Los jóvenes y sus rodillas sanas” y sobre la competencia: “o humilló con todas las de la ley”.

No faltaron quienes destacaron la humanidad de la escena: “Bella mi reina tienen derecho a divertirse también todo tenemos derecho a reír hacer felices”. Otros ironizaron sobre los requisitos para ingresar a la fuerza: “Para ser parte de la policía es obligatorio saber champeta?”. Incluso, algunos usuarios mezclaron humor y crítica: “Mientras tanto me atracaban en la esquina” y “Dios, patria y vacile”.

Entre las observaciones, un comentario aportó perspectiva sobre la función de la auxiliar: “Son auxiliares de comunitaria, para eso los colocan en eso. para integración con los jóvenes u niños. no estigmatice”. Este mensaje hace alusión al brazalete visible en el video, que lleva la inscripción “Policía Comunitaria”.

Lejos de tratarse de una transferencia de responsabilidades, la policía comunitaria es una estrategia que busca aproximar a la institución policial con la ciudadanía. Desde su creación en 1998, este programa se ha consolidado como uno de los pilares en la relación entre la fuerza pública y las comunidades, enfocado en generar confianza, prevenir delitos y promover la convivencia.

El modelo de policía comunitaria impulsa patrullajes en barrios, tanto a pie como en bicicleta, para garantizar una presencia cercana y accesible. Esta dinámica facilita la intervención en problemáticas sociales y fortalece el vínculo con los habitantes de cada sector. La interacción directa, como la que se observa en el video viral, es parte de una línea de trabajo que incentiva la participación y la corresponsabilidad.

La función de la policía comunitaria incluye la prevención de conductas que atenten contra la convivencia, mediante la articulación con entidades públicas y privadas. El enfoque radica en identificar y actuar sobre factores de riesgo en la vida cotidiana, tanto en espacios físicos como virtuales.

El trabajo comunitario de la policía se apoya en varias líneas de participación cívica. Entre ellas se encuentran las redes de apoyo, donde ciudadanos colaboran en tareas de vigilancia y prevención, y los frentes de seguridad que agrupan a vecinos para actuar de forma solidaria frente a situaciones de riesgo.

El componente cívico incluye programas dirigidos a distintos públicos: desde la cívica infantil y juvenil, que promueve valores y convivencia en niños y adolescentes, hasta la policía cívica de mayores, orientada a integrar a adultos en labores preventivas y educativas.

A estas iniciativas se suman las escuelas para la convivencia, diseñadas para fomentar el respeto mutuo, y los encuentros comunitarios que permiten el diálogo directo entre la policía y la ciudadanía. Las jornadas de prevención, los programas escolarizados y los programas integrales buscan fortalecer la cohesión social y la seguridad desde la base educativa.

