Al estilo de Marbelle, otro cantante colombiano advirtió que no se quedaría en el país si la izquierda gana las elecciones en 2026

A dos meses de que se realicen las elecciones de Presidencias en Colombia, crece la expectativa en el país para conocer el que será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Mientras que algunos ciudadanos analizan cada uno de los aspirantes que estarán en el tarjeton electoral del 31 de mayo, otros aguardan por los resultados de la contienda electoral, tanto que, de notar un resultado adverso, no descartan la posibilidad de abandonar el país sudamericano.

Ese fue el caso del cantante de vallenato Miguel Morales que, en medio de su gira por España por sus 40 años de trayectoria musical, manifestó sus preocupaciones por la situación actual del país, expresando su descontento con la actual administración del líder progresista.

“Colombia en este momento, a raíz de la inseguridad, a raíz del progreso del país, que está retrasado, el presidente que tenemos lo retrasó totalmente, que no hay oportunidades, inclusivemente, que dicen que vamos a trabajar por los pobres y trabajan es para ellos”, expresó el cantautor en declaraciones al periodista Jorge Rivera de Latinos FM España.

El artista fue enfatico en no descartar su abandono de Colombia si los políticos con tendencia de izquierda resultan victoriosos en las jornadas electorales.

“Esa es la oportunidad que debemos nosotros de analizar, y es la realidad de que el colombiano tenga que salir. Inclusive, si gana nuevamente la izquierda, yo le diré a mis hijos que nos tocará irnos, porque la inseguridad será peor”, afirmó Morales, añadiendo que una de sus posibilidades sería el país ibérico.

El compositor, padre del fallecido Kaleth Morales, considerado como el “Rey de la Nueva Ola del Vallenato”, reveló que las condiciones no dependen estrictamente de una postura de izquierda o derecha, sino del modelo de gobierno imperante.

“Me preocupa, no porque sea la izquierda ni sea la derecha, sino la forma de cómo se está manejando el país. El sistema fiscal en este momento está doblado, está por el suelo, que nunca había estado con la derecha en nuestro país, que realmente todo está caro”, precisó.

Además, hizo sus críticas frente al aumento del salario mínimo para el año, asegurando que el incremento del 23,7% fue contraproducente para la compra de bienes y servicios en el país.

“Ahora aumentaron el salario mínimo en dos millones, y todos decían: ‘¡Ay, qué alegría!’. Mentira, al día siguiente, apareció el plátano más caro, la leche más cara, los impuestos más caros y cada día nos ponen más impuestos, supuestamente porque el país está viviendo una necesidad económica”, dijo Morales al medio español.

Por último, el cantante de temas musicales como Sirena Encantada, No debí enamorarme, No te detengas, entre otros, expresó sus inconformidades con la gestión del presidente Gustavo Petro.

“Entonces, ya nosotros nos estamos aguantando los que realmente producimos, nos estamos aguantando un presidente que todo lo quiere para él, para su cúpula, y de verdad que no estoy de acuerdo con eso”, puntualizó.

De gira en suelo español desde el 13 de febrero, Morales ha llevado su música a ciudades como Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia. Su gira culminará el 28 de febrero en la ciudad de Alicante.

Marbelle sobre su salida del país en 2022

Miguel Morales se suma a otros cantantes que han expresado su intención de abandonar Colombia por los resultados de las elecciones en el país.

En la campaña electoral de 2022, la artista vallecaucana Marbelle había amenazado con salir del país, en caso de que el entonces candidato presidencial Gustavo Petro lograra ser elegido por los colombianos.

Pese a la victoria del líder progresista con 11 millones de votos, la cantante de tecnocarrilera continuó su vida en el país sudamericano, lo que ha provocado una serie de cuestionamientos por sus críticos en las redes sociales.

En una publicación hecha en su cuenta de X, Maureen Belky Ramírez, nombre de pila de la cantante nacida en Buenaventura, explicó las razones por las que reculó en su salida del territorio colombiano.

“Para los que preguntan que por qué no me he ido. Fácil… Gano muuy bien, me aman y porque Fuera Petro, porque quiero, puedo y no me da miedo”, indicó.

