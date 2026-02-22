Colombia

Al estilo de Marbelle, otro cantante colombiano advirtió que no se quedaría en el país si la izquierda gana las elecciones en 2026

El artista de vallenato Miguel Morales expresó que observa con preocupación el rumbo de Colombia y podría establecerse definitivamente fuera del país para proteger a su familia

Guardar
El cantante vallenato Miguel Morales
El cantante vallenato Miguel Morales expresa preocupación por el aumento de la inseguridad y la crisis económica en Colombia - crédito @miguelmorales_lavoz/Instagram

A dos meses de que se realicen las elecciones de Presidencias en Colombia, crece la expectativa en el país para conocer el que será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Mientras que algunos ciudadanos analizan cada uno de los aspirantes que estarán en el tarjeton electoral del 31 de mayo, otros aguardan por los resultados de la contienda electoral, tanto que, de notar un resultado adverso, no descartan la posibilidad de abandonar el país sudamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese fue el caso del cantante de vallenato Miguel Morales que, en medio de su gira por España por sus 40 años de trayectoria musical, manifestó sus preocupaciones por la situación actual del país, expresando su descontento con la actual administración del líder progresista.

Colombia en este momento, a raíz de la inseguridad, a raíz del progreso del país, que está retrasado, el presidente que tenemos lo retrasó totalmente, que no hay oportunidades, inclusivemente, que dicen que vamos a trabajar por los pobres y trabajan es para ellos”, expresó el cantautor en declaraciones al periodista Jorge Rivera de Latinos FM España.

Miguel Morales advierte que abandonaría
Miguel Morales advierte que abandonaría Colombia con su familia si la izquierda regresa al poder tras las próximas elecciones - crédito @miguelmorales_lavoz/Instagram

El artista fue enfatico en no descartar su abandono de Colombia si los políticos con tendencia de izquierda resultan victoriosos en las jornadas electorales.

“Esa es la oportunidad que debemos nosotros de analizar, y es la realidad de que el colombiano tenga que salir. Inclusive, si gana nuevamente la izquierda, yo le diré a mis hijos que nos tocará irnos, porque la inseguridad será peor”, afirmó Morales, añadiendo que una de sus posibilidades sería el país ibérico.

El compositor, padre del fallecido Kaleth Morales, considerado como el “Rey de la Nueva Ola del Vallenato”, reveló que las condiciones no dependen estrictamente de una postura de izquierda o derecha, sino del modelo de gobierno imperante.

Me preocupa, no porque sea la izquierda ni sea la derecha, sino la forma de cómo se está manejando el país. El sistema fiscal en este momento está doblado, está por el suelo, que nunca había estado con la derecha en nuestro país, que realmente todo está caro”, precisó.

Miguel Morales atribuye la falta
Miguel Morales atribuye la falta de oportunidades laborales al modelo de gobierno actual, más allá de ideologías políticas - crédito @miguelmorales_lavoz/Instagram

Además, hizo sus críticas frente al aumento del salario mínimo para el año, asegurando que el incremento del 23,7% fue contraproducente para la compra de bienes y servicios en el país.

Ahora aumentaron el salario mínimo en dos millones, y todos decían: ‘¡Ay, qué alegría!’. Mentira, al día siguiente, apareció el plátano más caro, la leche más cara, los impuestos más caros y cada día nos ponen más impuestos, supuestamente porque el país está viviendo una necesidad económica”, dijo Morales al medio español.

Por último, el cantante de temas musicales como Sirena Encantada, No debí enamorarme, No te detengas, entre otros, expresó sus inconformidades con la gestión del presidente Gustavo Petro.

“Entonces, ya nosotros nos estamos aguantando los que realmente producimos, nos estamos aguantando un presidente que todo lo quiere para él, para su cúpula, y de verdad que no estoy de acuerdo con eso”, puntualizó.

De gira en suelo español desde el 13 de febrero, Morales ha llevado su música a ciudades como Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia. Su gira culminará el 28 de febrero en la ciudad de Alicante.

Marbelle también había advertido sobre
Marbelle también había advertido sobre su salida de Colombia por los resultados de las elecciones - crédito @marbelle.oficial/IG

Marbelle sobre su salida del país en 2022

Miguel Morales se suma a otros cantantes que han expresado su intención de abandonar Colombia por los resultados de las elecciones en el país.

En la campaña electoral de 2022, la artista vallecaucana Marbelle había amenazado con salir del país, en caso de que el entonces candidato presidencial Gustavo Petro lograra ser elegido por los colombianos.

Pese a la victoria del líder progresista con 11 millones de votos, la cantante de tecnocarrilera continuó su vida en el país sudamericano, lo que ha provocado una serie de cuestionamientos por sus críticos en las redes sociales.

En una publicación hecha en su cuenta de X, Maureen Belky Ramírez, nombre de pila de la cantante nacida en Buenaventura, explicó las razones por las que reculó en su salida del territorio colombiano.

Para los que preguntan que por qué no me he ido. Fácil… Gano muuy bien, me aman y porque Fuera Petro, porque quiero, puedo y no me da miedo”, indicó.

La cantante realizó una publicación
La cantante realizó una publicación con su característico sentido del humor en el que dijo por qué no se fue de Colombia - crédito @Marbelle30/X

Temas Relacionados

Miguel MoralesElecciones 2026Elecciones presidenciales Colombia 2026Gustavo PetroCrisis económicaMiguel Morales se va del paísIzquierda ColombiaMarbelleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas

Fabián Bustos y David Mackalister Silva se refirieron a la actuación arbitral en el partido de la fecha 8, en donde consideraron que fueron perjudicados al no pitarles dos penaltis

Capitán y técnico de Millonarios

Ejército y Policía destruyen laboratorio del ELN en Cúcuta: golpe de 4,8 millones de dólares

El laboratorio, compuesto por cuatro estructuras, producía cerca de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína y abastecía rutas hacia la Costa Caribe y Venezuela

Ejército y Policía destruyen laboratorio

Ministerio de Defensa finalizó contrato con Canadian Commercial Corporation por dificultades en su ejecución

Tras la cancelación del contrato, la entidad ordenó suspender los pagos y exigió la devolución al Tesoro Nacional de los recursos públicos ya transferidos

Ministerio de Defensa finalizó contrato

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Caribeña Noche: resultado y combinación ganadora hoy 21 de febrero de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números sorteados en este juego llevado a cabo diariamente

Caribeña Noche: resultado y combinación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Karol G, JuandaM y Shakira

Karol G, JuandaM y Shakira lideran la era de la influencia real en redes sociales: son los protagonistas que mueven millones

Silvestre Dangond, Aria Vega Hamilton, Laura Pausini y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Aida Victoria Merlano mostró la primera palabra de su hijo Emiliano: “Esto no es un simulacro”

Deportes

Capitán y técnico de Millonarios

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera