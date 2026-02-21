Primera pelea pública entre “therians” en Barranquilla genera debate en redes sociales, todo quedó en video

La escena fue grabada en la Plaza de la Paz, en el centro de Barranquilla - crédito @ColombiaOscura/X

Un grupo de jóvenes autodenominados “therians” protagonizó una pelea en la Plaza de la Paz, Barranquilla. El hecho habría sido el primero de este tipo registrado en la ciudad.

El acontecimiento fue captado en video y difundido en redes sociales por el perfil informativo Colombia Oscura. La grabación muestra a varios adolescentes enfrentándose físicamente, mientras curiosos, entre risas y escándalo observan la escena.

Usuarios de la red social comentaron ampliamente el suceso, y cuestionaron tanto las motivaciones de los participantes como el significado de la identidad “therian”, que hasta ahora no había tenido visibilidad en la capital del departamento del Atlántico.

Pero más allá de cuestionamientos, se publicaron burlas y comentarios negativos contra las personas que se perciben como animales, que ahora se ven en espacios públicos imitando movimientos y sonidos, usando máscaras e indumentaria y símbolos asociados a la temática.

Comentarios sobre pelea de "therians" en Barranquilla - crédito @ColombiaOscura/X

Otros internautas opinaron que la pelea habría sido actuada, para luego ser viralizada y “ganar likes”.

Algunas de las reacciones que se leyeron fueron estas: “Vine a los comentarios a ver cuántos pendejos creen que esto es real”;“ No puedo creer que el nivel de creencia de la gente esté tan bajito! El que no caiga en cuenta que esto en un bait, está jodido”; “De milagro no se los comieron los espectadores jajajajajajajajaja”; “Puro show para redes sociales. Jajajaja”; “Que una perrera los duerman si tan animales se sienten”; “Jajajaaj están fuera de contexto jajja realmente no son Therians. Fue una recreación al estilo de la ciudad como dicen acá ”mamadera de gallo” una burla ajajjaja“.

El video fue publicado poco después de que se conocieran grabaciones de otros seguidores de la tendencia en otras ciudades de país, como Bogotá.

Video: grupo de jóvenes “therians” se exhibió en la estación de TransMilenio

También se viralizó el registro gráfico de un grupo de jóvenes con comportamientos “animales” mientras se desplazaban en cuclillas, gateando, y simulando movimientos de cuadrúpedos en la estación temporal Calle 34 de TransMilenio, en Bogotá.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue grabada por el ciudadano Felipe González. Además de mostrar la sorpresa de los pasajeros y transeúntes, expuso a los integrantes del grupo con correas en sus cuellos, movidos de un lado a otro sujetos por otros, en el área de espera de los articulados. Algunos aprovecharon las puertas abiertas de la estación para ingresar.

Un grupo de jóvenes, identificados como 'therians', causaron revuelo en una estación de TransMilenio en Bogotá al gatear y comportarse como animales. Los pasajeros, entre sorprendidos y curiosos, grabaron la inusual escena - crédito @ColombiaOscura/X

La viralización del video produjo reacciones encontradas: algunos usuarios calificaron estos actos como “bufonadas”, mientras otros los interpretaron como síntomas de carencias afectivas, incluso apuntando a cuestiones de salud mental.

Sin embargo, también surgieron voces que defendieron la acción como una manifestación legítima de identidad y cultura alternativa. Este grupo argumenta que la visibilidad de los participantes de la tendencia puede responder a búsquedas personales de autenticidad y pertenencia, más allá de la provocación o la simple “performance”.

Creadora de contenido contestó dudas sobre los “therians” y el trabajo

El fenómeno también está generando inquietud en el ámbito laboral colombiano. El auge de videos virales y reuniones de comunidades “therian” en ciudades importantes motivó a la abogada laboralista Cindy Isaza a precisar los alcances de la legislación nacional frente a esta identidad en el lugar de trabajo.

El eje central de su reflexión es contundente: la identificación subjetiva como animal no modifica los derechos ni las obligaciones contractuales, y el régimen laboral colombiano solo reconoce como trabajadores a personas naturales.

Isaza resolvió las dudas y explicó en qué casos podría aplicar un despido por cuentas de los comportamientos que adoptaron quienes se autoperciben como 'therians' - crédito @cindylaboral/IG

Las dudas en redes llevó a Isaza a responder consultas, como la de un seguidor que preguntó: “¿Donde mi trabajador me salga con que es perro, qué hago?”. Su respuesta fue que la manifestación de una identidad “therian” no afecta la validez del vínculo jurídico con el empleador, pero la situación puede adquirir otra relevancia si el comportamiento incide negativamente en el servicio o en el clima laboral.

Una de las intervenciones más relevantes de la creadora de contenido advirtió que, aunque los animales en Colombia están reconocidos como seres sintientes para efectos de protección y bienestar, no se les reconoce personalidad jurídica ni capacidad legal para ser titulares de un contrato de trabajo.

“El trabajador debe ser persona”, sostuvo la abogada, en alusión expresa al Código Sustantivo del Trabajo. La normativa colombiana, recalcó, establece de forma tajante que la relación laboral se basa en la prestación de servicios por parte de una persona bajo subordinación y salario, y sobre ese principio se estructura todo el sistema de obligaciones y derechos, incluida la seguridad social.