Colombia

Embajada de EE. UU. anuncia subsidio para proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre un Programa de Pequeñas Subvenciones del Departamento de Estado dirigido a iniciativas tecnológicas en América Latina. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo de 2026

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció la apertura de un programa de subsidios dirigido a iniciativas tecnológicas con impacto en América Latina, según informó Semana. El comunicado fue emitido este viernes desde Bogotá y está orientado a ciudadanos y organizaciones interesadas en participar en proyectos de cooperación internacional impulsados por el Departamento de Estado.

La representación diplomática destacó la relevancia de mantenerse informados sobre oportunidades de apoyo internacional y recomendaciones de seguridad, al tiempo que dio a conocer el nuevo Programa de Pequeñas Subvenciones para el Acelerador de Innovación de Ciudades Digitales. La convocatoria establece como fecha límite de postulación el 13 de marzo de 2026.

El programa busca fortalecer al sector privado latinoamericano mediante el uso de tecnología estadounidense y será ejecutado a través de la Oficina de Ciberespacio y Policía Digital de Estados Unidos (CDP). La iniciativa priorizará propuestas que integren organizaciones estadounidenses y entidades locales de América Latina para el desarrollo de los proyectos.

(AP Foto/J. Scott Applewhite)
(AP Foto/J. Scott Applewhite)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información divulgada, el apoyo financiero estará destinado a proyectos tecnológicos cuyo objetivo sea impulsar el crecimiento ciudadano mediante la implementación de herramientas desarrolladas en Estados Unidos. Las tecnologías postuladas deberán estar previamente probadas, en funcionamiento y prácticamente listas para su uso comercial.

La convocatoria contempla la participación de diversas entidades. Podrán aplicar organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, con o sin estatus 501(c)(3) del código tributario de ese país, así como organizaciones sin fines de lucro y ONG con sede en el extranjero. También se incluyen entidades públicas extranjeras, gobiernos y agencias a nivel local, organizaciones internacionales públicas y organismos públicos extranjeros.

El listado de elegibles incorpora instituciones de educación superior privadas, públicas o estatales con sede en Estados Unidos, además de universidades privadas o públicas con sede en el extranjero. Asimismo, podrán participar instituciones con fines de lucro tanto estadounidenses como extranjeras, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Entre los requisitos de aplicación se solicita proporcionar un razonamiento claro y basado en evidencia para seleccionar el país o los países de destino del proyecto. Los aspirantes deberán integrar soluciones digitales y demostrar cómo la iniciativa promueve infraestructura digital segura, crecimiento económico, estándares tecnológicos confiables y otros servicios urbanos relevantes.

REUTERS/Al Drago/Foto de archivo
REUTERS/Al Drago/Foto de archivo

La postulación deberá explicar por qué la ubicación escogida ofrece potencial para generar un impacto significativo y medible. También será necesario considerar los recursos existentes y las iniciativas en curso en la ciudad objetivo, así como abordar desafíos documentados, brechas regulatorias, prioridades políticas u otros factores identificados como relevantes.

Otro de los puntos exigidos consiste en presentar un plan claro que permita lograr la aceptación integral de las partes interesadas locales. Cuando corresponda, los solicitantes deberán incluir planes de mantenimiento para equipos, fuerza laboral y hardware y/o software vinculados al desarrollo del proyecto.

El proceso de aplicación se realizará en varias etapas. Los interesados deberán ingresar a la pestaña de solicitud del Departamento de Estado y completar el formulario de Microsoft dispuesto para tal fin. En una primera ronda, los aspirantes presentarán una declaración de interés de hasta tres páginas, la cual será evaluada por la entidad para determinar cuáles continúan en el proceso.

En la segunda ronda, los seleccionados deberán entregar una propuesta completa con una extensión máxima de diez páginas. El Departamento de Estado revisará los documentos y definirá los proyectos beneficiarios del Programa de Pequeñas Subvenciones para el Acelerador de Innovación de Ciudades Digitales, orientado a promover el uso de tecnología estadounidense en iniciativas de alcance regional.

Temas Relacionados

Embajada de Estados UnidosSubsidiosProyectos colombianosRequisitosColombia-noticias

Más Noticias

Estas son las instrucciones de cómo cambiar los topes de transferencia en Nequi desde su celular

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Estas son las instrucciones de

Cambio de color en el agua potable de Bogotá: Acueducto explica si es apta para consumo

La EAAB informó que el agua en sectores de Bogotá y municipios cercanos puede presentar tono amarillo por trabajos en Tibitoc

Cambio de color en el

Peligro en El Dorado: vuelo LA4278 de Latam abortó despegue por cruce de helicóptero militar

Un Airbus 320 que cubría la ruta Bogotá–San Andrés interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Los 157 pasajeros fueron desembarcados y la aeronave será inspeccionada en hangar

Peligro en El Dorado: vuelo

Incidente de desacato contra Petro por no retractarse de señalamientos a Marta Lucía Ramírez

El juzgado 66 administrativo de Bogotá avaló un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse de publicaciones en X contra Marta Lucía Ramírez, pese a dos fallos que le ordenaron rectificar

Incidente de desacato contra Petro

“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: por este motivo el alcalde Federico Gutiérrez canceló viaje a EE. UU.

Federico Gutiérrez suspendió su desplazamiento a Estados Unidos para asistir a la sentencia de Michael Jaime Inofuentes, acusado de explotación sexual infantil en Medellín, y reiteró su ofensiva contra estos delitos

“Es una lucha a muerte,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Deportes

Nelson Deossa presiona a Néstor

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos