Embajada de EE. UU. anuncia subsidio para proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció la apertura de un programa de subsidios dirigido a iniciativas tecnológicas con impacto en América Latina, según informó Semana. El comunicado fue emitido este viernes desde Bogotá y está orientado a ciudadanos y organizaciones interesadas en participar en proyectos de cooperación internacional impulsados por el Departamento de Estado.

La representación diplomática destacó la relevancia de mantenerse informados sobre oportunidades de apoyo internacional y recomendaciones de seguridad, al tiempo que dio a conocer el nuevo Programa de Pequeñas Subvenciones para el Acelerador de Innovación de Ciudades Digitales. La convocatoria establece como fecha límite de postulación el 13 de marzo de 2026.

El programa busca fortalecer al sector privado latinoamericano mediante el uso de tecnología estadounidense y será ejecutado a través de la Oficina de Ciberespacio y Policía Digital de Estados Unidos (CDP). La iniciativa priorizará propuestas que integren organizaciones estadounidenses y entidades locales de América Latina para el desarrollo de los proyectos.

De acuerdo con la información divulgada, el apoyo financiero estará destinado a proyectos tecnológicos cuyo objetivo sea impulsar el crecimiento ciudadano mediante la implementación de herramientas desarrolladas en Estados Unidos. Las tecnologías postuladas deberán estar previamente probadas, en funcionamiento y prácticamente listas para su uso comercial.

La convocatoria contempla la participación de diversas entidades. Podrán aplicar organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, con o sin estatus 501(c)(3) del código tributario de ese país, así como organizaciones sin fines de lucro y ONG con sede en el extranjero. También se incluyen entidades públicas extranjeras, gobiernos y agencias a nivel local, organizaciones internacionales públicas y organismos públicos extranjeros.

El listado de elegibles incorpora instituciones de educación superior privadas, públicas o estatales con sede en Estados Unidos, además de universidades privadas o públicas con sede en el extranjero. Asimismo, podrán participar instituciones con fines de lucro tanto estadounidenses como extranjeras, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Entre los requisitos de aplicación se solicita proporcionar un razonamiento claro y basado en evidencia para seleccionar el país o los países de destino del proyecto. Los aspirantes deberán integrar soluciones digitales y demostrar cómo la iniciativa promueve infraestructura digital segura, crecimiento económico, estándares tecnológicos confiables y otros servicios urbanos relevantes.

La postulación deberá explicar por qué la ubicación escogida ofrece potencial para generar un impacto significativo y medible. También será necesario considerar los recursos existentes y las iniciativas en curso en la ciudad objetivo, así como abordar desafíos documentados, brechas regulatorias, prioridades políticas u otros factores identificados como relevantes.

Otro de los puntos exigidos consiste en presentar un plan claro que permita lograr la aceptación integral de las partes interesadas locales. Cuando corresponda, los solicitantes deberán incluir planes de mantenimiento para equipos, fuerza laboral y hardware y/o software vinculados al desarrollo del proyecto.

El proceso de aplicación se realizará en varias etapas. Los interesados deberán ingresar a la pestaña de solicitud del Departamento de Estado y completar el formulario de Microsoft dispuesto para tal fin. En una primera ronda, los aspirantes presentarán una declaración de interés de hasta tres páginas, la cual será evaluada por la entidad para determinar cuáles continúan en el proceso.

En la segunda ronda, los seleccionados deberán entregar una propuesta completa con una extensión máxima de diez páginas. El Departamento de Estado revisará los documentos y definirá los proyectos beneficiarios del Programa de Pequeñas Subvenciones para el Acelerador de Innovación de Ciudades Digitales, orientado a promover el uso de tecnología estadounidense en iniciativas de alcance regional.