Cathy Juvinao denunció que las empresas estarían prefiriendo pagar multas antes que contratar aprendices del Sena: la institución se pronunció

La representante advierte que tras la Reforma Laboral se redujeron 50 mil contratos y la monetización aumentó 68%, pasando de $262 mil millones a $440 mil millones en un año

La representante a la Cámara Caterine Juvinao denunció que, mientras aumentan los recursos obtenidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) provenientes de la multa por no emplear aprendices, los empleadores optan cada vez más por no realizar estas contrataciones tras la aprobación de la Reforma Laboral de 2025.

“Vean, amigos, el camino al infierno casi siempre está plagado de buenas intenciones, y eso es lo que está pasando con los aprendices del Sena. Después de la reforma laboral, la contratación de aprendices en todo el país se ha empezado a desplomar, mientras la monetización, esto es, la multa que le pagan los empresarios al Sena para no contratar aprendices, se disparó. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque el Gobierno la embarró con una medida que todos sabíamos que iba a salir mal”, expuso Juvinao.

La congresista señaló que las decisiones del Gobierno Petro y su Reforma Laboral son la causa de la problemática - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)/Germán Forero/Colprensa

En opinión de Juvinao, la existencia de un incentivo económico que favorece el pago de la multa —más barato para el sector empresarial que incorporar jóvenes al trabajo— explica el descenso de las oportunidades laborales para los aprendices.

Las cifras indican un descenso pronunciado en las vinculaciones: los aprendices contratados pasaron de 392.000 en 2024 a 342.000 en 2025, lo que supone la pérdida de casi 50.000 puestos para jóvenes. El aumento de la monetización resultó en recursos crecientes para el Sena: $262.802.000.000 en 2024 y $440.455.000.000 en 2025, según la congresista.

La parlamentaria expresó las inquietudes sobre la asignación de esos recursos, destinados al Fondo Emprender. Según detalló, de 2.649 proyectos seleccionados en los últimos cinco años, 1.539 —el 58%— continúan a la espera de asignación por parte del Consejo Directivo, a pesar de haber superado la etapa de aprobación.

Según datos publicados por Juviano hubo una caída en la contratación de aprendices del Sena despues de la aprobación de la Reforma Laboral - crédito @CathyJuvinao/X

“La cosa se pone todavía más preocupante cuando le preguntamos al Sena qué está haciendo con esos centenares de miles de millones de pesos que recibe por monetización y que se van a un fondo, que se llama el Fondo Emprender, que supuestamente es para financiar proyectos de emprendimiento”, explicó.

Y expuso: “Vean esta perla: de 2.649 proyectos seleccionados en los últimos cinco años, 1.539 de ellos, es decir, el 58%, se encuentran en asignación por parte del Consejo Directivo. Ya fueron aprobados, pero a la fecha no cuentan con documentación de seguimiento. Otros 169 proyectos, esto es, el 6,3%, están en proceso de perfeccionamiento del contrato, es decir, están varados sin avanzar”.

La respuesta del Sena a la denuncia de Juvinao

La institución desmintió los datos publicados por Cathy Juvinao - crédito Sena

En reacción a la denuncia de Cathy Juvinao, la institución de educación técnica y tecnológica, por medio de una carta escrita por David Garzón, director de Promoción y Relaciones Corporativas, explicó las inconsistencias en los datos presentados por la legisladora.

“De la manera más respetuosa y comedida, quisiera hacer puntualizar que la cifra de 342.384 aprendices con corte al 2025, publicada en redes sociales, no corresponde a la cifra oficial de contratos celebrados en la vigencia 2025”, puntualiza la misiva.

Según las cifras que maneja el Sena, al cierre de 2025 se registraron 379.800 contratos de aprendizaje; es decir, el 103% de la meta proyectada.

“En primer lugar, considero importante referirle lo siguiente: para la vigencia 2025 se llegó al 100% de la meta proyectada en materia de contratos de aprendizaje firmados y tuvimos una sobreejecución, alcanzando el 103% con 379.800 contratos en todo el país”.

Y agregó: “Estas cifras de ejecución se complementan también con una ardua labor de sensibilización y socialización que iniciamos en esta Dirección, a través de la Coordinación de Relacionamiento Empresarial y Contrato de Aprendizaje, y que ha convergido en eventos virtuales con 7.064 asistentes y eventos presenciales con 1.960 participantes en todo el país”.