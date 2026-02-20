Video registró a therians en estación de TransMilenio en Bogotá ante la mirada atónita de otros ciudadanos: las imágenes son virales

Un grupo de jóvenes, identificados como 'therians', causaron revuelo en una estación de TransMilenio en Bogotá al gatear y comportarse como animales. Los pasajeros, entre sorprendidos y curiosos, grabaron la inusual escena - crédito

Un grupo de personas fue grabado mientras recreaba comportamientos animales en una estación del sistema TransMilenio de Bogotá, un fenómeno que ha generado debate y asombro entre los ciudadnos, en las últimas semanas entre los ciudadnos.

La presencia de estos jóvenes, identificados con el movimiento therian ―se identifican con animales―, pone en evidencia la llegada y expansión de una tendencia internacional que ha ganado notoriedad en países como Argentina y México, y que actualmente se presencia en distintas regiones de Europa y Estados Unidos.

La escena viral, registrada por el usuario Felipe González y compartida en redes sociales, muestra a varios integrantes del grupo en la estación Temporal Calle 34. Algunos llevaban correas en el cuello y avanzaban sujetados por otras personas, mientras otros se aprovechaban de las puertas abiertas para ingresar al área de espera del bus.

El comportamiento inusual provocó una mezcla de asombro, desconfianza y curiosidad entre los testigos, personas que observaron la forma en que los therian imitaban movimientos y sonidos animales en plena vía pública de la capital.

Theriasn en estación de Transmilenio - crédito @gsamueel_/X

Primer “avistamiento” de therians en Bogotá

El reciente video grabado en las cercanías de Cinemática ha colocado bajo la lupa a los llamados ‘therians’ en la ciudad de Bogotá. Las imágenes muestran a tres personas desplazándose en cuclillas y adoptando movimientos propios de animales cuadrúpedos, lo que desató un intenso debate en redes sociales sobre el significado y la legitimidad de esta expresión.

Las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar. Un sector de los usuarios interpretó la escena como un indicio de problemas personales, llegando a afirmar que este tipo de conductas obedece a “carencias afectivas y déficit de atención”. Otros, en cambio, reaccionaron desde la burla, calificando el comportamiento como una “payasada” e incluso una “bufonada”.

Identidad y cultura: el debate sobre los ‘therians’

A pesar de la controversia, también surgieron comentarios que defendieron la acción como una forma válida de manifestación cultural y de construcción de identidad alternativa. Esta postura subraya que, aunque la visibilidad de los ‘therians’ en la capital colombiana es reciente, el fenómeno podría responder a búsquedas personales de autenticidad o pertenencia.

Entre las respuestas más repetidas sobresale la frase: “Qué locura. Estamos mal”, expresión que refleja la polarización y desconcierto que generó el episodio. La viralización del video no solo expuso la existencia de estas prácticas, sino que abrió una discusión más amplia sobre los límites de la diversidad y la tolerancia en el espacio público bogotano.