Colombia

La Policía incautó en Antioquia piezas para construir fusiles M-4 con impresión 4D: habían sido enviadas desde Miami

El sofisticado esquema mezclaba partes importadas con tecnología tridimensional doméstica y desafía la capacidad investigativa

Guardar
Un operativo en Sabaneta permitió detectar la inclusión de componentes importados y partes fabricadas con impresoras 3D, lo que revela la sofisticación de redes que ensamblan armas en el país mediante métodos combinados - crédito @PoliciaColombia / X

Una encomienda con piezas fundamentales para fusiles M-4 fue incautada en Sabaneta, Antioquia, tras arribar desde Miami, Estados Unidos.

La intervención permitió descubrir una modalidad que combina partes de alta ingeniería importadas con componentes generados en impresoras 3D en Colombia. En el paquete se encontraron cañones, cerrojos y culatas para armas largas tipo M-4, elementos clave para el ensamblaje de los fusiles, que se planeaban integrar con cuerpos fabricados localmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ruta iniciaba en Miami, con destino final en Sabaneta, lo que expone un esquema transnacional de tráfico de armas de fuego. Según las primeras investigaciones de la Policia Nacional, existe una sofisticación creciente en la logística para importar y ensamblar este tipo de armamento.

El método detectado consistía en la introducción clandestina de componentes esenciales que, una vez en Colombia, se acoplaban a otras partes producidas mediante tecnología tridimensional. Esta táctica dificulta el rastreo y facilita la fabricación de armas operativas.

Como resultado de la operación policial, se capturó a una persona que enfrentará cargos por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. La investigación continúa para establecer si hay más implicados en este esquema delictivo.

La detección ocurrió tras la
La detección ocurrió tras la llegada de una entrega internacional, en la que se ocultaban elementos para fusiles tipo M-4, mostrando una nueva modalidad de ensamblaje ilícito y dificultades para el rastreo de estos sistemas - crédito Daniel Becerril / Reuters

El caso refleja cómo las redes criminales buscan burlar los controles tradicionales al combinar tecnología de impresión 3D con piezas importadas para ensamblar armas de forma local.

El control tecnológico en El Dorado permite incautar dos carabinas ocultas en paquete postal

La Policía Nacional decomisó dos armas de fuego tipo carabina ocultas entre juguetes y ropa en una encomienda en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, confirmando la eficacia de los controles tecnológicos en la lucha contra el tráfico ilegal.

Este hallazgo integra una estrategia de vigilancia reforzada que, solo en 2026, permitió incautar más de 158 armas de fuego en la capital, con el objetivo de disminuir el porte ilegal de armamento y la incidencia delictiva vinculada en el país.

El operativo llevado a cabo el 19 de febrero de 2026 expuso cómo las rutas postales se convierten en canales para la movilidad de armas, muchas veces camufladas entre objetos comunes para intentar burlar los controles. La encomienda vigilada partió de Guaduas y tenía como destino final la ciudad de Ibagué, según reportes oficiales. Tras la intervención, la Policía Nacional subrayó que la detección temprana de estos envíos previene la circulación de armas en calles y zonas de conflicto.

Gracias a los controles de la Policía Nacional, se logró la incautación de dos armas de fuego que iban camufladas dentro de cajas de cartón entre ropa y juguetes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los agentes, apoyados por tecnología de escaneo, analizaron diversas cajas durante operativos rutinarios, logrando así identificar anomalías como el peso inusual y la presencia de materiales densos no declarados.

Las autoridades atribuyen el éxito de estas estrategias a la integración de sistemas automáticos y la vigilancia física continua. Sumado al decomiso de armas camufladas, se ha fortalecido la percepción de seguridad en uno de los principales puntos de entrada y salida del país, impactando en la reducción de delitos conexos.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, remarcó la importancia de mantener los actuales estándares de control en todos los puntos de envío masivo, señalando que la combinación de tecnología y acción policial directa disminuye la circulación ilegal de armamento.

El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional insisten en la relevancia de la denuncia ciudadana para anticipar actividades sospechosas. Para ello, ofrecen canales de comunicación como el Cuerpo élite Policial (317 896 5777), la línea contra el crimen (314 358 7212) y la línea nacional contra el terrorismo (107).

Encuentran armas en encomienda en
Encuentran armas en encomienda en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La colaboración comunitaria, sumada a la entrega voluntaria de información, refuerza la capacidad institucional para desarticular redes, reducir el riesgo de atentados y consolidar la intolerancia estatal frente a manifestaciones de terrorismo y violencia armada.

Temas Relacionados

Redes CriminalesSabanetaImpresoras 3DMiamiTráfico De ArmasSeguridad CiudadanaColombia-Noticias

Más Noticias

Se viralizan las primeras caminatas y encuentros therian en Pereira, programados del 21 al 23 de febrero en parques públicos

Los therians de la ciudad se volvieron tendencia en redes sociales con caminatas, meditación y rituales inspirados en animales en espacios públicos

Se viralizan las primeras caminatas

Elecciones 2026: los candidatos al Congreso que llegan a las urnas con cuentas pendientes ante la justicia

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que al menos 195 aspirantes inscritos para el 8 de marzo enfrentan investigaciones o graves cuestionamientos

Elecciones 2026: los candidatos al

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

El mediocampista colombiano se incorpora al Minnesota United, desatando una ola de entusiasmo en la liga y disparando las ventas de camisetas y productos oficiales a solo meses del Mundial de fútbol en Estados Unidos

James Rodríguez es la sensación

La Unión Europea anunció vigilancia especial a las elecciones Colombia 2026

La supervisión internacional se centrará en los mecanismos de transmisión de resultados y la imparcialidad administrativa en regiones con historial de conflicto armado

La Unión Europea anunció vigilancia

David Luna pidió a organismos internacionales veeduría por intromisiones de Petro en el proceso electoral: “No puede convertirse en juez”

El aspirante presidencial reiteró la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger el Estado social de Derecho

David Luna pidió a organismos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Retiran demanda contra Karol G

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa dividió entre “elegantes” y “vulgares” famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

James Rodríguez es la sensación

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país