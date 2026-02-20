Colombia

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Congreso que llegan a las urnas con cuentas pendientes ante la justicia

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que al menos 195 aspirantes inscritos para el 8 de marzo enfrentan investigaciones o graves cuestionamientos

Guardar
Más de 190 candidatos al
Más de 190 candidatos al Congreso aparecen con investigaciones abiertas mientras avanza la campaña para las elecciones legislativas de 2026- crédito Mauricio Alvarado/Colprensa/VisualesIA

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el debate electoral no solo gira en torno a las reformas que se tramitarán en el próximo cuatrienio, sino a los nombres que buscan llegar —o mantenerse— en el Capitolio con procesos abiertos ante la justicia.

De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre los 3.144 candidatos inscritos oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil hay al menos 195 aspirantes con cuestionamientos judiciales, disciplinarios o fiscales de alta gravedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cifra incluye 78 aspirantes al Senado, 111 a la Cámara de Representantes y seis en curules especiales. El estudio advierte que la mayoría de los casos se concentran en partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, aunque también aparecen nombres en colectividades alternativas.

Uno de los focos más sensibles es el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que salpicó a congresistas señalados de supuestamente intercambiar votos en la Comisión de Crédito Público por contratos y recursos direccionados a sus regiones.

El informe advierte que varios
El informe advierte que varios aspirantes al Senado y la Cámara enfrentan procesos por presunta corrupción, contratación irregular y otros delitos- crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Entre quienes buscan mantenerse o ascender en el Legislativo pese a las investigaciones figuran Wadith Manzur (Partido Conservador), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Karen Manrique (curul especial de paz), Martha Peralta (Mais), Juan Loreto Gómez (Partido Conservador) y Berenice Bedoya (ASI). Todos han sido mencionados en expedientes relacionados con el caso Ungrd y enfrentan indagaciones en la Corte Suprema o en otros órganos de control. Hasta ahora, ninguno tiene condena ejecutoriada.

Otro nombre que ha generado controversia es el de César Lorduy, aspirante al Senado por Cambio Radical, señalado en investigaciones periodísticas por un antiguo caso de homicidio ocurrido en 1979 en Barranquilla y por denuncias recientes cuando fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Lorduy ha negado irregularidades.

En el Centro Democrático, el senador José Vicente Carreño busca la reelección mientras enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con estructuras paramilitares, hechos que él también ha rechazado públicamente. En el Partido Liberal, Andrés Calle, expresidente de la Cámara, aspira a mantenerse en el Congreso tras las revelaciones que lo vinculan con el entramado de la Ungrd.

A semanas de los comicios,
A semanas de los comicios, crece la polémica por la presencia de candidatos cuestionados en las listas inscritas ante la autoridad electoral - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

El fenómeno no se limita a procesos penales. El informe de Pares también alerta sobre candidaturas impulsadas por clanes políticos cuyos líderes originales fueron condenados por parapolítica o corrupción. Es el caso de Milena Flórez, esposa del exsenador Musa Besaile; Yamil Arana, cercano al clan Blel; y Claudia María Pérez, vinculada al entorno del exsenador Eduardo Pulgar.

Además, el análisis identifica al menos 41 aspirantes que podrían estar incursos en inhabilidades por haber celebrado o gestionado contratos con el Estado dentro de los seis meses previos a la inscripción de sus candidaturas, lo que podría dar lugar a demandas ante el Consejo de Estado.

A esto se suma la advertencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la baja transparencia en la financiación de campañas. Según sus reportes preliminares, una proporción reducida de candidatos había registrado movimientos en la plataforma “Cuentas Claras”, lo que dificulta el seguimiento en tiempo real de los recursos.

La contienda legislativa se desarrolla
La contienda legislativa se desarrolla en medio de alertas sobre antecedentes judiciales y posibles inhabilidades de decenas de aspirantes - crédito Registraduría Nacional

Sin embargo, desde distintos sectores se insiste en que, mientras no exista condena en firme, rige la presunción de inocencia y los candidatos tienen derecho a participar en la contienda. Ese principio jurídico es el que hoy permite que decenas de aspirantes con procesos abiertos aparezcan en los tarjetones.

Las elecciones del 8 de marzo no solo definirán la correlación de fuerzas en el Congreso entre 2026 y 2030, sino también el alcance de la depuración —o la continuidad— de prácticas que, según el informe, han permitido que redes clientelares y estructuras investigadas mantengan presencia en el Capitolio.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Candidatos con lios legalesCandidatos elecciones 2026Fundación ParesColombia-Noticias

Más Noticias

Se viralizan las primeras caminatas y encuentros therian en Pereira, programados del 21 al 23 de febrero en parques públicos

Los therians de la ciudad se volvieron tendencia en redes sociales con caminatas, meditación y rituales inspirados en animales en espacios públicos

Se viralizan las primeras caminatas

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

El mediocampista colombiano se incorpora al Minnesota United, desatando una ola de entusiasmo en la liga y disparando las ventas de camisetas y productos oficiales a solo meses del Mundial de fútbol en Estados Unidos

James Rodríguez es la sensación

La Unión Europea anunció vigilancia especial a las elecciones Colombia 2026

La supervisión internacional se centrará en los mecanismos de transmisión de resultados y la imparcialidad administrativa en regiones con historial de conflicto armado

La Unión Europea anunció vigilancia

David Luna pidió a organismos internacionales veeduría por intromisiones de Petro en el proceso electoral: “No puede convertirse en juez”

El aspirante presidencial reiteró la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger el Estado social de Derecho

David Luna pidió a organismos

Corte Suprema de Estados Unidos “tumbó” arances que impuso Donald Trump a diferentes países: cuál será el impacto para los exportadores colombianos

El fallo prohíbe que el Ejecutivo estadounidense fije tarifas aduaneras generales bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, afectando estrategias recientes y abriendo incertidumbre jurídica en la política comercial de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Retiran demanda contra Karol G

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa dividió entre “elegantes” y “vulgares” famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

James Rodríguez es la sensación

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país