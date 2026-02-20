Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

El nacimiento de Emmanuel se confirmó una semana después por la pareja - créditos @37matty/IG | @anamestupinan/IG

La actriz colombiana Ana María Estupiñán, recordada por sus papeles en telenovelas como La Pola, La ronca de oro, La Niña y Rigo, anunció la mañana del viernes 20 de febrero de 2026 el nacimiento de su primer hijo.

Con una foto en blanco y negro en la que se observa las pequeñas manos del neonato, Estupiñán compartió en un breve mensaje, y días después, detalles de lo que es esta nueva etapa en la vida de la actriz, que ahora desempeña el rol de mamá.

“Nació 🩵Emanuel Bylin Estupiñan", inicia la publicación, enla que la artista confirmó que dio a luz a su bebé el 12 de febrero de 2026 (“12-02-26 a las 11:22 a. m.”), cuyo peso fue de 3.300 gramos y 52 centímetros de altura.

La publicación de la actriz junto a su esposo, Matti Bylin, recibió centenas de reacciones en las que todas tuvieron algo en común: celebraron la llegada de esta nueva vida al mundo.

Con esta imagen la pareja presentó a su primer hijo en redes sociales - créditos @37matty/IG | @anamestupinan/IG

Ana María Estupiñán compartió con sus seguidores cómo vivió el embarazo

Desde el principio, Ana María Estupiñán compartió con sus seguidores la rutina y los desafíos que enfrentó en la etapa final de su primer embarazo, y recalcó en varias de sus publicaciones el valor de la preparación física y emocional para recibir a su hijo, Emanuel.

La actriz, también reconocida en Colombia por su participación en MasterChef Celebrity, incorporó ejercicios prenatales que buscaban fortalecer su cuerpo para el momento del parto, acompañada en todo momento por su esposo, el empresario colombo-sueco Mattias Bylin.

La pareja, que contrajo matrimonio en julio de 2019, demuestra una conexión y complicidad que ha sido aplaudida por sus seguidores, y que quedó en evidencia con el mensaje que compartió Bylin el 14 de febrero de 2026, en el Día de San Valentín.

El testimonio de Estupiñán se convirtió aún más relevante a partir de los episodios de ansiedad y temor que atravesó en los primeros meses de gestación.

Este fue el mensaje por el Día de San Valentín (el 14 de febrero de 2026) que Matti Bylin compartió en redes sociales junto a Ana María Estupiñán - crédito @37matty/IG | @anamestupinan/IG

Como ella misma contó, sufrió dos episodios de sangrado durante varios viajes que realizó, y esto la llevó a acudir a servicios de urgencia tanto en Miami (estado de Florida, Estados Unidos) como en Nasáu (capital de Bahamas).

“Tuve un sangrado al día siguiente que llegué. Yo me levanté sangrando y fue el pánico más horrible de mi vida. Me tocó ir a urgencias, pero gracias a Dios nuestro seguro cubre cuando estamos por fuera”, relató Estupiñán en el pódcast Sinceramente Cris.

En ambas ocasiones, la incertidumbre fue grande por las restricciones médicas que, fuera de su país, dificultaron el acceso inmediato a información sobre la salud del bebé.

La actriz describió detalles del segundo episodio cuando se encontraba en un crucero con sus hermanas.

“Ahí sí que fue peor y creo que eso es lo más aterrador que he vivido en toda mi vida. Me dio un ataque de pánico en el que temblaba y mis hermanas trataban de calmarme, pero yo no podía. Además, sentía que me faltaba el aire y no sabía qué hacer. Entonces cuando llegué a Nasáu me tocó ir a una clínica, pero no se trató de nada malo con el bebé”, recordó la actriz.

El alivio llegó al final cuando, tras regresar a condiciones hospitalarias conocidas, pudo escuchar el latido de Emanuel.

Ana María Estupiñán realiza ejercicios prenatales sobre pelota de pilates, enfocada en fortalecer su cuerpo durante la espera de su primer hijo, Emanuel - crédito @anamestupinan/ Instagram

“Escucharlo y verlo fue como respirar de nuevo”, confesó Estupiñán, quien compartió esta experiencia también con su esposo, que seguía cada novedad desde la distancia.

En tanto que Mattias Bylin expresó el sentimiento de vulnerabilidad que le generaron estos episodios.

“Es que uno no se explica porque uno ni lo conoce, y aun así lo amas, tanto que yo le decía a Dios que se llevara todo, menos al bebé”.

Ahora, la pareja colombo-sueca disfruta de la compañía del pequeño Emmanuel, luego de los angustiosos episodios que se presentaron durante la etapa de gestación de Estupiñán.