Alias Bendito Menor y su presunta injerencia en el cierre del Parque Tayrona, según MinDefensa

El ministro de Defensa atribuyó a la banda de alias Bendito Menor la situación que llevó al cierre del Parque Tayrona el 16 de febrero y señaló que el cierre sería temporal por 15 días

El Ministerio de Defensa tendrá la labor de cuidar la seguridad de la zona fronteriza - crédito Ministerio de Defensa

El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona decretado el 16 de febrero se produjo en medio de una situación de orden público que, según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tendría como principal responsable a la estructura criminal conocida como Los Pachenca o Autodefensas Conquistadores de la Sierra, bajo el liderazgo de alias Bendito Menor. La medida fue adoptada por Parques Nacionales tras advertir riesgos para funcionarios y alteraciones en el control del ingreso al área protegida, de acuerdo con lo informado por Semana.

Aunque en un primer momento Parques Nacionales no señaló responsables directos, el ministro sí lo hizo públicamente al referirse a la presunta incidencia de esa organización en los hechos que derivaron en el cierre. En diálogo con Caracol Radio, aseguró que la información disponible apunta a acciones coordinadas desde esa banda.

“Están generando, de acuerdo con la información que tenemos, extorsión y presionando a ciertas comunidades para que actúen en contra de las acciones legales”, señaló Sánchez, al explicar cómo, según el Gobierno, se habría configurado la situación que afectó el funcionamiento del parque.

- crédito Parques Nacionales de Colombia

Las declaraciones del ministro situaron a alias Bendito Menor como figura central en la problemática. De acuerdo con su pronunciamiento, la estructura que lidera estaría detrás de presiones ejercidas sobre comunidades locales e indígenas, lo que habría incidido en bloqueos, cobros no autorizados y restricciones al ingreso del personal oficial.

Parques Nacionales informó previamente que circularon “videos con mensajes de amenazas directas hacia la jefe del área protegida difundidos por redes sociales; así mismo, ha habido una serie de actos intimidatorios en los ingresos del Parque, al no permitir el ingreso del personal del área protegida, solicitar que se despojen de los uniformes; lo cual ha generado un riesgo inminente a la vida e integridad del personal que labora en el Parque Tayrona y, eventualmente, a los de la Dirección territorial Caribe con sede en Santa Marta”.

- crédito Colprensa

También reportó “un bloqueo en el punto de ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona en el sector de El Zaino, por parte de algunos miembros de comunidades locales e indígenas, que impidieron el ingreso al personal vinculado al Parque Nacional, y además realizando cobros no autorizados y permitiendo el ingreso a visitantes sin las garantías establecidas por la Entidad”.

El ministro vinculó estos hechos con la acción de la banda liderada por alias Bendito Menor, señalando que la presión y la extorsión estarían detrás de las alteraciones registradas en el parque. En su intervención, sostuvo que las actividades ilegales habrían escalado progresivamente hasta hacer necesaria la decisión de cierre.

“Se identificaron unas actividades ilegales que fueron escalando y generaron que se tomara la decisión de un cierre temporal del Parque Tayrona por unos 15 días mientras se soluciona ese problema de seguridad”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

Imagen de archivo. Una de las playas del Parque Nacional Natural Tayrona. Foto: Parque Nacionales

El funcionario manifestó que el parque “le pertenece a Colombia” y que deben garantizarse únicamente actividades legales en su interior, en referencia a la necesidad de restablecer el control institucional sobre el área protegida.

Según el ministro, la respuesta estatal incluye articulación con comunidades indígenas y entidades del Estado para contrarrestar la incidencia del grupo señalado. Confirmó que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y autoridades militares y policiales adelantan diálogos y coordinaciones para enfrentar la situación.

En ese contexto, la posible reapertura del parque dependerá de la superación de las condiciones de seguridad que motivaron el cierre. El plazo mencionado por el ministro fue de aproximadamente 15 días, tiempo estimado para resolver el problema identificado.

Mientras tanto, el acceso permanece restringido. La intervención del ministro de Defensa introdujo un señalamiento directo contra alias Bendito Menor y la estructura que lidera como actores determinantes en la crisis que llevó a la suspensión temporal de actividades en el Parque Tayrona.

