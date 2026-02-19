Colombia

Roy Barreras advierte sobre divisiones en la izquierda: “La unidad es la fórmula del éxito”

El exsenador y candidato presidencial subrayó que la alianza entre centro e izquierda resultó clave para la victoria de Gustavo Petro y pidió evitar rupturas internas de cara a las próximas elecciones presidenciales

Roy Barreras llama a la unidad del Pacto Histórico y defiende consulta interpartidista - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En medio de las discusiones internas que atraviesa el Pacto Histórico, las tensiones entre sus figuras más reconocidas han quedado expuestas tras una serie de intercambios públicos en la red social X.

El senador Wilson Arias y el exembajador y candidato presidencial Roy Barreras protagonizaron un cruce de declaraciones que refleja el debate sobre la estrategia electoral y la definición del liderazgo dentro de la principal coalición de izquierda colombiana.

El punto de partida de la controversia fue la propuesta de Barreras sobre la necesidad de medir fuerzas en una consulta interpartidista, idea que Arias consideró “un poco desproporcionada” ante el panorama político actual.

El episodio dejó en claro la existencia de posturas divergentes respecto al rumbo y la unidad del bloque progresista de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La respuesta de Roy Barreras no tardó en llegar. Barreras, quien fue presidente del Senado, defendió la propuesta de consulta y rechazó la idea de que sea “pretenciosa y desproporcionada”.

En palabras del dirigente, “la izquierda sola no puede. Yo solo tampoco puedo. La UNIDAD del CENTRO y la IZQUIERDA permitió la victoria del presidente Petro y sólo la UNIDAD logrará la victoria”.

Barreras subrayó la importancia de evitar fricciones internas, afirmando: “No abran heridas que luego nos sea más difícil cerrar. Están volando puentes de la unidad”.

Barreras reivindicó su derecho democrático a plantear reglas de competencia interna y sostuvo que “quizá la regla de las mayorías (el que saque más votos gana) no les gusta a los regímenes dogmáticos anti democráticos, pero Colombia todavía es una democracia”.

En ese marco, propuso: “Primero nos contamos y luego nos juntamos”. Además, ofreció una distinción argumental entre las corrientes presentes en la coalición: “La izquierda radical es revolucionaria y su experiencia y ejercicio es solamente hacer oposición. Nosotros, liberales progresistas, somos reformistas y sabemos gobernar y HACER las reformas sociales. Yo las he hecho”.

