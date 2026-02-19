Presentan una acción de tutela en favor de la madre de Kevin Acosta: “El dolor de una madre no puede convertirse en señalamientos”

La candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Marcela García, actuó como agente oficiosa de Yudy Katherine Pico, madre del fallecido niño de siete años, Kevin Acosta, para radicar una tutela en su defensa.

García alegó que, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro con los que responsabilizó a la madre del menor, paciente de hemofilia, por su muerte, se vieron vulnerados sus derechos de intimidad, honra, buen nombre y dignidad de la ciudadana.

La también abogada se refirió a las palabras del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

“Hoy radicamos acción de tutela (...) para proteger sus derechos. El dolor de una madre no puede convertirse en escenario de señalamientos públicos sin sustento judicial. En Colombia, el poder tiene límites. Y la dignidad humana está por encima de cualquier narrativa oficial”, escribió García en su red de X.

Presentan acción de tutela para proteger la intimidad de la madre de Kevin Acosta

Lo que dijeron Petro y Jaramillo

El lunes 16 de febrero, en el Consejo de Ministros, Gustavo Petro se refirió a la muerte de Kevin Acosta luego de un accidente en una bicicleta, en medio de una espera de dos meses en su tratamiento contra la hemofilia, que estaba a cargo de la Nueva EPS.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos", escribió el jefe de Estado.

El asunto es que Petro continuó emitiendo concepto al respecto y hasta publicó la historia clínica del menor.

El jefe de Estado afirmó que la madre no aceptó la propuesta de la EPS para atender a Kevín Acosta

En respaldo a las declaraciones presidenciales, el ministro Jaramillo dijo: “El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarles un trauma violento”.

“Merece respeto”: Marcela García sobre la madre de Kevin Acosta

Mediante un video, la agente oficiosa aseguró que Yudy Pico “merece respeto” por parte del presidente de la República, que ante el país “lanzó insinuaciones sin que exista una investigación judicial”.

“No es aceptable que se exponga información médica privada (...) Esto no es política, es dignidad, es respeto, es Constitución. Hoy estamos con Yudy y también con todas las mujeres que han sido señaladas, cuestionadas o estigmatizadas desde el poder. Basta de usar el cargo para atacar, basta de humillar, basta de revictimizar”, agregó.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño "sufrió un accidente" y recalcó la necesidad de investigar el caso

García también expuso un comunicado en el que explicó los fundamentos jurídicos y la solicitud de medidas cautelares contra el jefe de Estado y el ministro de Salud.

“Desde la investidura presidencial y ministerial existe un deber reforzado de prudencia, respeto y responsabilidad en el uso de la palabra. Cuando el poder señala, estigmatiza. Y cuando lo hace sin sustento judicial, vulnera derechos fundamentales”, se lee en el comunicado.

La tutela pide que Petro se rectifique por comentarios sobre madre de Kevin Acosta

La jurista confirmó que solicitó al juez constitucional que, como medida cautelar, ordene al Presidente de la República y al Ministro de Salud cesar de inmediato los señalamientos y cualquier forma de revictimización pública contra Yudy Pico.

La petición incluyó la solicitud de rectificación en condiciones de equidad y el retiro inmediato de información médica divulgada sin autorización.

Esto dice el comunicado de Marcela García sobre la acción de tutela

La abogada sostuvo que este caso trascendió un asunto absolutamente personal. Dijo que “la señora Yudy Katherine Pico no solo perdió a su hijo Kevin. Después de su muerte, ha tenido que enfrentar una narrativa oficial que trasladó a la opinión pública una idea de responsabilidad sobre su conducta sin debido proceso y sin derecho de réplica”.

Por lo tanto, la acción de tutela se dirigió contra autoridades públicas y particulares encargados de prestar el servicio de salud, que, según García, habrían actuado en ejercicio de funciones públicas.

García citó el artículo 86 de la Constitución Política, que respalda la procedencia de la tutela para proteger derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad.