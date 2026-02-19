Colombia

‘Lalis’ acusó a Nicolás de Francisco de estigmatizar a mujeres que trabajan en el espacio público: “Eso también es acoso”

El testimonio presentado advierte que la exhibición de imágenes no consentidas en redes acentúa el riesgo y la discriminación que enfrentan quienes sobreviven en el comercio callejero de la capital colombiana

La candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico visibilizó la problemática social desde su experiencia política. Reflexiona sobre el impacto real de los discursos y accionar digital contra quienes subsisten en las calles capitalinas - crédito Lalis/Instagram

La candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, denunció públicamente la conducta de Nicolás de Francisco, aspirante por la lista Ciudadanos Renovemos, por presunta persecución y estigmatización de mujeres que trabajan en el espacio público de la capital.

A través de un video, Lalis sostuvo que De Francisco ha construido su campaña en torno a la defensa del espacio público, pero que, en la práctica, ese discurso se ha convertido en una herramienta para señalar y grabar a vendedoras informales, grafiteros y marchantes, exponiéndolos en redes sociales sin su consentimiento.

Según la candidata, la actitud de De Francisco no solo ignora la situación de vulnerabilidad de las mujeres vendedoras, también las expone al escarnio público. “Él graba mujeres vendedoras, las persigue con su cámara y las expone al escarnio público en redes sociales. Sin su consentimiento, eso también es acoso”.

Nicolás De Francisco, candidato de Ciudadanos Renovemos, fue acusado de exponer en redes sociales a vendedoras informales y grafiteros sin su consentimiento, según la denuncia - crédito Lalis/Instagram

Lalis además añadió que, históricamente, el espacio público ha sido escenario de múltiples formas de violencia contra vendedoras y trabajadores informales, en particular por parte de la fuerza pública, citando informes de organizaciones como Temblores sobre operativos irregulares, multas impagables y violencia física.

La denuncia subrayó que al señalar a las vendedoras informales como el principal problema del espacio público, De Francisco estaría perpetuando una estigmatización institucional. Lalis afirmó que la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad son mayores y madres cabeza de familia, que dependen de esa actividad para sostener a sus hijos y costear su educación.

La candidata destacó que varias de estas mujeres han presentado propuestas de reubicación y se han mostrado dispuestas a pagar por el uso del espacio público, pero esos esfuerzos, aseguró, no reciben visibilidad en los discursos de campaña del rival.

Lalis advirtió que grabar y señalar a mujeres vendedoras en el espacio público contribuye al escarnio y constituye acoso hacia las trabajadoras informales en Bogotá - crédito Lalis/Instagram

En su pronunciamiento, Lalis se refirió de manera específica al caso de Bárbara, una vendedora informal acusada por De Francisco de actividades ilícitas. Según la candidata, Bárbara es madre de tres hijos, logró que sus hijos accedieran a la educación superior y actualmente dirige una fundación que asiste a unas quinientas personas, financiando su labor mediante la venta ambulante.

“Bárbara no es ninguna delincuente, es una mamá de tres hijos que sacó a sus hijos adelante y les pagó el estudio”, manifestó Lalis.

La candidata también cuestionó el uso de términos como “mafia”, “microtráfico” y “negocios ilegales” para referirse a las trabajadoras informales, advirtiendo que esas etiquetas, lanzadas sin pruebas, pueden poner en riesgo la vida y la integridad de las personas señaladas.

Lalis alertó que muchos vendedores informales son madres cabeza de familia que dependen de esta actividad para mantener a sus hijos y financiar su educación - crédito Lalis/Instagram

Si va a exponer la vida y la integridad de estas mujeres en un video, lo mínimo es tener pruebas”, insistió. Para Lalis, estas prácticas no constituyen un control político legítimo, sino posibles delitos de injuria y calumnia.

En el desarrollo de su denuncia, la candidata sostuvo que los discursos estigmatizantes tienen consecuencias directas en la seguridad de las personas que habitan y trabajan en el espacio público, alimentando la violencia institucional y policial. “El espacio público es de todos y defenderlo no significa atropellar a quienes sobreviven en él”, enfatizó.

En paralelo a estas acusaciones, Nicolás De Francisco ha enfrentado críticas por el presunto uso indebido del espacio público con fines de campaña. La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), Lucía Bastidas, realizó un llamado público al candidato desde la red social X, recordando que fijar publicidad política en el mobiliario urbano está prohibido y es sancionado por la normativa distrital.

Nicolás De Francisco fue cuestionado por presunto uso indebido del espacio público para campaña, lo que está sancionado por la normativa distrital en Bogotá - crédito Lucía Bastidas/X

“Cuidar Bogotá es responsabilidad de todos. Le recordamos a Nicolás de Francisco que fijar publicidad en el mobiliario público está prohibido y conlleva sanción. A todos los partidos y candidatos #QueLaCampañaSeaCuidarABogotá y por favor informen a equipos y limpien lo que ensucian”, expresó Bastidas.

Frente al señalamiento, De Francisco respondió que ningún miembro de su equipo ha colocado afiches en el espacio público. Calificó el mensaje de Bastidas como un ataque a su candidatura y solicitó a la funcionaria que concentre sus esfuerzos en la recuperación y seguridad del espacio público, así como en mejorar la accesibilidad para todos los ciudadanos.

