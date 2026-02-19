Colombia

Grupo de inteligencia de la Policía denunció amenazas y un plan para asesinarlos tras captura de alias Papá Pitufo

Las comunicaciones enviadas a los oficiales apuntan a una estrategia de intimidación orquestada por líderes criminales, contemplando pagos para atacar a los agentes involucrados en la investigación sobre redes de contrabando

Guardar
La Policía Nacional denunció ante
La Policía Nacional denunció ante la Fiscalía amenazas y un plan de asesinato tras la captura de Diego Marín, alias Papá Pitufo - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

El grupo de inteligencia de la Policía Nacional denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber sido objeto de amenazas reiteradas y de un supuesto plan de asesinato tras la captura de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”.

Según la denuncia ante el ente investigador conocida por la revista Cambio, los oficiales informaron que dichas represalias estarían vinculadas con la estructura criminal La Inmaculada, encabezada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las pruebas que ya reposan en poder de la Fiscalía, la cadena de advertencias se habría iniciado el 27 de marzo de 2024. En esa fecha, el mayor Kevin Castaño, jefe del grupo investigativo anticorrupción, recibió un primer mensaje en el que se le advertía que conocían su identidad y que debía abandonar la investigación sobre Marín, también llamado el zar del contrabando.

Desde ese momento, cada avance en la investigación habría estado acompañado de amenazas más directas hacia Castaño y sus colegas, entre ellos la coronel Julie Katherine Ruiz, el teniente coronel Sergio Peñaranda y la mayor Lorena Fonseca. Así consta en la denuncia formal presentada ante la Fiscalía el 15 de noviembre de 2025, según detalló Cambio.

Según informaron los investigadores del caso Papá Pitufo, en octubre de 2024, la gravedad de los hechos aumentó. De acuerdo con fuentes citadas en la denuncia, se tuvo conocimiento de que Diego Marín habría contactado a La Inmaculada para ordenar el asesinato de los investigadores. La oferta, realizada presuntamente a través de un abogado con nexos con ambas organizaciones, consistía en un pago de 1.000 millones de pesos.

Este escenario se confirmó el 15 de noviembre de 2025, cuando el grupo recibió un mensaje de WhatsApp en el que se reiteraban amenazas y se describía la intención de “venganza” contra los uniformados.

El texto, al que accedió la revista, advertía sobre represalias en contra de los oficiales y sus familias, mencionaba la existencia de nuevos aliados dentro de la institución y aseguraba que las hostilidades no cesarían.

“Llegó la hora de mi venganza sufrirán las consecuencias de sus actos, me voy a vengar. Tengo el poder nuevamente y les escribo para que sepan y se revuelquen porque voy hacer hasta lo imposible por joderlos y tirarme sus carreras. Se pusieron a mover arenas que ustedes no conocen y por eso van a sufrir. Ahora tenemos aliados donde ustedes trabajaban, no se sorprendan porque ya empezamos a tocarlos y no vamos a detenernos. Van a sufrir ustedes y sus familias”, señala parte de la amenaza.

El mensaje fue enviado apenas dos días después de la audiencia de acusación contra Diego Marín, celebrada el 13 de noviembre de 2025. Para los miembros del grupo, la coincidencia evidenció un aumento en la presión contra quienes construyeron el expediente y participaron en la detención de quien es señalado como el “zar del contrabando”.

“Ojalá todos trabajen en su empresa para trasladarlos y no dejarlos en paz. Se van para la mierda van a pagarlo se pusieron de valientes y empoderados pues se les acabó el cuarto de hora, ahora viene la venganza y esta si va a durar lo que lograron disfrutar hasta acá les llego”, concluye el mensaje intimidatorio.

Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. El general William Rincón, director de la Policía, dispuso el traslado de los investigadores a departamentos como Cauca y Arauca, aunque mantenían una valoración de nivel de riesgo extraordinario definida por la propia institución.

Además, la coronel Ruiz perdió su comisión en el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, y en 2025 se oficializó su retiro. De forma paralela, la dirección policial redujo la calificación oficial de riesgo de los oficiales, dejándola en “ordinario”, lo que permitió justificar los traslados y la reducción de medidas de protección.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la NaciónAmenazas a InvestigadoresSeguridad InstitucionalPolicía NacionalAlias Papá PitufoDiego Marín BuitragoLa InmaculadaCaso Papá PitufoColombia-noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se ‘rebeló’ contra su suegra por sumarse a la campaña de Roy Barreras: “No voy a reclamar ese tarjetón”

El ministro del Interior aseguró que no pedirá el tarjeton de las consultas presidenciales, sumándose a lo expresado por el presidente Gustavo Petro

Armando Benedetti se ‘rebeló’ contra

Candidato a la Cámara por el Partido Liberal en Bolívar propone ley para castrar therians

La iniciativa apuesta por aprovechar las tendencias de las redes sociales para aumentar su visibilidad y conectar con el público joven

Candidato a la Cámara por

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

La indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de cuatro campesinos fue programada para esta fecha

Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material probatorio, enfocado especialmente en testimonios obtenidos de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)

La indagatoria a Lucho Herrera

Estudiantes de posgrados de la Universidad Nacional iniciaron un paro académico tras el fallo que restituye a José Ismael Peña como rector

La asamblea argumentó que la reciente resolución judicial afecta derechos fundamentales, mientras exige una revisión constitucional del fallo, rectificaciones públicas y la investigación de presuntas persecuciones dentro de la universidad

Estudiantes de posgrados de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Grupo Niche confirmó fecha en

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Tulio Gómez estalla contra el árbitro tras la caída del América: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”