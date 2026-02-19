Colombia

Ernesto Samper arremetió contra la Corte Constitucional por beneficiar a los fondos privados: “Se están quedando con la carne y el hueso”

El expresidente expresó que la falta de decisión en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional solo favorece al sector privado, mientras deja a los colombianos en la espera

Guardar
Ernesto Samper denuncia que la
Ernesto Samper denuncia que la demora en la reforma pensional beneficia a los fondos privados - crédito David Aguilar/EFE

La demora en la definición de la reforma pensional desató una fuerte reacción del expresidente Ernesto Samper (1994-1998), que cuestionó de forma directa a la Corte Constitucional y aseguró que la dilación en el trámite solo favorece a los fondos privados mientras millones de personas esperan un auxilio estatal.

El pronunciamiento surgió después de que la Sala Plena aceptó por unanimidad el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que actuaba como ponente del caso. Su apartamiento abrió un nuevo escenario dentro del análisis de la Ley 2381 y obligó a reasignar el expediente, lo que aplaza cualquier decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ibáñez quedó en el centro de la controversia tras una entrevista publicada el 18 de enero, en la que afirmó que durante las sesiones extraordinarias del Congreso “no se subsanó” el vicio de trámite que la Corte había identificado; la Presidencia de la República presentó una recusación al considerar que el magistrado había emitido un juicio anticipado.

La Corte Constitucional acepta el
La Corte Constitucional acepta el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y aplaza decisión sobre la reforma pensional - crédito Corte Constitucional

El propio togado pidió su retiro del caso y la corporación avaló esa solicitud. El cambio de ponente implica que la magistrada Paola Meneses, actual presidenta del alto tribunal, asuma la elaboración de una nueva ponencia.

Ese giro obliga a reconstruir el análisis jurídico desde el inicio y modifica los tiempos del proceso. La propuesta inicial que planteaba tumbar la reforma por vicios de procedimiento ya no constituye el documento base para la discusión.

Y es que el debate ante la Corte no gira sobre el modelo pensional, sino sobre la legalidad del trámite legislativo, pues las demandas sostienen que en el cuarto debate en la Cámara de Representantes el articulado se aprobó sin deliberación suficiente y describen ese momento como una votación “pupitreada”. También señalan posibles fallas relacionadas con el quórum y la aprobación del orden del día.

La Corte Constitucional estudia el
La Corte Constitucional estudia el decreto de la reforma pensional - crédito Corte Constitucional

La crítica del expresidente a la alta corte

Frente a este panorama, Samper publicó un mensaje en su cuenta en la red social X en el que expresó su inconformidad con la demora. El exmandatario dirigió sus palabras a la corporación y centró su crítica en el impacto social que, a su juicio, genera la espera.

“Con todo el respeto que le tengo a la @CConstitucional y a sus integrantes, incluido el magistrado Ibáñez, no entiendo la demora de la corporación en el trámite constitucional de la ley de pensiones, que están esperando más de tres millones de personas mayores pobres para recibir por primera vez un auxilio estatal o poder formalizar un justo retiro de su actual empleo”, escribió.

En su mensaje, el expresidente vinculó la discusión jurídica con la situación de quienes aguardan una respuesta estatal. Afirmó que la falta de decisión mantiene en suspenso la posibilidad de que ese grupo acceda a un apoyo económico o consolide su retiro laboral.

El expresidente Ernesto Samper se
El expresidente Ernesto Samper se pronunció ante la "demora" de la Corte Constitucional de discutir la Reforma Laboral - crédito @ernestosamperp/X

Samper añadió un señalamiento directo hacia el sector privado del sistema: “Los únicos que se están beneficiando con esta injusta demora son los fondos privados de pensiones, que se están quedando con la carne y el hueso de las pensiones colombianas”.

Con esa declaración, el exmandatario planteó que el desorden afecta únicamente al régimen público, es decir, a Colpensiones, mientras las administradoras particulares sacan ventaja del aplazamiento.

Al tener en cuenta que la reforma pretendía trasladar a miles de afiliados desde esquemas privados hacia el sistema estatal, por lo que cada día sin decisión mantiene esa migración en suspenso y favorece a las entidades privadas, a juicio de Samper.

El expresidente señaló que el
El expresidente señaló que el fondo público de pensiones es el más perjudicado con el retraso de decisión de la Corte Constitucional - crédito Procuraduría General de la Nación/página web

Estos son los puntos claves de la reforma pensional

La reforma pensional firmada por el Gobierno de Gustavo Petro, Ley 2381 de 2024, busca transformar el sistema de seguridad social en Colombia, pasando de un modelo competitivo entre fondos privados y públicos a uno de complementariedad.

Con cambios clave en los pilares de cotización, se busca garantizar una pensión digna para todos, pero provocó controversia sobre su implementación y sus impactos. Aquí los puntos más importantes.

Sistema de los cuatro pilares

  • Pilar solidario: renta básica a adultos mayores en pobreza extrema.
  • Pilar semicontributivo: subsidio a quienes no alcanzaron las semanas para pensión.
  • Pilar contributivo: cotización obligatoria en Colpensiones para los primeros 2,3 salarios mínimos, y el excedente a fondo privado.
  • Pilar de ahorro voluntario: ahorros adicionales para mejorar la pensión.

Umbral de cotización (2,3 salarios mínimos)

  • Hasta $2.990.000 (aprox): Pensión administrada por Colpensiones.
  • Más de $2.990.000: Los primeros 2,3 salarios a Colpensiones, el excedente a fondo privado.
La reforma pensional firmada por
La reforma pensional firmada por el Gobierno Petro establece un sistema de cuatro pilares, que incluye un pilar solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Beneficios para las mujeres

  • Reducción de semanas cotizadas de 1.300 a 1.000 para 2036.
  • Bono de 50 semanas por hijo, hasta 150 semanas.

Régimen de transición

Si ya tiene 750 semanas (mujeres) o 900 semanas (hombres) al 1 de julio de 2025, se sigue pensionando con las reglas anteriores a la firma de esta reforma.

Temas Relacionados

Ernesto SamperExpresidente SamperCorte ConstitucionalLey de pensionesReforma pensionalMagistrado IbáñezJorge Enrique IbáñezFondos privadosColpensionesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Marchas en apoyo al salario mínimo afectan la movilidad y la operación de TransMilenio en Bogotá: anuncian cierres de estaciones en la calle 26

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

EN VIVO | Marchas en

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

El defensor colombiano selló una gran actuación en la victoria del club turco sobre Juventus, aportando un gol clave en la remontada

Davinson Sánchez es protagonista con

Este sería el jugador con el que Millonarios terminaría de completar su nómina para 2026: sorpresa entre los hinchas

El técnico Fabián Bustos tendría decidida la persona para llenar el último cupo en la plantilla, además de que los azules sufrirían dos nuevas salidas

Este sería el jugador con

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Contralor advirtió sobre posibles responsabilidades tras la muerte de Kevin Acosta: “La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”

Durante la instalación del foro sobre regalías, el jefe del órgano de control pidió al Gobierno revisar decisiones adoptadas en el sistema de salud

Contralor advirtió sobre posibles responsabilidades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experto descartó que el Clan

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

ENTRETENIMIENTO

Venesti, el “rey del afro-pop”,

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Yina Calderón le habría lanzado duro dardo a Laura Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Debería estar en el geriátrico”

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció que regalará becas a sus seguidores, serán del 90%

Deportes

Davinson Sánchez es protagonista con

Davinson Sánchez es protagonista con Galatasaray al ser incluido en el equipo ideal de la Champions League

Este sería el jugador con el que Millonarios terminaría de completar su nómina para 2026: sorpresa entre los hinchas

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Modificación en la programación de la Liga BetPlay: así quedaron las nuevas fechas según la Dimayor

Costa de Marfil ya eligió la ciudad que será su base de entrenamientos para la Copa Mundial de la FIFA 2026