Encuentran a una abuelita de 80 años abandonada en Cartagena: la mujer tiene signos de desnutrición

La mujer fue hallada en estado de desnutrición y en estado de abandono - crédito Alcaldía de Cartagena

La denuncia de los habitantes del barrio La María, en el noroccidente de Cartagena, permitió el rescate de María Contreras, una mujer de 80 años, que vivía en condiciones de abandono.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Cartagena, la intervención de las autoridades distritales se produjo después de que los vecinos avisaran la situación de desamparo en la que se encontraba la mujer.

El equipo de la Unidad de Adultos Mayores, tras constatar el estado de vulnerabilidad, buscó a la mujer y gestionó el traslado voluntario de Contreras al hogar geriátrico San Pedro Claver, ubicado en el corregimiento Bayunca, donde actualmente recibe alimentación, cuidados médicos y compañía.

La mujer estaba siendo atendida, al parecer, por su nuera; sin embargo, denunció maltratos - crédito Alcaldía de Cartagena

En el video del rescate, una servidora de la entidad le preguntó a la anciana, mientras revisaban su estado de salud: “Usted se iría con nosotros a un hogar geriátrico?”. La mujer contestó: “¿Para allá, pa’ dónde? (sic)“.

Entonces agregó: “Si me quieren llevar, donde sea, vamos”.

Una nuera que, según la mujer de la tercera edad, no la cuidaba

Una vez instalada en su nuevo hogar, aseguró que se encuentra mucho mejor, y relató que vivía con la esposa de su hijo, que según su testimonio, la tenía desentendida; sin embargo, no reveló mayores detalles de sus momentos de abandono.

María Contreras detalló que, aparte de esta persona de la que hizo mención, no contaba con familiares ni apoyo cercano: “No tenía familia ni nadie que me cuidara, sino solamente ella. Y a ella le daba rabia atenderme a mí”, expresó.

“Acá me atienden bien (mejor) que cuando estaba allá, porque la señora de mi hijo es un poco incómoda”, dijo textualmente.

La ciudadana fue hallada con evidentes signos de desnutrición, en el barrio La María - crédito Alcaldía de Cartagena

Contreras narró cómo es su rutina diaria: “Enseguida que me levanto, me dan el desayuno, me dan el almuerzo, al rato. Antes de desayunar me bañan. Como a las cuatro de la mañana me bañan. Con esa agua fría, ¡caramba!“, dijo entre risas. ”Estoy bien aquí“, siguió.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, recalcó la importancia de la denuncia ciudadana y de la corresponsabilidad familiar. Dijo que “es importante recordar que las familias son las primeras responsables de brindar protección a nuestros adultos mayores. Maltratarlos o abandonarlos es un delito. Este es un caso que nos inspira a cuidar a nuestros abuelos y personas mayores”.

Dijo también que a Contreras “la vemos restablecida, rejuvenecida. Ese es el objetivo, eso es lo que nosotros queremos. Siempre que vengamos acá encontrarla así, cada vez mejor”.

María Contreras agradeció a la Alcaldía de Cartagena y dijo que en sus nuevos cuidadores encontró un apoyo, “como si fuera una familia y me tratan bien”. “Muy contenta me siento. Tranquila”, concluyó.

Hallaron bebé recién nacido abandonado en Cundinamarca

Un bebé recién nacido fue hallado dentro de una bolsa de basura en el tejado de una vivienda ubicada en el barrio Obando, en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, en la mañana del 17 de febrero de 2026.

La rápida acción de los vecinos y los organismos de emergencia permitió que el menor recibiera atención médica inmediata y ahora permanece bajo observación en un hospital, mientras las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables de este hecho.

El pequeño fue hallado con rastros de sangre de la madre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El niño fue rescatado tras ser descubierto por habitantes de la zona, que escucharon su llanto e inspeccionaron el techo, según información difundida por medios locales como El informativo Facatativá.

Al abrir la bolsa, encontraron al recién nacido junto a rastros de sangre, lo que apunta a que el parto había ocurrido hacía pocas horas. De inmediato, alertaron al Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y a la Policía regional, que se encargaron de prestar apoyo en el operativo de rescate y asegurar el área para recopilar pruebas que conduzcan a los responsables.

El recién nacido fue trasladado primero al Centro de Salud El Rosal, donde médicos determinaron que necesitaba un nivel de atención superior. El menor fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá y permanece allí bajo monitoreo en la unidad de neonatos hasta completar su recuperación.