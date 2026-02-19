Colombia

Encuentran a una abuelita de 80 años abandonada en Cartagena: la mujer tiene signos de desnutrición

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social fue la encargada del rescate de la ciudadana de la tercera edad, en el barrio La María

Guardar
La mujer fue hallada en estado de desnutrición y en estado de abandono - crédito Alcaldía de Cartagena

La denuncia de los habitantes del barrio La María, en el noroccidente de Cartagena, permitió el rescate de María Contreras, una mujer de 80 años, que vivía en condiciones de abandono.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Cartagena, la intervención de las autoridades distritales se produjo después de que los vecinos avisaran la situación de desamparo en la que se encontraba la mujer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo de la Unidad de Adultos Mayores, tras constatar el estado de vulnerabilidad, buscó a la mujer y gestionó el traslado voluntario de Contreras al hogar geriátrico San Pedro Claver, ubicado en el corregimiento Bayunca, donde actualmente recibe alimentación, cuidados médicos y compañía.

La mujer estaba siendo atendida,
La mujer estaba siendo atendida, al parecer, por su nuera; sin embargo, denunció maltratos - crédito Alcaldía de Cartagena

En el video del rescate, una servidora de la entidad le preguntó a la anciana, mientras revisaban su estado de salud: “Usted se iría con nosotros a un hogar geriátrico?”. La mujer contestó: “¿Para allá, pa’ dónde? (sic)“.

Entonces agregó: “Si me quieren llevar, donde sea, vamos”.

Una nuera que, según la mujer de la tercera edad, no la cuidaba

Una vez instalada en su nuevo hogar, aseguró que se encuentra mucho mejor, y relató que vivía con la esposa de su hijo, que según su testimonio, la tenía desentendida; sin embargo, no reveló mayores detalles de sus momentos de abandono.

María Contreras detalló que, aparte de esta persona de la que hizo mención, no contaba con familiares ni apoyo cercano: “No tenía familia ni nadie que me cuidara, sino solamente ella. Y a ella le daba rabia atenderme a mí”, expresó.

“Acá me atienden bien (mejor) que cuando estaba allá, porque la señora de mi hijo es un poco incómoda”, dijo textualmente.

La ciudadana fue hallada con
La ciudadana fue hallada con evidentes signos de desnutrición, en el barrio La María - crédito Alcaldía de Cartagena

Contreras narró cómo es su rutina diaria: “Enseguida que me levanto, me dan el desayuno, me dan el almuerzo, al rato. Antes de desayunar me bañan. Como a las cuatro de la mañana me bañan. Con esa agua fría, ¡caramba!“, dijo entre risas. ”Estoy bien aquí“, siguió.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, recalcó la importancia de la denuncia ciudadana y de la corresponsabilidad familiar. Dijo que “es importante recordar que las familias son las primeras responsables de brindar protección a nuestros adultos mayores. Maltratarlos o abandonarlos es un delito. Este es un caso que nos inspira a cuidar a nuestros abuelos y personas mayores”.

Dijo también que a Contreras “la vemos restablecida, rejuvenecida. Ese es el objetivo, eso es lo que nosotros queremos. Siempre que vengamos acá encontrarla así, cada vez mejor”.

María Contreras agradeció a la Alcaldía de Cartagena y dijo que en sus nuevos cuidadores encontró un apoyo, “como si fuera una familia y me tratan bien”. “Muy contenta me siento. Tranquila”, concluyó.

Hallaron bebé recién nacido abandonado en Cundinamarca

Un bebé recién nacido fue hallado dentro de una bolsa de basura en el tejado de una vivienda ubicada en el barrio Obando, en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, en la mañana del 17 de febrero de 2026.

La rápida acción de los vecinos y los organismos de emergencia permitió que el menor recibiera atención médica inmediata y ahora permanece bajo observación en un hospital, mientras las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables de este hecho.

El pequeño fue hallado con
El pequeño fue hallado con rastros de sangre de la madre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El niño fue rescatado tras ser descubierto por habitantes de la zona, que escucharon su llanto e inspeccionaron el techo, según información difundida por medios locales como El informativo Facatativá.

Al abrir la bolsa, encontraron al recién nacido junto a rastros de sangre, lo que apunta a que el parto había ocurrido hacía pocas horas. De inmediato, alertaron al Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y a la Policía regional, que se encargaron de prestar apoyo en el operativo de rescate y asegurar el área para recopilar pruebas que conduzcan a los responsables.

El recién nacido fue trasladado primero al Centro de Salud El Rosal, donde médicos determinaron que necesitaba un nivel de atención superior. El menor fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá y permanece allí bajo monitoreo en la unidad de neonatos hasta completar su recuperación.

Temas Relacionados

Abandono mujer tercera edadCartagenaRescateDesnutriciónMaría ContrerasColombia-Noticias

Más Noticias

Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, contó detalles del accidente y cómo identificaron el cuerpo del congresista: “Lo protegieron”

El representante a la Cámara falleció el 28 de enero de 2026, en Norte de Santander, en un vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña

Diana Riveros, esposa de Diógenes

Sondra Macollins acusó a Abelardo de la Espriella de ser el “caballo de Troya” del Gobierno Petro: “Es una falta de hombría”

La abogada y candidata a la presidencia retó al aspirante de la extrema derecha a sacar las pruebas que tenga en su contra, luego de criticar su ética profesional

Sondra Macollins acusó a Abelardo

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio

Triunfo agónico de Junior ante

Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico

Iván Cepeda marcó una elevada

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

Con gol agónico del atacante desde el punto penal, por una polémica falta que causó enojo en los escarlatas, los rojiblancos superaron a los rojos con varias intervenciones del VAR

Teófilo Gutiérrez le dio el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ hizo su

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”