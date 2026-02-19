Colombia

Oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia se habría reunido con emisarios de líderes criminales: investigan presuntos sobornos con lujosos relojes Rólex

El entramado de contactos incluyó exploración de procesos de pacificación e implicó la entrega de datos sobre obsequios a figuras policiales sin identificación pública

Guardar
Las sesiones formales entre el
Las sesiones formales entre el representante legal de ‘Pipe Tuluá’ y ‘Papá Pitufo’ y la agencia de inteligencia fueron autorizadas expresamente por la máxima autoridad del Ejecutivo para explorar eventuales negociaciones y colaboración judicial - crédito Presidencia de la República/DNI

Los acercamientos entre Luis Felipe Ramírez Ospina, abogado de los reconocidos delincuentes Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, destaparon una presunta red de contactos realizada con la autorización directa del presidente Gustavo Petro.

Según información publicada por El Tiempo, estos encuentros tuvieron como objetivo explorar la participación de líderes criminales en eventuales procesos de paz y la oferta de datos sobre supuestas dádivas a altos oficiales de la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La existencia de reuniones formales entre Ramírez Ospina y Jorge Lemus, entonces director de la DNI, ha quedado registrada en comunicaciones oficiales y en audios en poder de las autoridades, que siguen siendo sometidas a investigaciones para determinar su veracidad.

Dichos encuentros, según la investigación del medio mencionado, estaban documentados y contaban con el aval expreso del jefe de Estado, Gustavo Petro, hecho confirmado por el propio Lemus, quien afirmó que existe trazabilidad institucional de todas las conversaciones mantenidas en la sede de la inteligencia nacional en Bogotá.

De hecho, el 29 de enero, el medio citado publicó una carta en la que se lee que: “Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘la Inmaculada’, me dirijo a usted (Jorge Lemus)respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego".

El objetivo principal de estos acercamientos fue evaluar la posibilidad de un proceso de paz con la organización criminal de La Inmaculada, liderada por ‘Pipe Tuluá’, a cambio de eventuales beneficios carcelarios.

Andrés Felipe Marín Silva, alias
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Cambios en la dirección de inteligencia marcan el destino de negociaciones confidenciales. Acercamientos avalados desde la presidencia abren preguntas sobre quién está tras los beneficios prometidos a criminales y oficiales - crédito Policía Nacional

Paralelamente, el abogado Ramírez Ospina actuó en representación de ‘Papá Pitufo’, proponiéndose como canal para la entrega de información delicada relevante para las autoridades judiciales y políticas.

Sgún altos funcionarios del Gobierno, la información ofrecida por ‘Papá Pitufo’ giraba en torno a la existencia de regalos y pagos irregulares a generales y oficiales de la Policía Nacional.

Entre los objetos mencionados figuraban relojes de lujo, específicamente de la marca Rolex.

Aunque los nombres de los receptores han sido reservados a petición de las fuentes, se conoce que al menos un alto oficial dejó de manera repentina su cargo en el Ejecutivo hace cerca de año y medio.

Consultado por el medio mencionado Ramírez Ospina reconoció su vínculo profesional con ambos procesados y confirmó haber sostenido reuniones con la DNI en su calidad de abogado.

Me reuní con la DNI como abogado de Diego Marín y luego del señor Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. No tengo claro qué es lo que están diciendo sobre mí”, manifestó el penalista.

Ramírez Ospina aseguró desconocer detalles sobre la entrega de relojes de lujo o pagos a oficiales, y subrayó que ese asunto no fue tratado en los encuentros.

Diego Marín Buitrago, alias Papá
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La documentación obtenida por las autoridades detalla propuestas de colaboración, ofrecimientos de beneficios penitenciarios y datos sobre objetos de valor presuntamente otorgados a altos mandos policiales durante encuentros formales - crédito Policía Nacional

La salida de Jorge Lemus y la llegada de René Guarín a la dirección de la DNI marcaron un cambio sustancial en la gestión interna. Guarín, según funcionarios consultados por El Tiempo, ordenó suspender los acercamientos con esas estructuras criminales y trasladó cualquier posible negociación a la oficina del Comisionado de Paz.

“Zapatero a tus zapatos”, fue la instrucción transmitida. Sin embargo, tanto integrantes activos como retirados de la DNI mantienen interrogantes respecto al manejo de los contactos y la información obtenida, en particular sobre organizaciones criminales de regiones como Barranquilla.

En el plano internacional, el avance de las extradiciones ha tenido resultados dispares.

Alias Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos, donde entregó información relacionada con presuntos aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro, por canales en los que habría participado su hermano, Juan Fernando Petro; este último ha negado cualquier implicación. Por su parte, la extradición de ‘Papá Pitufo’ progresa lentamente, y los procesos judiciales contra él permanecen abiertos.

Temas Relacionados

Luis Felipe Ramírez OspinaBogotáDirección Nacional de InteligenciaComisionado de PazNegociación CriminalSeguridad NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

La Tribu inicia su camino en el torneo de clubes más importante de Suramérica, en condición de visita, ante el cuadro venezolano que dejó en la fase 1 a The Strongest de Bolivia

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

En vivo: así transcurre la jornada de manifestaciones hoy en Colombia, convocados por Petro para defender el aumento del salario mínimo

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

En vivo: así transcurre la

Resultados Baloto y Revancha hoy: números del último sorteo del 18 de febrero de 2026

Baloto realiza tres sorteos a la semana, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estas son las cifras obtenidas en la última jugada

Resultados Baloto y Revancha hoy:

Daniel Quintero rechazó el cálculo electoral de Roy Barreras y pidió respaldo ciudadano en la consulta: “La gente no es animal de corral”

El exalcalde de Medellín señaló que “la gente no es mercancía” y convocó a los colombianos a respaldar un cambio en la forma de hacer política

Daniel Quintero rechazó el cálculo

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “No pensé llegar tan lejos”

La joven participante no dudó en darle las gracias a su compañero, así como a la producción por haberle permitido vivir esta experiencia a pesar de no haber conseguido la copa y el premio mayor

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’,

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “Era una joven ingenua”

Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

La agresión que sufrió el colombiano Yerson Mosquera del delantero brasileño Gabriel Jesús en la Premier League generó polémica por la dureza del incidente

Tulio Gómez estalla contra el árbitro tras la caída del América: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay