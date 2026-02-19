Oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia se habría reunido con emisarios de líderes criminales: investigan presuntos sobornos con lujosos relojes Rólex

Las sesiones formales entre el representante legal de ‘Pipe Tuluá’ y ‘Papá Pitufo’ y la agencia de inteligencia fueron autorizadas expresamente por la máxima autoridad del Ejecutivo para explorar eventuales negociaciones y colaboración judicial - crédito Presidencia de la República/DNI

Los acercamientos entre Luis Felipe Ramírez Ospina, abogado de los reconocidos delincuentes Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, destaparon una presunta red de contactos realizada con la autorización directa del presidente Gustavo Petro.

Según información publicada por El Tiempo, estos encuentros tuvieron como objetivo explorar la participación de líderes criminales en eventuales procesos de paz y la oferta de datos sobre supuestas dádivas a altos oficiales de la Policía Nacional.

La existencia de reuniones formales entre Ramírez Ospina y Jorge Lemus, entonces director de la DNI, ha quedado registrada en comunicaciones oficiales y en audios en poder de las autoridades, que siguen siendo sometidas a investigaciones para determinar su veracidad.

Dichos encuentros, según la investigación del medio mencionado, estaban documentados y contaban con el aval expreso del jefe de Estado, Gustavo Petro, hecho confirmado por el propio Lemus, quien afirmó que existe trazabilidad institucional de todas las conversaciones mantenidas en la sede de la inteligencia nacional en Bogotá.

De hecho, el 29 de enero, el medio citado publicó una carta en la que se lee que: “Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘la Inmaculada’, me dirijo a usted (Jorge Lemus)respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego".

El objetivo principal de estos acercamientos fue evaluar la posibilidad de un proceso de paz con la organización criminal de La Inmaculada, liderada por ‘Pipe Tuluá’, a cambio de eventuales beneficios carcelarios.

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Cambios en la dirección de inteligencia marcan el destino de negociaciones confidenciales. Acercamientos avalados desde la presidencia abren preguntas sobre quién está tras los beneficios prometidos a criminales y oficiales - crédito Policía Nacional

Paralelamente, el abogado Ramírez Ospina actuó en representación de ‘Papá Pitufo’, proponiéndose como canal para la entrega de información delicada relevante para las autoridades judiciales y políticas.

Sgún altos funcionarios del Gobierno, la información ofrecida por ‘Papá Pitufo’ giraba en torno a la existencia de regalos y pagos irregulares a generales y oficiales de la Policía Nacional.

Entre los objetos mencionados figuraban relojes de lujo, específicamente de la marca Rolex.

Aunque los nombres de los receptores han sido reservados a petición de las fuentes, se conoce que al menos un alto oficial dejó de manera repentina su cargo en el Ejecutivo hace cerca de año y medio.

Consultado por el medio mencionado Ramírez Ospina reconoció su vínculo profesional con ambos procesados y confirmó haber sostenido reuniones con la DNI en su calidad de abogado.

“Me reuní con la DNI como abogado de Diego Marín y luego del señor Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. No tengo claro qué es lo que están diciendo sobre mí”, manifestó el penalista.

Ramírez Ospina aseguró desconocer detalles sobre la entrega de relojes de lujo o pagos a oficiales, y subrayó que ese asunto no fue tratado en los encuentros.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La documentación obtenida por las autoridades detalla propuestas de colaboración, ofrecimientos de beneficios penitenciarios y datos sobre objetos de valor presuntamente otorgados a altos mandos policiales durante encuentros formales - crédito Policía Nacional

La salida de Jorge Lemus y la llegada de René Guarín a la dirección de la DNI marcaron un cambio sustancial en la gestión interna. Guarín, según funcionarios consultados por El Tiempo, ordenó suspender los acercamientos con esas estructuras criminales y trasladó cualquier posible negociación a la oficina del Comisionado de Paz.

“Zapatero a tus zapatos”, fue la instrucción transmitida. Sin embargo, tanto integrantes activos como retirados de la DNI mantienen interrogantes respecto al manejo de los contactos y la información obtenida, en particular sobre organizaciones criminales de regiones como Barranquilla.

En el plano internacional, el avance de las extradiciones ha tenido resultados dispares.

Alias Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos, donde entregó información relacionada con presuntos aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro, por canales en los que habría participado su hermano, Juan Fernando Petro; este último ha negado cualquier implicación. Por su parte, la extradición de ‘Papá Pitufo’ progresa lentamente, y los procesos judiciales contra él permanecen abiertos.