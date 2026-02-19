David Luna propuso moción de censura contra el ministro Guillermo Jaramillo por muerte del menor Kevin Acosta: “El crimen no puede quedar impune”

El senador David Luna pide al Congreso de la República iniciar una moción de censura contra el Ministro de Salud por el caso de Kevin Acosta - crédito Colprensa y Carlos Ortega/EFE

David Luna, exsenador y actual candidato presidencial, presentó una solicitud formal al Congreso de la República para que se convoque una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Además, citó su presunta responsabilidad en la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, que no recibió sus medicamentos y falleció tras una caída en bicicleta. Este hecho ha causado profunda indignación en Colombia.

A su vez, el excongresista enfatizó en que la salida del funcionario no dejaría el caso del menor en la impunidad.

“El crimen de Kevin no puede quedar impune. Por eso le pido respetuosamente al Congreso de la República que cite de manera inmediata un debate de moción de censura en contra del ministro de Salud. Llegó la hora que el ministro responda políticamente y que renuncie a su cargo”, expresó Luna.

El dirigente político también hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que disponga la suspensión inmediata del jefe de la cartera mientras se desarrollan las investigaciones.

“Le solicito al señor procurador general de la Nación (Gregorio Eljach Pacheco) que determine si debe suspender de manera inmediata a los funcionarios que cometieron omisión en este lamentable hecho”, indicó.

Así mismo, el aspirante presidencial salió en defensa de la madre del menor fallecido, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien la acusó de no autorizar la intervención quirúrgica que Acosta requería. “A una mamá no se le señala por querer salvar a su hijo. Lo que hizo fue luchar por él”, concluyó.