Colombia

Candidato a la Cámara por el Partido Liberal en Bolívar propone ley para castrar therians

La iniciativa apuesta por aprovechar las tendencias de las redes sociales para aumentar su visibilidad y conectar con el público joven

El candidato a la cámara por Bolívar, propuso una ley para castrar therians si gana las elecciones - crédito joseosoriog / Instagram

El candidato a la Cámara de Representantes por Bolívar, José Osorio, volvió a posicionarse en el centro del debate tras una nueva acción en su campaña.

Esta vez, el candidato llamó la atención al referirse a los therian, personas que se identifican psicológica o espiritualmente con animales no humanos.

Osorio, conocido previamente por usar la imagen de Bad Bunny y repartir condones y hacer campaña en una chiva rumbera, sorprendió con una propuesta de ley poco común.

En un video, Osorio afirmó: “Si yo fuera uno, fuera un gato. Ey, pille esta vaina. Si llegamos al Congreso, vamos a proponer una ley: castración por parte del Estado para que no se reproduzcan más”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Entre los comentarios se leyeron: “Si apoyas esta locura de los therias, me bajo del bus”, “Me ofrezco como especialista en Therianlogia para brindar asistencia técnica en esa ley” y “Excelente esa ley te apoyo”.

