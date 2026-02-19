Colombia

Armando Benedetti se ‘rebeló’ contra su suegra por sumarse a la campaña de Roy Barreras: “No voy a reclamar ese tarjetón”

El ministro del Interior aseguró que no pedirá el tarjeton de las consultas presidenciales, sumándose a lo expresado por el presidente Gustavo Petro

El ministro del Interior reiteró
El ministro del Interior reiteró que no pedirá el tarjetón de las consultas interpartidistas del 8 de marzo - crédito Colprensa/@Adelina_Covo-X

La decisión de Adelina Covo de respaldar la candidatura presidencial de Roy Barreras, motivada por el temor al regreso del uribismo al poder, no cayó bien en su entorno familiar.

Uno de ellos fue su yerno Armando Benedetti, actual ministro del Interior de Colombia que, por medio de su cuenta de X, reiteró que no votará por ninguno de los candidatos presidenciales que están en el tarjetón de las consultas interpartidistas, en medio de las elecciones que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

El titular de la cartera aseveró que su decisión responde a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en la que manifestó su inconformidad con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta Frente por la Vida, tras haber participado en los comicios internos del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.

“Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión”, expresó el ministro en la plataforma digital.

